Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Werbung

Historische Drogenrazzia: Spanien beschlagnahmt 13 Tonnen Kokain

13 Tonnen Kokain beschlagnahmt.
13 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Copyright  Policía Nacional en x.com
Copyright Policía Nacional en x.com
Von Jesús Maturana
Zuerst veröffentlicht am
Diesen Artikel teilen Kommentare
Diesen Artikel teilen Close Button

Historischer Schlag gegen den Drogenhandel: Spanische Behörden fangen im Hafen von Algeciras 13 Tonnen Kokain ab – der größte Fund in Spaniens Geschichte und einer der größten weltweit.

WERBUNG

In einem historischen Schlag gegen das organisierte Verbrechen haben spanische Behörden im Hafen von Algeciras 13 Tonnen Kokain beschlagnahmt – der größte Fund dieser Art in der Geschichte des Landes und eine der größten Drogenfänge weltweit.

Der Container, der mit vermeintlich harmlosen Bananen beladen in Ecuador abgefertigt wurde, sollte nach Spanien gehen und war für einen Importeur in der Region Valencia bestimmt. Doch hinter der Fassade aus Obst verbarg sich ein massives Drogenversteck: Jede Kiste war bis zum Rand mit Kokain gefüllt.

Den entscheidenden Hinweis auf die illegale Ladung lieferte das mobile Scannersystem "Medusa" der spanischen Steuerbehörde. Unstimmigkeiten zwischen der deklarierten und der tatsächlichen Fracht alarmierten die Beamten, die den Container schließlich öffneten und auf die Drogen stießen.

Bereits zuvor hatten die Behörden in Ecuador die spanischen Kollegen gewarnt: Der Exporteur in Guayaquil, von dem die Ladung stammte, war einschlägig bekannt.

Bei der Operation, die als "Megaintervention" bezeichnet wird, wurden zudem fünf Wohnungen und Büros in Madrid und Alicante durchsucht. Eine Person wurde festgenommen. Zwei Hauptverdächtige der importierenden Firma sind noch flüchtig.

Mit diesem beispiellosen Fund, der sogar die bisherigen Rekordbeschlagnahmungen Spaniens übersteigt, gelingt den Ermittlern ein empfindlicher Schlag gegen den internationalen Kokainhandel.

Zu den Barrierefreiheitskürzeln springen
Diesen Artikel teilen Kommentare

Zum selben Thema

Drogenoperation in Valencia: mehr als 1.000 Kilo Kokain beschlagnahmt und 20 Personen verhaftet

Portugal: Polizei beschlagnahmt mehr als 6,5 Tonnen Kokain

Kokain-Nilpferde: Pablo Escobars giftiges Umweltvermächtnis in Kolumbien