Wieder schärfere Corona-Regel für den Herbst: Maskenpflicht, Tests

Das Kabinett hat am Mittwoch das neue Pandemie-Schutzgesetz für die erwartete Corona-Welle im Herbst und Winter auf den Weg gebracht. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) haben die Pläne vorgestellt.

+++ Sehen Sie oben im Player live die Pressekonferenz mit Lauterbach und Buschmann +++

Die Bundesregierung pocht angesichts der vorherrschenden hochansteckenden Omikron-Subvariante auf eine Maskenpflicht. Der Mund-Nasen-Schutz soll unser Begleiter bleiben, in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sowie auf Reisen im Fern- und Flugverkehr.

Die am Mittwoch vom Kabinett gebilligten Pläne sehen unter anderem eine bundesweite FFP2-Maskenpflicht in Flugzeugen und Fernzügen vor. Kinder zwischen 6 und 14 Jahren sowie Personal sollen auch medizinische Masken tragen können. In Kliniken und Pflegeheimen soll bundesweit Maskenpflicht gelten, dort soll man vor dem Zutritt auch einen negativen Corona-Test nachweisen müssen.

Bundesländer können strengere Regeln beschließen

Die Länder sollen zudem vom 1. Oktober bis 7. April abgestuft nach Infektionslage weitere Schutzvorgaben anordnen können. Dazu zählen Maskenpflichten in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs sowie in weiteren öffentlich zugänglichen Innenräumen wie Restaurants, Bars, Theater und Sportstudios.

Eine zwingende Ausnahme von einer Maskenpflicht soll es geben, wenn man beim Besuch von Kultur-, Freizeit- oder Sportveranstaltungen und in der Gastronomie einen negativen Test vorzeigt. Zudem können Ausnahmen von der Maskenpflicht mit Nachweisen als vollständig geimpft und genesen erlaubt werden.

Das gilt für Personen, deren letzte Impfung weniger als drei Monate zurück liegt

Keine Ausnahmen und - Buschmann: "Keine Lockdowns mehr"

Unmittelbar vor der heutigen Kabinettsrunde löste noch eine Regierungsdelegation um Kanzler Olaf Scholz scharfe Kritik aus. Im Regierungsflieger nach Kanada hatten Olaf Scholz und Robert Habeck keine Masken getragen. Er könne die Empörung verstehen, hatte Buchmann im ZDF gesagt, die Regeln müssen für alle gelten.

Er stellt im Vorfeld außerdem klar, was es mit der FDP in Zukunft nicht mehr geben werde, nämlich Lockdowns: "Ausgangssperren, Betriebsschließungen, Schulschließungen - all diese Dinge halten wir nicht mehr für angemessen".

***