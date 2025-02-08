Drei israelische Geiseln und 183 Palästinenser freigelassen

Die Hamas und Israel haben im Laufe des Samstags Geiseln gegen Gefangene austauschen. Dies ist der fünfte Austausch dieser Art, seit beide Seiten einen Waffenstillstand vereinbart haben, der am 19. Januar in Kraft getreten ist.

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Die Hamas hat Eli Sharabi, Ohad Ben Ami und Or Levy freigelassen, drei Männer, die während des Überfalls auf den Süden Israels am 7. Oktober 2023 gefangen genommen wurden.

Sharabi wurde im Kibbutz Beeri gefangen genommen. Seine Frau Lianne und ihre Töchter im Teenageralter wurden von Militanten getötet.

Or Levy, Eli Sharabi und Ohad Ben Ami AP/AP

Der dreifache Familienvater Ben Ami wurde in derselben Gemeinde als Geisel genommen, wo er der Buchhalter des Kibbuz war. Seine Frau, die ebenfalls gefangen genommen wurde, kam während eines kurzen Waffenstillstands im November 2023 frei.

Levy wurde von Militanten aus einem Luftschutzkeller in der Nähe des Nova-Musikfestivals im Süden Israels geholt. Seine Frau wurde bei dem Anschlag getötet.

Im Gegenzug läßt Israel 183 Palästinenser frei, die in israelischen Gefängnissen festgehalten wurden.

Die erste sechswöchige Phase des Abkommens sieht vor, dass die Hamas schrittweise insgesamt 33 israelische Geiseln im Austausch für rund 1.900 palästinensische Gefangene freilässt.

Bislang hat die Hamas 18 Geiseln freigelassen, darunter fünf thailändische Staatsbürger, die während des Anschlags in Israel gefangen genommen wurden.

Israel hat im Einklang mit der Vereinbarung 383 palästinensische Gefangene freigelassen.

US-Präsident Donald Trump hat derweil seinen umfangreich kritisierten und kontroversen Vorschlag, alle Palästinenser aus dem Gazastreifen zu vertreiben und den Streifen als internationales Reiseziel zu sanieren, weiter propagiert.

Die Idee, die Trump als "Immobilientransaktion" bezeichnete, wurde von den arabischen Regierungen der Region und von den Palästinensern selbst abgelehnt. Die Vertreibung von Zivilisten stellt eine ethnische Säuberung dar.

Trump betonte jedoch am Freitag, dass seine Idee "sehr gut aufgenommen" worden sei.

Präsident Donald Trump trifft den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu im Weißen Haus, 4. Februar 2025 AP Photo

Nachdem er ursprünglich eine "dauerhafte" Umsiedlung der Palästinenser gefordert hatte, ließ er in seinen jüngsten Äußerungen die Frage der Dauer offen.

"Wir wollen nicht, dass alle zurückkehren und dann in 10 Jahren wieder abziehen", weil es weiterhin Unruhen gibt, so der Präsident.

Die israelischen Streitkräfte haben sich, wie im Waffenstillstandsabkommen vorgesehen, aus dem größten Teil des Gazastreifens zurückgezogen, bleiben aber in den Grenzgebieten.

Das Militär hat die Palästinenser gewarnt, die Gebiete zu meiden, in denen die Truppen operieren. Israel werde Feuer auf Personen eröffnen, die es beschuldigt gegen die Bedingungen des Abkommens zu verstoßen.

Die Verhandlungsführer müssen sich noch auf die Bedingungen für die zweite Phase des Abkommens einigen, in der die Hamas Dutzende weiterer Geiseln im Gegenzug für weitere Gefangene und einen dauerhaften Waffenstillstand freilassen würde.

Hamas-Kämpfer vor einer Geiselbefreiung in Chan Junis, 1. Februar 2025 AP Photo

Das palästinensische Gefangenenbüro teilte mit, dass von den Gefangenen, die am Samstag freigelassen werden sollen, 18 lebenslange Haftstrafen verbüßen, 54 zu langjährigen Haftstrafen verurteilt wurden und 111 aus dem Gazastreifen stammen, die nach dem Anschlag vom 7. Oktober inhaftiert wurden.

Auf einer am Freitag von den palästinensischen Behörden verbreiteten Liste der zu entlassenden Gefangenen steht auch der 49-jährige Iyad Abu Shakhdam, der wegen seiner Beteiligung an militanten Hamas-Anschlägen, bei denen Anfang der 2000er Jahre Dutzende von Israelis getötet wurden, seit fast 21 Jahren inhaftiert ist.

Ebenfalls auf der Liste steht Dschamal al-Tawil, 61, ein Hamas-Politiker und ehemaliger Bürgermeister der Stadt Al-Bireh im Westjordanland, der seit fast zwei Jahrzehnten in israelischen Gefängnissen ein und aus geht.

Seit seiner letzten Verhaftung im Jahr 2021 wird er ohne Gerichtsverfahren festgehalten, weil er angeblich gewalttätige Ausschreitungen organisiert haben soll.