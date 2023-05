Kiew: Ukrainische Truppen halten weiter Teil von Bachmut

Von euronews

Die Lage in der stark zerstörten ostukrainischen Stadt ist weiter unklar. Kiew behauptet, seine Soldaten hielten weiter einen kleinen Teil im Osten des Gebiets. Die für Moskau kämpfende Söldnergruppe Wagner will Bachmut bald an Russland übergeben.

Im Kampf um Bachmut hat die ukrainische Regierung die vollständige Eroberung durch Russland erneut dementiert. Die Armee der Ukraine halte noch immer einen kleinen Teil im Osten des Stadtgebiets. Die Kampfhandlungen dauerten an, so Kiew.

Wagner-Gruppe will Bachmut bald an Moskau übergeben

Die für Russland kämpfende Söldnergruppe Wagner gab an, sie werde schon bald in der Lage sein, die stark zerstörte Stadt an Moskau zu übergeben, angeblich am 1. Juni.

Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Auf beiden Seiten dürften aber zahlreiche Kämpfer gefallen sein.

Russische Truppen beschießen Ziele in der Region Charkiw

Nach ukrainischen Angaben hat das russische Militär den Beschuss von Zielen in der Region Charkiw fortgesetzt. Bei Angriffen auf 23 Positionen seien mindestens drei Menschen getötet worden.

Das Verteidigungsministerium in Moskau gab an, russische Truppen hätten in der Nacht zum Dienstag einen Flugplatz in Dnipro, südwestlch von Charkiw, angegriffen. Dabei seien Hochpräzisionsraketen zum Einsatz gekommen.

Das ukrainische Militär verurteilte den Luftangriff. Dieser habe eine medizinische Notfalleinrichtung getroffen, was einen Verstoß gegen die Genfer Konvention darstelle.