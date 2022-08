Beim Anschlag auf eine Moschee in Kabul während der Abendgebete am Mittwoch sind mindestens 10 Menschen getötet worden. Unter den mehr als 30 Verletzten sind Augenzeugen zufolge auch mehrere Kinder.

Die vor Ort arbeitende NGO Emergency berichtet von mindestens fünf verletzten Kindern.

¨Die Taliban gehen davon aus, dass sich die Zahl der Opfer nach der Explosion in der Siddiquiya Moschee im Stadtteil Kher Khanna noch erhöhen könnte.

Vor einem Jahr haben die Islamisten in Afghanistan die Macht übernommen. Schon in der vergangenen Woche hatte es - wie mehrmals in den Monaten zuvor - einen Anschlag auf eine Moschee in Kabul gegeben. Dabei wurde auch ein vor Ort bekannter Imam getötet. Für diesen Angriff übernahm die Terrorgruppe IS die Verantwortung.