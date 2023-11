Kronprinzessin Leonor von Spanien ist gerade 18 Jahre alt geworden und erobert die Herzen der königlichen Fans in ganz Europa - aber wer sind die anderen aufstrebenden jungen Royals, die Sie kennen sollten?

Die spanische Kronprinzessin, die in dieser Woche 18 Jahre alt geworden ist, hat mit einer souveränen Darbietung ihren Abschluss an der Militärakademie gemacht und einen Eid auf die Krone abgelegt.

Obwohl die Mehrheit der europäischen Länder keine Monarchie mehr hat - es gibt nur noch 12 Königreiche und Fürstentümer - und die meisten Mitglieder dieser königlichen Familien nur wenig Macht haben, sind sie für viele Bürger immer noch von Interesse.

Die wohl berühmteste königliche Familie von allen ist die britische - mit dem frisch gekrönten Königspaar Charles und Camilla an der Spitze - befindet sich in einer schwierigen PR-Situation.

Der neue König und die neue Königin sind über 70, der Thronfolger William und seine Frau Catherine sind über 40, und ihre Kinder sind noch zu jung, um für viel Aufregung zu sorgen. Ein ähnliches Bild ergibt sich auch für die nordischen Königshäuser.

Auf dem Kontinent sieht das Bild jedoch ganz anders aus.

Neben Leonor scheint es eine nicht enden wollende Reihe von jungen Königen mit frischen Gesichtern zu geben, die die Fans der Monarchin in ganz Europa - und darüber hinaus - begeistern.

Prinz Nikolai von Dänemark

Der 24-jährige Däne ist zwar nur der siebte in der Thronfolge, aber seine Popularität reicht weit über seine königlichen Wurzeln hinaus.

Als Enkel der amtierenden Königin Margrethe II. ist Nikolai vielleicht am besten für seine Arbeit in der Modelbranche bekannt.

Berühmt für seine "messerscharfen" Wangenknochen, gab er sein Laufstegdebüt 2018 auf der Londoner Modewoche für die britische Traditionsmarke Burberry.

Prinz Nikolai von Dänemark läuft über den Laufsteg während einer Dior Homme Menswear Show in Paris Stephane Cardinale/Corbis/Getty

Seitdem ist er zum Synonym für das französische Luxushaus Dior Homme und insbesondere für die Kollektionen von Kreativdirektor Kim Jones geworden.

Nikolai lief bei einer Reihe von Schauen für das Label und war auch in Kampagnen zu sehen. Für jemanden, der so blaublütig ist, wird er oft für sein eher bodenständiges Auftreten gelobt.

Auf der Titelseite der Vogue Ukraine sagte er der Zeitschrift: "Zunächst einmal weiß ich nicht, wie es ist, jemand anderes zu sein, kein Mitglied der königlichen Familie. Ich hatte eine besondere, man könnte sagen privilegierte, Kindheit - und ich weiß das wirklich zu schätzen. Jetzt führe ich ein gewöhnliches, sehr angenehmes Leben. Das Einzige ist, dass man mich immer erkennt."

Prinzessin Eloïse von den Niederlanden

Eloise, die fünfte in der niederländischen Thronfolge, ist eine Gräfin und eine Enkelin der früheren Königin Beatrix.

Sie ist auch ein sehr moderner Royal. Sie ist als "Selfie-Königin" bekannt und hat allein auf Instagram 425.000 Follower - und scheint ihre Plattform für Gutes zu nutzen.

Anfang des Jahres teilte sie eine Botschaft an ihre Instagram-Fans, um die Nachhaltigkeit in der Mode zu fördern.

Als echte Gen Z-erin hat sie sich auch als Mode- und Beauty-Influencerin auf Instagram etabliert und verkauft Vintage-Kleidung.

Ihre Karriere ist der Stoff, von dem angehende "Content Creators" träumen.

Anfang dieses Jahres trat Eloise als Jurorin in der niederländischen Reality-Fernsehshow Nikkie's Makeup Mansion auf, in der zehn kreative Profis um einen Hauptpreis kämpfen.

Im Jahr 2021 veröffentlichte sie außerdem ein Buch mit dem Titel "Learning By Doing", in dem sie über Essen, Reisen und Kleidung schreibt und dabie Fragen ihrer Fans in den sozialen Medien beantwortet.

Sie ist die Tochter von Prinz Constantijn und Prinzessin Laurentian von den Niederlanden und die Nichte des amtierenden Königs Willem-Alexander.

Offiziell ist Eloise seit der Abdankung ihrer Großmutter Beatrix im Jahr 2013 kein Mitglied des Königshauses mehr. Sie spricht in den sozialen Medien nicht oft über ihre aristokratischen Verbindungen, aber ein Teil ihrer Anziehungskraft ist sicherlich auf ihre sehr prestigeträchtigen Familienbande zurückzuführen.

Prinzessin Alexandra von Luxemburg

Alexandra, 32, ist die einzige Tochter des Großherzogs und der Herzogin von Luxemburg, war bis 2011 von der Erbfolge in dem kleinen Land ausgeschlossen, als die absolute Primogenitur (Vorrecht des Erstgeborenen und seiner Linie in Fürstenhäusern bei der Erbfolge, besonders der Thronfolge) für die Nachkommen von Großherzog Henri eingeführt wurde.

Für den Laien bedeutet das, dass nur der Erstgeborene eines königlichen Herrschers gekrönt werden kann. Seit dieser Entscheidung ist sie nun die sechste in der Thronfolge.

Sie hat studiert - an der Franziskaner-Universität von Steubenville in den Vereinigten Staaten und in Paris, wo sie Philosophie studierte.

Ihre Königliche Hoheit Alexandra von Luxemburg und Nicolas Bagory verlassen ihre kirchliche Trauung am 29. April in Bormes-les-Mimosas, Frankreich Arnold Jerocki/Getty Images

Alexandra schloss 2017 ihr Studium am Trinity College in Dublin ab, wo sie einen Preis der Irish School of Ecumenics für einen Abschluss in interreligiösen Studien mit dem Schwerpunkt Konfliktlösung erhielt.

Sie ist als begeisterte Tennisspielerin bekannt und hilft ehrenamtlich bei der Unterrichtung von Flüchtlingen.

Die Prinzessin gab im November 2022 ihre Verlobung mit Nicolas Bagory bekannt, und das Paar heiratete im April dieses Jahres.

Prinzessin Alexandra von Hannover

Alexandra eigentlich die 13. in der Thronfolge des Fürstentums Monaco. Sie ist die Nichte von Monacos regierendem Herrscher Albert II. und die Tochter von Prinzessin Caroline von Monaco, einer langjährigen Muse des verstorbenen Karl Lagerfeld.

Alexandra ist auch die Enkelin der verstorbenen großen Schauspielerin Grace Kelly, die allerdings 17 Jahre vor Alexandras Geburt starb.

Die junge Königin hat sich seit langem als versierte Eiskunstlauf-Nachwuchssportlerin etabliert und vertrat Monaco sogar bei den Europäischen Olympischen Jugendspielen.

Alexandra von Hannover besucht die Christian Dior Womenswear Frühjahr/Sommer 2023 Show in Paris Pascal Le Segretain/Getty Images

Wie ihre berühmt-schicke königliche Halbschwester Charlotte Casiraghi hat sich Alexandra einen Ruf als Modefanatikerin erworben und ist oft in der ersten Reihe bei den Schauen von Top-Designern wie Stella McCartney, Dior und natürlich Chanel zu sehen.

Von Seiten ihres Vaters Ernst August von Hannover stammt sie von der britischen Königin Victoria und König Christian IX. von Dänemark ab.

Prinz Georg von Liechtenstein

Als Mitglied der reichsten königlichen Familie Europas und als dritter in der Thronfolge wird Georg oft auf den Listen der begehrtesten Männer des Kontinents geführt.

Er ist der zweite Sohn von Alois, Erbprinz von Liechtenstein, und Sophie, Erbprinzessin von Liechtenstein, und hat zwei ältere Geschwister: Prinz Joseph und Prinzessin Marie-Caroline und einen jüngeren Bruder, Prinz Nikolaus.

Sophie ist von der Erbfolge ausgeschlossen, da sie eine Frau ist und dies gegen die Gesetze des liechtensteinischen Königshauses verstößt.

Sie oder ihre Geschwister haben jedoch wenig Grund zur Beunruhigung, vor allem wenn man bedenkt, dass sein Großvater, der regierende Fürst Hans Adam II, Anfang des Jahres ein Rekordvermögen seiner LGT Group gemeldet hat.

Das Unternehmen wird mit unglaublichen 306 Milliarden Schweizer Franken bewertet - das entspricht etwa 318 Milliarden Euro.

Victoria de Marichalar y Borbón

Auch die Cousine von Leonor von Spanien, die spanische Prinzessin Victoria, ist ein Liebling der königlichen Fans. Sie ist die Nichte des amtierenden Königs Felipe VI. und steht in der Thronfolge Spaniens an fünfter Stelle nach ihren Cousinen, Felipes Töchtern Leonor und Infantin Sofía, ihrer Mutter Infantin Elena und ihrem Bruder Felipe.

In Anbetracht der Tatsache, dass es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass sie in nächster Zeit Spanien regieren wird, nutzt die 23-Jährige die Chance, sich in den sozialen Medien einen Namen zu machen.

Dank ihrer Online-Präsenz - allein auf Instagram hat sie 264.000 Follower - entwickelt sie sich schnell zu einem "Top-It-Girl" in der europäischen Social-Szene.

Victoria Federica de Marichalar y Borbón besucht eine Moet & Chandon-Party in Madrid Beatriz Velasco/Getty

Sie ist für ihre Liebe zur Mode bekannt und wird seit langem mit ihrer stilvollen Tante, Königin Letizia, verglichen, die bei der Krönung der britischen Monarchen Charles und Camilla im Mai als am besten gekleidet gefeiert wurde.

Victoria hat auch auf TikTok für Furore gesorgt: Ihr Auftritt in einem Video des spanischen Popstars Omar Montes wurde innerhalb von 24 Stunden millionenfach aufgerufen.

Auch offline ist sie sehr beliebt, da sie häufig auf Modewochen auftaucht und in ihren Social-Media-Posts Partnerschaften mit renommierten Marken wie Longchamp eingeht.

Ferdinand Zvonimir von Habsburg, königlicher Erzherzog von Österreich

Gäbe es das österreichisch-ungarische Kaiserreich noch, würde Ferdinand bald über diese Domäne herrschen. Sein Großvater, Otto von Habsburg, war jedoch der letzte Kronprinz Österreich-Ungarns, der bis zur Auflösung des Reiches im November 1918 regierte.

Die Familie Habsburg ist immer noch sehr einflussreich in ganz Europa, aber Ferdinand hat beschlossen, sich auf einem eher ungewöhnlichen Gebiet einen Namen zu machen.

Er ist nicht nur der Thronfolger der Dynastie, sondern auch ein erfolgreicher Rennfahrer, der derzeit mit dem Team WRT in der FIA World Endurance Championship und mit Prema in der European Le Mans Series fährt.

Im Jahr 2021 gewann Ferdinand das 24-Stunden-Rennen von Le Mans und die FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft in der LMP2-Klasse.

Trotz der Tatsache, dass er eines Tages das Oberhaupt des Hauses Habsburg sein wird, scheint er mit Autorennen und der Zementierung seiner Rolle als Stilikone vorerst zufrieden zu sein.

Lady Louise Windsor

Mit gerade einmal 19 Jahren - sie wird nächste Woche 20 - ist Lady Louise Windsor eine der am wenigsten bekannten Enkelinnen der verstorbenen Königin Elizabeth II.

Als ältestes Kind von Prinz Edward und Sophie, Herzogin von Edinburgh, studiert Louise derzeit Englisch an der St. Andrew's University in Schottland, einer beliebten Alma Mater der Royals.

Es ist nicht klar, welche Rolle Louise nach ihrem Studium in der königlichen Familie spielen wird. Da König Charles den Wunsch geäußert hat, die Monarchie zu verkleinern, werden Louise und ihr 15-jähriger Bruder James in Zukunft wohl nicht mehr als arbeitende Royals auftreten.

Lady Louise Windsor nimmt an der "Pol Roger Meet of The British Driving Society" auf der Royal Windsor Horse Show 2023 teil Max Mumby/Indigo/Getty

Vielleicht werden wir in Louise einen sehr bodenständigen Royal sehen, der vielleicht ein "normales" Leben mit einem Job außerhalb der königlichen Familie führt.

Natürlich sind alle diese Royals so jung, dass sie sich erst noch in der Gesellschaft etablieren müssen.

Gleichzeitig gibt es immer wieder neue adlige Geburten und damit immer wieder etwas Neues, auf das sich die königlichen Fans konzentrieren können, wie die britische Aristokratin Lady Victoria Hervey gegenüber Euronews erklärt.

"Elisabeth von Belgien ist jung und elegant und erst seit kurzem auf der Bildfläche zu sehen, und die, auf die man in Zukunft achten sollte, sind die Zwillinge von Prinz Albert von Monaco und natürlich die Kinder von Prinz William", sagt sie.