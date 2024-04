Video. Heilender Klang: Medizinstudenten ermuntern Krebspatienten

Ein schöner Klang erfüllt den Flur dieses Krankenhauses an der Gold Coast, einer Stadt an der Südostküste von Queensland in Australien. Ein Streichquartett spielt beruhigende Töne. Die Musiker sind Medizinstudenten. Einmal alle zwei Wochen treten sie in der Krebsstation auf. Für die Patienten ist die Musik eine willkommene Abwechslung.

