Grenzerfahrung zwischen Wohntürmen: Stuntman Roose bricht Weltrekord

Von Euronews mit AP

Seine Bühne war die große Leere zwischen den beiden Katara Towers im katarischen Lusail: In luftiger Höhe von 185 Metern stellte Jaan Roose einen Slackline-Weltrekord auf.

Eine neue Bestmarke in schwindelerrendender Höhe hat Jaan Roose in Katar aufgestellt. Der Este brach den Weltrekord für den längsten LED-beleuchteten Slackline-Gang in einem einzigen Gebäude.

Trotz starker Winde überquerte Roose bei dem Drahtseilakt eine Strecke von über 150 Metern zwischen den Zwillingstürmen des Katara-Towers-Gebäudes.

Grundlage des so genannten "Sparkline-Walk" war ein nur 2,5 Zentimeter dickes Seil in 185 Meter Höhe. Roose verriet anschließend sein Erfolgsrezept: Er versuche, immer in Bewegung zu bleiben und jeden Stillstand zu vermeiden.

Roose erläuterte: "In einigen verrückten Momenten mit dem Wind habe ich nur eine ruhige Pose für Sekunden gehalten, aber nicht zu lange, weil es wichtig ist, in Bewegung zu bleiben. Es ist wie mit dem Fahrrad: Wenn man ein bisschen Geschwindigkeit hat, hat man Erfolg."

Roose ist 31 Jahre alt und betreibt den Extremsport seit er 18 ist. Er ist dreifacher Weltmeister und nahm in seinem Nebenjob als Stuntman an mehreren Dreharbeiten für Hollywood-Filme teil.