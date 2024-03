Von euronews

Fünf Monate nach dem Beginn des Krieges zwischen Israel und Hamas leiden viele Menschen in Gaza Hunger. Die Organisation World Central Kitchen will helfen.

Hilfsschiff setzt Segel von Zypern nach Gaza, wo der Hunger 5 Monate nach dem Krieg immer schlimmer wird

Ein mit rund 200 Tonnen Lebensmitteln beladenes Hilfsschiff ist am Dienstag von Zypern nach Gaza ausgelaufen. Das teilte die internationale Hilfsorganisation "World Central Kitchen" mit, die das ganze auf die Beine gestellt hat.

Die Lieferung ist ein Test für die Öffnung eines Seekorridors für die Lieferung von Hilfsgütern in das Gebiet, in dem sich fünf Monate nach Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas eine Hungersnot ausbreitet.

"World Central Kitchen", die von Starkoch José Andrés gegründete Wohltätigkeitsorganisation, teilte auf der Social-Media-Plattform X mit, dass ein Schiff am Dienstag in See gestochen sei.

Der seit fünf Monaten andauernde Krieg, der durch den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober ausgelöst wurde, hat mehr als 30 000 Palästinenser getötet und etwa 80 % der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens vertrieben und zu Binnenflüchtlingen gemacht. Nach Angaben der UNO hungert ein Viertel der Bevölkerung. Bei dem Angriff, der den Krieg auslöste, wurden etwa 1 200 Menschen getötet, und die Kämpfer nahmen etwa 250 als Geiseln.

Hilfsorganisationen berichten, dass es aufgrund der israelischen Beschränkungen, der anhaltenden Feindseligkeiten und des Zusammenbruchs von Recht und Ordnung, nachdem die von der Hamas geführte Polizei weitgehend von den Straßen verschwunden ist, fast unmöglich ist, in weiten Teilen des Gebiets Hilfe zu leisten.