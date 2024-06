Kokain-Nilpferde: Pablo Escobars giftiges Umweltvermächtnis in Kolumbien

Von Garfield Myrie

Die kolumbianischen Behörden kämpfen mit den Auswirkungen der "Kokain-Nilpferde" auf die Umwelt. Dabei handelt es sich um die Nachkommen von Tieren, die der Drogenboss Pablo Escobar illegal für seinen Privatzoo eingeführt hat.

31 Jahre nach dem Tod von Drogenboss Pablo Escobar macht das kolumbianische Militär mobil, um eine Bedrohung zu bekämpfen, die mit dem Kokainhandel zusammenhängt, aber dabei geht es nicht um Dealer und Mörder, sondern um ausgebüxte Nilpferde.

Auf dem Höhepunkt seiner Macht kontrollierte Escobars Medellin-Drogenkartell 80 Prozent des weltweiten Kokainhandels. Schätzungen zufolge belief sich sein persönliches Vermögen auf rund 30 Milliarden Dollar, was ihn zum 7.-reichsten Mann der Welt machte.

Mit dem Geld finanzierte er eine rücksichtslose und blutige Kampagne. In den 1980er Jahren und bis zu seinem Tod im Jahr 1993 war Escobars Kartell für Mord und Chaos in industriellem Ausmaß verantwortlich - allein 1991 wurden in Medellin etwa 7 500 Menschen ermordet.

Privater Zoo

Escobars hatte ein riesiges Privatanwesen namens Hacienda Napoles auf halbem Weg zwischen Medellin und Bogota, der kolumbianischen Hauptstadt. Von hier aus verbreitete sich sein giftiges Umwelterbe, das Kolumbien bis heute belastet.

Hacienda Napoles Fernando Vergara/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Die weitläufige Ranch verfügte über eine eigene Landebahn, eine Stierkampfarena mit 1.000 Plätzen, einen Dinosaurier-Themenpark und einen Zoo mit geschmuggelten exotischen Tieren, darunter Zebras, Giraffen, Elefanten und vier Flusspferde, drei Weibchen und ein riesiges Männchen namens Pepe.

Nach Escobars Tod bei einer Schießerei auf einem Dach im Jahr 1993 starben die meisten Tiere oder wurden von den Behörden umgesiedelt, nicht aber die Nilpferde. Aufgrund ihrer Größe und ihres Revierverhaltens war es fast unmöglich, sie einzufangen und anderswo hinzubringen - Naturschutzgruppen waren gegen ihre Tötung.

Eine Gefahr für einheimische Arten und Menschen

Es gibt keine natürlichen Raubtiere, die den Nilpferden gefährlich werden könnten, Nahrung ist im Überfluss vorhanden und es herrscht ein stabiles Klima mit viel Regen. Das sind die perfekten Bedingungen für die Vermehrung von Flusspferden, ihre Zahl wuchs rasch an. Bis 2009 waren aus den ursprünglich vier Tieren 27 geworden. Heute schätzen die kolumbianischen Behörden die Zahl der Nilpferde auf über 169 - und damit auf die größte Nilpferdpopulation außerhalb von Afrika.

Die Umweltbedrohung, die diese riesigen Allesfresser für das einheimische Ökosystem darstellen, ist enorm. Sie fressen gewaltige Mengen an Gras - ein einziges Nilpferd kann bis zu 37 Kilo pro Tag verzehren - und leiten bis zu sechs Kilo Abfall in die kolumbianischen Flüsse und Wasserstraßen.

At risk, native capybaras John Towey/AP

Ihre Ausscheidungen verändern den Nährstoffgehalt der Flüsse, töten Fische und entziehen einheimischen Arten, darunter Seekühe und Wasserschweine, Nahrung und Lebensraum. Mit der steigenden Zahl der Flusspferde nimmt auch der Schaden zu, den sie dem empfindlichen kolumbianischen Ökosystem zufügen. Die Bedrohung durch die Nilpferde ist so groß, dass die kolumbianischen Behörden sie zu einer invasiven Art erklärt haben.

Es gibt auch Bedenken hinsichtlich der Bedrohung, die Pablos Kokainflusspferde für die ländlichen Gemeinden darstellen, die jetzt neben diesen massiven und aggressiven territorialen Tieren leben. In Afrika töten Flusspferde jedes Jahr etwa 500 Menschen und sind damit doppelt so tödlich wie Löwen.

Und was wird ausprobiert?

Versuche, die Nilpferde zu töten, stoßen auf den Widerstand von Tierschutzorganisation, Touristinnen und Touristen, die sie im Rahmen des "Escobar-Erlebnisses" besuchen, zu dem auch Besichtigungen der Hacienda Napoles gehören. Die Besucher und Besucherinnen verschaffen den lokalen Gemeinden wichtige Einnahmen.

Pläne, 70 Flusspferde in Auffangstationen in Mexiko und Indien zu bringen, scheiterten im vergangenen Jahr, weil sich die Erteilung der erforderlichen Genehmigungen verzögerte.

Colombian military Ricardo Mazalan/AP1991

Ein Sterilisationsprogramm der kolumbianischen Umweltbehörde geriet ins Stocken, als ein betäubtes Flusspferd auf dem Weg zur Kastration so schwer war, dass der Militärhubschrauber, der es transportierte, überhitzt wurde und beinahe abstürzte.

Die kolumbianischen Behörden räumen ein, dass es bisher keine einzige Maßnahme gibt, die ihnen helfen könnte, das Nilpferd-Problem unter Kontrolle zu bekommen. Aber der Kampf wird weitergehen, um Escobars Kokain-Nilpferde zu kontrollieren und das Land von seinem giftigen ökologischen Erbe zu befreien.