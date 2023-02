Norwegen: "Wir sind kein Kriegsprofiteur"

Norwegen ist durch die russische Invasion in die Ukraine reicher geworden, denn der Krieg hat Oslos Gaseinnahmen ankurbelt, aber - so der norwegische Ministerpräsident - das Land sei kein Kriegsprofiteur.

Jonas Gahr Store weist darauf hin, dass Norwegen mit einem bevorstehenden Hilfspaket bald einer der weltweit größten Geber für die Ukraine werden würde.

Er sagt: "Geld aus dem Verkauf von Öl und Gas kommt nicht ins Budget. Es fließt in die Pensionskassen und das ist unsere Art, diese Einnahmen an künftige Generationen zu verteilen. Wir in Norwegen setzen uns dafür ein, ein hohes Maß an Unterstützung für die Ukraine aufrechtzuerhalten. Norwegen ist ein glückliches Land."

Er wies die Behauptung zurück, "Kriegsgewinnler" zu sein, ein Vorwurf, der von denen komme, die wollten, dass Oslo mehr für die Ukrainer tue.

"Es ist eine Vorstellung, die ich rundweg ablehne", sagte Store am Dienstag nach dem Besuch einer Flüssigerdgasanlage in der Nähe von Hammerfest im Norden Norwegens in der Arktis.

Der Pensionsfonds Ausland gilt in Norwegen als langfristige Versicherung für künftige Generationen, wenn nicht mehr nach Öl gebohrt werden kann. Er wird von der Zentralbank im Auftrag des Finanzministeriums verwaltet und hat in über 9300 Firmen weltweit investiert, darunter Konzerne wie Apple, Nestlé und Microsoft.