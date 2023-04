Gewalt im Nahen Osten: Feiertage unter Polizeischutz

Von euronews

Wegen der anhaltenden Gewalt im Nahen Osten geleiteten Sicherheitskräfte in Kampfkleidung jüdische Gläubige an die Klagemauer in Jerusalem.

Das Gebet an der heiligen Stätte ist für viele ein wichtiger Bestandteil des Pessachfestes, das in diesem Jahr zum Teil gleichzeitig mit dem muslimischen Fastenmonat Ramadan und dem christlichen Osterfest stattfindet. An der Al-Aksa-Moschee versammelten sich Hunderte zum Gebet. Die Polizei verzichtete anders als in den Tagen zuvor darauf, den Ort später zu räumen, um weitere Gewalt zu vermeiden.

Nach dem gewaltsamen Tod zweier 16 und 20 Jahre alter Schwestern im Westjordanland nahmen hunderte Menschen an der Trauerfeier teil. Die beiden Frauen stammen aus einer Familie, die aus Großbritannien kommend in Israel einwanderte. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde ihr PKW von Unbekannten beschossen. Die Mutter der beiden Getöteten erlitt lebensgefährliche Verletzungen.