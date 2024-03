Nahost: Schiff mit Hilfsgütern nähert sich dem Gazastreifen

Von Euronews mit AP

Israel steht zunehmend unter Druck, mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bringen. Nun ist ein Schiff der Hilfsorganisation Open Arms mit 200 Tonnen Lebensmitteln vor der Küste des Gebiets zu sehen.

Ein Schiff der Hilfsorganisation Open Arms mit 200 Tonnen Lebensmitteln hat sich am Freitag der Küste des Gazastreifens genähert. Am Morgen war es bereits von den Stränden des Küstengebiets aus zu sehen.

Mit der Lieferung sollte eine Seeroute von Zypern aus eröffnet werden, um mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bringen und die Krise zu lindern, die durch den Gaza-Krieg ausgelöst wurde. Nach fünf Monaten Krieg zwischen Israel und der Hamas steht Israel zunehmend unter Druck, mehr Hilfsgüter in das Gebiet zu bringen. Am Freitag warfen Flugzeuge weitere humanitäre Hilfsgüter in den Gazastreifen ab.

Unterdessen hat die israelische Polizei die Sicherheitsvorkehrungen in Jerusalem vor den Gebeten am ersten Freitag des muslimischen Fastenmonats Ramadan verschärft. Tausende Gläubige werden zu den Gebeten in der heiligen Stätte erwartet.