Von Euronews mit AP, SR Info

Nach sintflutartigen Regenfällen ist die Lage vielerorts im Saarland dramatisch.

Nach stundenlangen sintflutartigen Regenfällen steigt das Hochwasser am frühen Sonntagmorgen besonders im Saarland weiter an. Auch Teile von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sind wegen des Dauerregens von Überschwemmungen betroffen.

Weil die Saar über die Ufer getreten war und auch die Autobahn überflutet hatte, wurde in der Landeshauptstadt Saarbrücken die Großschadenslage ausgerufen. Die Feuerwehr warnte, die Bewohnerinnen und Bewohner sollten sich auch auf mögliche Stromausfälle einstellen.

Wie SR Info berichtet, steht die historische Innenstadt von Ottweiler nach Dammbrüchen unter Wasser. An der Oberen Blies galt die höchste Meldestufe 4, die bedeutet, dass Gebieten in größerem Umfang überflutet werden, Gefahr für Menschen, Tiere, Objekte und Anlagen besteht.

Bewohnerinnen und Bewohner von Lebach bei Saarlouis wurden auf der Internetseite der Stadt vor der "angespannten Hochwasserlage" gewarnt.

DWD: "Gefahr für Leib und Leben"

Der Deutsche Wetterdienst warnte schon am Freitagnachmittag vor "Gefahr für Leib und Leben". Vor allem in Regionen, in denen Dämme gebrochen waren, mussten zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner evakuiert werden.

Im Internet werden zahlreiche Fotos und Videos geteilt, die die katastrophale Lage zeigen. Autos und Müttonnen werden weggespült - und auch die Feuerwehr kam nicht überall weiter.

Die Saar oder der Amazonas, fragt eine Userin auf X.

Bundeskanzler Olaf Scholz, der eigentlich an einer Wahlkampf-Veranstaltung im Saarland teilnehmen wollte, informierte sich vor Ort über den Stand der Hochwasser-Lage.