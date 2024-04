Von Euronews mit AP

Über das - derzeit ruhige - Mittelmeer sind mehr als 1.000 Geflüchtete in 24 Stunden in Lampedusa angekommen, auch Zypern verzeichnet einen Anstieg der Zahl ankommender Flüchtlinge.

Auf der Insel Lampedusa sind laut Behörden innerhalb eines Tages mehr als 1.000 Flüchtlinge angekommen. Allein am Freitagmorgen waren es 333. Ein Grund für die vermehrt Ankunft von Geflüchteten ist offenbar das derzeit ruhige Mittelmeer.

Die Verantwortlichen auf der kleinen Italien vorgelagerten Insel schlagen Alarm, da täglich Hunderte Menschen ankommen und die örtlichen Flüchtlingslager trotz regelmäßiger Verlegung der Ankommenden in andere Zentren in Italien überfordert sind.

800 Geflüchtete erreichen Zypern in einer Woche

Der Präsident von Zypern, Nikos Christodoulides, trifft an diesem Sonntag in Athen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zusammen. Er will vor allem die "außerordentlich schwierige Situation" ansprechen, die sich aus dem erneuten Anstieg der Flüchtlingszahlen auf Zypern im Besonderen und im Mittelmeer im Allgemeinen ergibt. Am Montag besucht Christodoulides den Libanon besuchen, um ebenfalls diese Frage zu erörtern.

Libanon will Menschen "nicht zurücknehmen"

Offiziellen Angaben Zyperns zufolge kamen in weniger als einer Woche - nämlich vom 31. März bis 5. April - mehr als 800 Menschen an, die meisten von ihnen waren von Libanon.aus aufgebrochen.

Am Freitag gab das libanesische Innenministerium eine Erklärung ab, in der es sich weigerte, diese Menschen "zurückzunehmen", da das Land "bereits mit über zwei Millionen syrischen Migranten innerhalb seiner eigenen Grenzen zu kämpfen hat".

Zuvor hatten Zypern und der Libanon ein informelles Abkommen über illegale Migration geschlossen.