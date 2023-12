Europa unter Wasser: Höchster Wasserstand der Donau seit 2013

In Europa hat es schmelzbedingt zahlreiche Überflutungen gegeben. Die Donau hatte den höchsten Wasserstand seit 2013.

Zoltan Balogh/MTI - Media Service Support and Asset Management Fund

In Budapest hat die Donau mit fast 7 Metern den höchsten Wasserstand seit 2013 erreicht. In der niederländischen Ijssel stieg der Wasserpegel manchmal bis zu einem Zentimeter pro Stunde, und auch in Westlitauen gab es besorgniserregende Prognosen.