Schießerei bei Mercedes in Sindelfingen: 2 Tote

Von Euronews mit AFP, dpa, AP

Ein 53-jähriger Verdächtiger wurde nach den tödlichen Schüssen bei Mercedes in Sindelfingen festgenommen.

In einem Mercedes-Werk in Sindelfingen hat es an diesem Donnerstag eine Schießerei gegeben. Dabei wurden mindestens zwei Menschen getötet - das teilte die Polizei Ludwigsburg mit.

Ein 53 jähriger Mann wurde festgenommen. Das Motiv für die Gewalttat war zunächst unklar.

Die Opfer, die für einen externen Dienstleiter arbeiteten, waren zuvorschwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden, wo beide verstarben.

Die Mercedes-Führung zeigte sich geschockt und versuchte, die Beschäftigten zu beruhigen.