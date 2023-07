EZB erhöht Zinsen erneut - zum 9. Mal in Folge

Von Euronews

Der EZB-Rat beschloss wegen der andauernd hohen Inflation einen Anhebung um 0,25 Prozentpunkte.

Die Europäische Zentralbank hat erneut die Zinsen angehoben. Der EZB-Rat beschloss wegen der andauernd hohen Inflation einen Anhebung um 0,25 Prozentpunkte. Damit liegt der Leitzins bei 4,25 Prozent - so hoch wie zuletzt Anfang Oktober 2008.

Parken Banken Geld bei der EZB, erhalten sie dafür künftig 3,75 Prozent Zinsen, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte. Nach Jahren mit Null- und Negativzinsen haben die Währungshüter angesichts der hohen Teuerung die Zinsen seit Juli 2022 in einer beispiellosen Serie angehoben. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte die neunte Erhöhung bereits in Aussicht gestellt.

Auch die US-Notenbank Federal Reserve legte im Kampf gegen die Inflation nach und hob am Mittwoch den Leitzins auf den höchsten Stand seit 22 Jahren an. Der Leitzins liegt nun in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent.