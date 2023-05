Von Euronews mit AP/DPA/AFP

Euronews Culture hat sich die Outfits der 2.200 Teilnehmer:innen genauer angeschaut. Fazit: Manche goldrichtig, andere naja, haben vielleicht eher unbeabsichtigt für Hingucker gesorgt.

Wer zu einer Krönung eingeladen wird, weiß, worauf er oder sie sich einläßt: Das Outfit muss stimmen, denn die Gäste der Zeremonie werden vielfach abgelichtet, und ihre Royal-Coronation-Fotos gehen in die Geschichtsbücher ein.

Ob als Tops oder Flops hat sich Euronews Culture etwas genauer angeschaut und festgestellt: Manche der 2.200 Teilnehmer:innen der Krönung von Charles III. und Camilla lagen goldrichtig, andere verblüfften und wieder, naja, haben vielleicht eher unbeabsichtigt für Hingucker gesorgt.

Die Schwertträgerin Penny Mordaunt Yui Mok/PA

Viel beachtet: Die mysteriöse Schwertträgerin

Auf Platz eins steht eindeutig die mysteriöse Schwertträgerin im petrolblauen Kleid, eines der am meisten kommentierten Outfits. Dass es sich dabei um Unterhaus-Präsidentin Penny Mordaunt (50) handelte, war zunächst nur Insidern klar.

Die Vorsitzende des sogenannten Kronrats wollte im vergangenen Jahr noch Premierministerin werden. Beim Krönungsgottesdienst überreichte sie das als erste Frau in der Geschichte das juwelenbesetzte Staatsschwert aus dem 17. Jahrhundert. Mordaunt trug ein von Safiyaa entworfenes Kleid samt Umhang sowie ein Stirnband von Jane Taylor, von Hand mit goldenem Farnmotiv bestickt.

Stilsicher: Kleider von Dior und Alexander McQueen

Stilsicher waren auch die Outfits von Prinzessin von Kate und Tochter Charlotte. Beide trugen wunderschön bestickte Kleider von Alexander McQueen, Rosen, Disteln, Narzissen und Kleeblättern stehen für die vier Nationen des Vereinigten Königreichs stehen. Beide trugen zudem Kopfbedeckungen von Hutmacherin Jess Collett, die in Zusammenarbeit mit der Kreativdirektorin von Alexander McQueen, Sarah Burton, angefertigt wurden.

Kate und Charlotte auf dem Balkon Frank Augstein/AP Photo

Lady Helen Taylor, Cousine zweiten Grades von Königin Elizabeth II., begeisterte in einem Dior-Ensemble, das vom berühmten "New Look" des französischen Modehauses inspiriert war.

Lady Sarah Chatto, die einzige Tochter der verstorbenen Prinzessin Margaret und Cousine von König Charles III, trug ein elegantes cremefarbenes Ensemble und eine dreireihige Perlenkette - ein königliches Markenzeichen.

Jill und Enkelin Finnegan Biden Andrew Matthews/WPA ROTA

Hommage an Ukrainefahne: Jill Biden und Enkelin Finnegan

Finnegan Biden, die Enkelin von US-Präsident Joe Biden, die ihre Großmutter Jill zur Krönung begleitete, trug ein blassgelbes Kleid aus Seidenkrepp und einen Umhang von der US-Designerin Markarian Sommer mit passenden Stirnband, Jill Biden einem leuchtend blauen Zweiteiler von Ralph Lauren. Zusammen ergaben die beiden farblich die ukrainische Flagge - ein klar modisches Statement.

Zu den bestgekleideten Royals gehörte Königin Maxima von den Niederlanden mit einem maßgeschneiderten Kleid des niederländischen Designers Jan Taminiau.

Königin Maxima Kin Cheung/AP Photo

Der Kronprinz von Griechenland, Pavlos, der nach dem Tod seines Vaters im Januar das Oberhaupt der griechischen Königsfamilie ist, stand ganz oben die Liste der bestgekleideten Männer bei Charles' Krönung mit einem eleganten dreiteiligen Anzug und stattlichen Orden.

Pink wie Königin Letizia

Königin Letizia von Spanien bestach an der Seite ihres Gatten König Felipe VI. in einem pink-farbenen Ensemble von Stardesignerin Carolina Herrera, mit Stickerei am Kragen und Schößchen um die Hüfte. Besonders auffällig: ihr Hut. Das unverzichtbare Detail: die "Scala Insignia"-Clutch, die der Kreativdirektor von Carolina Herrera, Wes Gordon, speziell für sie entworfen hat.

Königin Letizia Andrew Matthews/PA

Königin Jetsun Pema von Bhutan trug einen wunderschönen, lavendelfarbenen Zweiteiler, inspiriert an der Nationaltracht ihres Landes.

Königin Jetsun Pema Kin Cheung/AP Photo

Zara Tindall, die Tochter von Prinzessin Anne, beststach in einem leuchtend blauen Mantelkleid von Laura Green, dazu ein passender Hut und Schuhe. Charles' Nichte trug außerdem eine Diamantbrosche, die der König Prinzessin Anne an ihrem Hochzeitstag geschenkt hatte.

Für Männer gab es wenig Spielraum für fantasievolle Outfits: Der Chefredakteur der britischen Vogue, Edward Enninful, wählte einen maßgeschneiderten aus der Savile Row-Schneiderei Huntsman, mit schwarzem Gehrock, hellblauer Weste, Pünktchen-Krawatte und grau gestreifter Hose.

Modische Fehlgriffe

Viel kritisiert wurde das Outfit von US-Popstar Katy Perry, die offensichtlich zu sehr versuchte, sich dem britischen Kleiderkodex anzupassen. Die 38-Jährige kam in einem kurzärmeligen rosafarbenen Kostüm mit farblich passenden Handschuhen und einem auffälligen großen Hut. Letzterer verbaute ihr offenbar die freie Sicht, in den sozialen Netzwerken kursierte ein Video, das Perry etwas verloren bei der Suche nach ihrem Sitzplatz zeigt.

Katy Perry Gareth Cattermole/2023 Getty Images

Dafür durfte Perry beim Krönungskonzert am Sonntagabend von ihrer schillernden Seite zeigen in einem maßgeschneiderten goldenen Korsagenkleid von Vivienne Westwood.

Keine Gnade gab es bei Modefans für Ex-Premier Boris Johnson und Ehefrau Carrie. Sie gehörten zu den am schlechtesten Gekleideten des Tages. Boris wie immer ungelenk, Carrie eindeutig dem 80er-Jahre-Stil verhaftet mit zu vielen Blautönen.

Abgeordnete Therese Coffey Copyright WPA Rota

Die Krone für das schlechteste Outfit ging an die konservative Abgeordnete Therese Coffey und ihren mit Union Jack Motiven bedruckten Schal zum Pünktchenkleid. Ein Maskottchen-Kleid, meinten spöttische Beobachter.