Das Vereinigte Königreich hat ein Verbot von Einweg-E-Zigaretten angekündigt, die bei Jugendlichen sehr beliebt geworden sind. Welche anderen Länder gehen hart dagegen vor?

Als E-Zigaretten auf den Markt kamen, wurden sie als das kleinere Übel angepriesen, das den Menschen helfen sollte, sich von herkömmlichen Zigaretten und den mit dem Rauchen verbundenen Gesundheitsrisiken abzuwenden.

Doch in den letzten Jahren haben sich Vapes zu einem Trend unter jungen Menschen entwickelt. Das Einweg-Vape - auch bekannt als "Puff Bar" - ist praktisch ein Accessoire geworden, und immer mehr Teenager tragen den auffälligen Stick.

Mehrere Länder rund um den Globus erwägen ein Verbot, um dem Phänomen Einhalt zu gebieten.

Großbritannien

Der britische Premierminister Rishi Sunak kündigte an, dass Einwegdampfer im Vereinigten Königreich verboten werden sollen, um das Rauchen unter Jugendlichen einzudämmen.

"Die langfristigen Auswirkungen des Vaporisierens sind nicht bekannt, und das darin enthaltene Nikotin kann stark süchtig machen. Auch wenn das Vaporisieren ein nützliches Mittel sein kann, um Rauchern beim Aufhören zu helfen, ist die Vermarktung von Vapes an Kinder nicht akzeptabel", sagte Sunak.

Laut der britischen Regierung werden die neuen Vorschriften die Vielfalt der Geschmacksrichtungen von Vapes einschränken, unbedruckte Verpackungen einführen und die Art und Weise, wie Vapes in den Geschäften präsentiert werden, ändern, um ihre Attraktivität für Kinder zu minimieren.

"Diese Änderungen werden ein dauerhaftes Vermächtnis hinterlassen, indem sie die Gesundheit unserer Kinder langfristig schützen", fügte Sunak hinzu. Das neue Gesetz wird den Verkauf jeglicher Tabakerzeugnissen an Jugendliche unter 15 Jahren unter Strafe stellen.

In der schottischen und der walisischen Regierung wurden seit letztem Jahr zunehmend Stimmen laut, die ein Verbot forderten und die britische Regierung zum Handeln aufforderten.

Die Entscheidung der Regierung folgt auf eine Konsultation zum Thema Rauchen und Dampfen, die im Oktober letzten Jahres eingeleitet wurde und auf den Anstieg der Zahl der Kinder und Jugendlichen unter den Vapingkonsumenten hinwies.

Der Schritt hat auch ökologische Gründe, da im Vereinigten Königreich jede Woche 5 Millionen Einwegvapes entsorgt werden.

EU-Mitgliedstaaten

Irland holt im Vorfeld eines möglichen Verbots die Meinung der Bevölkerung ein, während viele Gesundheits- und Umweltverbände die Regierung zum Handeln auffordern.

So hat sich beispielsweise die Umweltschutzgruppe VOICE Ireland in dieser Angelegenheit sehr stark engagiert, eine Petition gestartet und in den sozialen Medien die Kampagne #BanDisposableVapes (Verbot von Einwegdampfern) lanciert, um Irland zum ersten Land in Europa zu machen, das Einwegdampfer verbietet".

Auch Deutschland beabsichtigt, gegen Einweg-E-Zigaretten vorzugehen. Einige Umweltschützer - darunter die grüne Bundesumweltministerin Steffi Lemke - gehen noch weiter und wollen sie ganz aus der EU verbannen.

"Einweg-E-Zigaretten verschmutzen die Umwelt und landen oft im Hausmüll, anstatt wie Elektrogeräte ordnungsgemäß entsorgt zu werden", sagte Lemke der Mitteldeutschen Zeitung.

"Außerdem können sie in den Entsorgungsanlagen durch Brände ernsthafte Probleme verursachen", fügte sie hinzu.

Sogar Frankreich, das Heimatland aller Zigarettenklischees, kündigte ein hartes Vorgehen gegen Vapes an, während Belgien auf grünes Licht der EU für ein Verbot wartet.

Der Trend zu den "Puffs", die in Tabakläden, auf Websites oder in Supermärkten für 8 bis 12 Euro verkauft werden, kam Ende 2021 in den sozialen Medien auf.

Die Einweg-E-Zigaretten, die zwischen 0 und 20 mg/ml Nikotin enthalten, wurden auch dafür kritisiert, dass sie junge Konsumenten zu normalen Zigaretten verleiten.

"Man kann uns sagen, dass es kein Nikotin ist. Aber es ist ein Reflex, eine Geste, an die sich junge Menschen gewöhnen. So werden sie zum Rauchen verleitet, und das müssen wir verhindern", sagte die damalige französische Ministerpräsidentin Elisabeth Borne, als sie das Verbot ankündigte.

Ein Verbot, das bereits in Australien und Neuseeland gilt

Neuseeland, das für seine strengen Anti-Tabak-Richtlinien bekannt ist, hat seit August dieses Jahres ein wirksames Verbot in Kraft.

Das Land ist mit einer Reihe neuer Regeln gegen das Dampfen vorgegangen, um junge Menschen zu schützen. Dazu gehören ein geringerer Nikotingehalt, stumpfe Geschmacksbezeichnungen und ein Verbot, E-Zigarettenläden in der Nähe von Schulen zu eröffnen, teilte das Gesundheitsministerium mit.

"Wir haben erkannt, dass wir ein Gleichgewicht finden müssen, um junge Menschen davon abzuhalten, mit dem Dampfen anzufangen, und gleichzeitig denjenigen, die wirklich mit dem Rauchen aufhören wollen, Vapes als Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen", sagte Dr. Ayesha Verrall, Gesundheitsministerin von Neuseeland.

Die Beschränkungen kamen einen Monat nach der Ankündigung ähnlicher Maßnahmen in Australien, wo die Regierung die Tabakindustrie beschuldigte, die nächste Generation von Teenagern "nikotinsüchtig" machen zu wollen.

Wie schädlich sind Einwegvapes für die Gesundheit?

Die 2019 erfundenen Einwegdampfer werden in der Regel in bunten Verpackungen geliefert und erfreuten sich unter Jugendlichen schnell großer Beliebtheit, zunächst in den USA. Der Trend überquerte schnell den Atlantik.

Die Financial Times berichtete, dass 14 Prozent der englischen Teenager im Alter zwischen 14 und 17 Jahren mehr als einmal pro Woche vapen.

Auch in Europa boomen die Zahlen, und eine französische Umfrage ergab, dass mehr als einer von 10 Jugendlichen das Dampfen ausprobiert hat.

Die süßen Geschmacksrichtungen von Einweg-E-Zigaretten sind das überzeugendste Marketingargument für jüngere Verbraucher.

Laut der Organisation STOP, die die Tabakindustrie überwacht, ist die Kombination aus fruchtigen Aromen, witzigen Verpackungen und Werbung durch Influencer in den sozialen Medien dazu bestimmt, eine neue Generation von Nutzern als "Ersatzraucher" anzusprechen und zu gewinnen.

Die Umfrage hat ergeben, dass in Frankreich 17 Prozent der Jugendlichen Einweggeräte verwenden und dann auf andere Produkte umsteigen.

Mit zunehmender Forschung wird klar, dass Einweg-Vapes alles andere als harmlos sind. Wie bei elektronischen Zigaretten enthalten die meisten Einweg-Vapes das stark süchtig machende Nikotin.

Fast die Hälfte der täglichen Nutzer leidet unter Nebenwirkungen wie Husten, Kurzatmigkeit und Herzklopfen, berichtet die Organisation Drugwatch.

Obwohl das Ausmaß der langfristigen Auswirkungen aufgrund mangelnder medizinischer Forschung derzeit nicht bekannt ist, hat eine Studie gezeigt, dass ein längerer Gebrauch von Vaping-Produkten die Funktion der Blutgefäße des Körpers erheblich beeinträchtigen kann, was das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht.