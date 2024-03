Von Radu Magdin

Die EU und andere gleichgesinnte Verbündete müssen aus ihrem früheren Traum von einer unipolaren - und stabilen - Welt aufwachen und in diesem turbulenten Jahrzehnt als glaubwürdiger Schlüsselpartner für den globalen Süden auftreten, schreibt Radu Magdin.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass die westliche Diplomatie im Globalen Süden derzeit nicht ihre besten Tage hat.

Als es in der UNO darum ging, Russland im Jahr 2022 zu verurteilen, enthielten sich die meisten Länder des Globalen Südens der Stimme - ganz im Einklang mit der öffentlichen Meinung: Umfragen zufolge hätten damals nur 45 Prozent der Öffentlichkeit eine überzogene Verurteilung Russlands unterstützt.

Während nur 5 Prozent der befragten US-Bürger angaben, Russland als Verbündeten zu sehen, bezeichneten über 80 Prozent der Inder, 79 Prozent der Chinesen und 69 Prozent der türkischen Befragten Russland entweder als Verbündeten oder Partner.

Nimmt man die unipolare Situation als Bezugspunkt, dann mag einiges davon durchaus überraschend sein. Aber die Realität vor Ort war für die meisten Länder des Globalen Südens (obwohl einige den Begriff anfechten, wird er für die Argumentation in diesem Artikel als der allgemeinste und umfassendste verwendet) immer ambivalent.

Wenn dies ein diplomatisches Erwachen für die westliche Diplomatie auslöst, könnte dies für die globalen Gemeingüter von Vorteil sein. Dennoch müssen zunächst einige Aspekte verstanden werden: Die Förderung liberal-demokratischer Werte wird immer schwieriger, Geld ist kein Schimpfwort und Allianzen, die auf vorübergehenden Interessen beruhen, sind zu akzeptieren.

Ich möchte der Welt eine Coca-Cola kaufen

Seit den 1970er Jahren und inmitten des Kalten Krieges haben sich die USA darauf verlassen, in der Öffentlichkeit ein Image aufzubauen, das auf einer Mischung aus sozialem Liberalismus und materiellem Wohlstand beruht: Du kannst deinen Kuchen haben und ihn auch essen, war der Subtext der amerikanischen Diplomatie.

In gewisser Weise war dies eine Meisterleistung - auch ein Glücksfall, denn die Sowjets verließen sich zu sehr auf ihre Ideologie und hatten kein wettbewerbsfähiges Wirtschaftsmodell.

Die Nixon-Administration positionierte den US-Dollar als Weltreservewährung, und die USA übernahmen vom Vereinigten Königreich vollständig die Rolle des Welthandelsimperiums.

In dem Maße, in dem sich die Handelsnetze über die ganze Welt ausbreiteten und die Einkommen stiegen, wurde diese Ideologie überall, auch in der Sowjetunion, zur ersten Anlaufstelle für alle Menschen, vom Fabrikarbeiter bis zum örtlichen Geheimdienstmitarbeiter.

Wie Jackson J. Spielvogel in Western Civilisation sagte: "Die meisten Sowjetbürger wollten keine demokratische Freiheit, sie wollten die Freiheit, bis zum Umfallen einzukaufen".

Der Westen/Norden ist beim globalen Wohlstand nicht mehr allein. Die Wirtschaft muss neu erfunden und die Wettbewerbsfähigkeit erneuert werden, wenn die Bürgerinnen und Bürger anderer Länder globalen Wohlstand vorweisen können.

Archiv: Ein Soldat gibt seinem Kameraden zwei Dosen Coca-Cola in der Nähe des Gebäudes der Russischen Föderation in Moskau, August 1991 Czarek Sokolowski/1991 AP

In der Tat wurde diese Ideologie fast universell, und zwar in einem Maße, dass Francis Fukuyamas These aus den 1990er Jahren, sie habe keine Konkurrenten mehr, tatsächlich zutraf.

Der Vorteil, den dies Washington in der Außenpolitik verschaffte, ist schwer zu beziffern, aber wenn ein Produkt zum Standard wird, ist das ein Zeichen für eine ziemlich starke Marktposition: man denke an Xerox oder Kleenex in den 1990er Jahren.

Dieses Zeitalter ist vorbei. Es endete nicht mit den Zwillingstürmen oder anderen Ereignissen, bei denen sich Experten bemüßigt fühlten, großspurig zu verkünden, dass die Geschichte zurück ist - sondern schleichend: Viele westliche Bürger können nicht mehr bis zum Umfallen einkaufen, und das kann jeder gebührend erkennen.

Der Westen/Norden ist beim globalen Wohlstand nicht mehr allein. Die Wirtschaft muss neu erfunden und die Wettbewerbsfähigkeit wiederhergestellt werden, wenn die Bürger anderer Länder globalen Wohlstand vorweisen können.

Das wiederum bedeutet, dass sich westliche Diplomaten im Allgemeinen nicht mehr darauf verlassen können, dass sie als Standardgewinner in jeden Verhandlungsraum gehen, sondern dass sie sich mit ihren ausländischen Gesprächspartnern auseinandersetzen müssen, wobei deren Wünsche und Bedürfnisse, parteipolitische Loyalitäten und persönliche Interessen zu berücksichtigen sind.

Zeit, den Fokus zu ändern

Der Westen sollte anerkennen, was in dieser neuen Realität funktioniert (und was nicht).

Die Versprechungen einer goldenen Zukunft im Tausch gegen die goldenen Zwangsjacken von SWIFT, internationalen ausländischen Direktinvestitionen (Hilfe für den Handel ist im globalen Süden erwünschter, die Frage ist nur, wie man schneller dorthin kommt) und IWF-Krediten klingen seit über einem Jahrzehnt hohl.

Es sollte daher nicht überraschen, dass viele Länder, die sich der Stimme enthalten, auch solche sind, auf die die USA und die EU - wie auch andere Verbündete des globalen Nordens - kaum Einfluss haben.

Die westliche Politik muss echte Wirtschafts- und Finanzgüter vorlegen, die entweder den ausländischen Partnern helfen oder der Bevölkerung als etwas verkauft werden können, das eine Wiederwahl rechtfertigt.

Eine Frau geht an einem Schild mit der Aufschrift "Prosperity" (Wohlstand) auf Chinesisch und Englisch in Peking vorbei, Juli 2015 Mark Schiefelbein/AP

Das liegt nicht zuletzt daran, dass sie nie so stark in die Weltwirtschaft integriert wurden wie angenommen, und dass die Welt nach wie vor unausgewogen ist, während der globale Wettbewerb zunimmt, wobei Asien ein größerer Akteur am globalen Tisch ist, auch im Hinblick auf die Zukunft Afrikas und Lateinamerikas.

Solange das Versprechen eines Schlummertrunks auf dem Tisch lag, waren viele Länder des globalen Südens bereit, auf andere Alternativen zu verzichten.

Die Realität sieht jedoch so aus, dass die westliche Politik echte wirtschaftliche und finanzielle Güter anbieten muss, die entweder den ausländischen Partnern helfen oder der Bevölkerung als etwas verkauft werden können, das eine Wiederwahl rechtfertigt.

Wir werden immer Eigeninteressen haben

Aufgrund ihrer kulturellen Vormachtstellung konnten sich die USA neben den offensichtlichen Hard-Power-Vorteilen auf eine große Strategie der Soft Power verlassen. Auch die Europäer haben sich auf ihre Soft Power verlassen, während sie sich den Amerikanern in Sachen Tugendhaftigkeit anschlossen.

Aber die schlichte Wahrheit ist, dass wir alle auch unsere eigenen Interessen verfolgen. Und manchmal gehören zu unseren Interessen nicht nur dauerhafte, sondern auch vorübergehende Allianzen.

Kurzfristige Bündnisse, die auf übereinstimmenden Interessen beruhen, sollten in der Tat nicht länger abgelehnt werden, insbesondere in einer Zeit des Wettbewerbs der Großmächte.

Es ist an der Zeit zu akzeptieren, dass Themen wie der Fentanylhandel oder die Hilfe für die Ukraine letztendlich die Zusammenarbeit mit Organisationen erfordern, mit denen man sich nicht wohl fühlt. Mit anderen Worten: Die Normalität des Pragmatismus ist notwendig, um erfolgreich zu sein.

Das gilt auch für globale Charmeoffensiven, und hier sind die Europäer im Rahmen der EU im Vorteil, indem sie im Globalen Süden die Idee von Führungsländern erkunden, die aufgrund ihrer Geschichte mehr Soft Power und Zuneigung vor Ort haben als der Durchschnitt.

So haben beispielsweise osteuropäische Staaten wie Rumänien in den letzten Monaten Afrika-Strategien entwickelt und können in enger Zusammenarbeit mit ihren Partnern dazu beitragen, die Glaubwürdigkeit des Westens auf dem Kontinent zu erhöhen.

Die Berücksichtigung solcher Kernüberlegungen kann die USA, die EU und andere gleichgesinnte Verbündete wie Japan und Australien in die Lage versetzen, aus unserem früheren Traum von einer unipolaren - und stabilen - Welt vollständig aufzuwachen und in einem turbulenten Jahrzehnt als glaubwürdiger Schlüsselpartner für den globalen Süden aufzutreten.

Andernfalls riskieren wir, angesichts globaler und regionaler Herausforderungen an Boden zu verlieren, unser Gesicht und unsere Wettbewerbsfähigkeit auf der Weltbühne einzubüßen und vor allem das Vertrauen des jungen globalen Südens zu verlieren, dessen nächste Führungsgeneration aktiv nach schnellen Entwicklungsoptionen sucht.

Radu Magdin ist CEO von Smartlink und ehemaliger Berater der Premierminister von Rumänien (2014-2015) und Moldawien (2016-2017).

