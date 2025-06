WERBUNG

Der Zustand von Papst Franziskus ist stabil. Der 88-Jährige habe eine gute Nacht verbracht und vor der weiteren Behandlung am Montagmorgen gefrühstückt, meldet der Vatikan.

Der Pontifex benötigte am Sonntag keine mechanische Beatmung mehr, teilte der Vatikan mit. Dies gilt als ein Zeichen dafür, dass der Papst mögliche Komplikationen seiner Atemwegserkrankung vom Freitag überwunden hat und dass sich seine Atmung verbessert. Die Lungenentzündung wird aber weiter im Krankenhaus behandelt.

Die Ärzte erklärten, dass der Papst nach einem schweren Hustenanfall am Freitag, der Befürchtungen über eine erneute Lungeninfektion aufkommen ließ, weiter eine zusätzliche Sauerstoffzufuhr erhielt.

Das Gesundheitszustand von Papst Franziskus sei stabil, sein Krankheitsbild bleibe aber "komplex", und bezeichnete seine Prognose als "vorsichtig", was bedeutet, dass der Pontifex noch nicht außer Gefahr ist.

Franziskus, der seit dem 14. Februar im Krankenhaus liegt, betete in seiner Privatkapelle und nahm am Sonntag nach einem morgendlichen Besuch des Staatssekretärs des Vatikans, Kardinal Pietro Parolin, und seines Stabschefs, Erzbischof Edgar Pena Parra, an der Messe teil.

Botschaft: "Krieg erscheint von hier aus noch absurder"

Er verzichtete auf den wöchentlichen Mittagssegen und verteilte stattdessen eine Botschaft, in der er seinen Ärzten für ihre Pflege und den Gratulanten für ihre Gebete dankte.

"Von hier aus erscheint der Krieg noch absurder", sagte Franziskus in der Botschaft, die er in den vergangenen Tagen verfasst hatte.

"Ich spüre in meinem Herzen den 'Segen', der in der Zerbrechlichkeit verborgen ist, denn gerade in diesen Momenten lernen wir noch mehr, auf den Herrn zu vertrauen", so Franziskus in dem Text. "Gleichzeitig danke ich Gott dafür, dass er mir die Gelegenheit gegeben hat, an Leib und Seele die Situation so vieler kranker und leidender Menschen zu teilen."

Viele Anzeichen deuten darauf hin, dass sich der Zustand des Papstes verbessert, nachdem er am Freitagnachmittag bei einem Hustenanfall Erbrochenes eingeatmet hatte.

Längster Krankenhausaufenthalt

Der Papst ist lungenkrank und wurde am 14. Februar ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem sich eine Bronchitis zu einer komplexen Lungenentzündung in beiden Lungenflügeln verschlimmert hatte.

Dies ist der vierte und längste Krankenhausaufenthalt, seit er 2013 Papst wurde.

Der Pontifex hat einen Großteil seines Lebens unter Lungenproblemen gelitten, nachdem ihm als junger Mann ein Teil einer Lunge entfernt wurde.

Sein Terminkalender wurde aufgrund seiner intensiven medizinischen Behandlung unterbrochen - so konnte der Papst das Angelusgebet am Sonntag die dritte Woche in Folge nicht leiten.

Auch den Aschermittwochsgottesdienst zum Beginn der Fastenzeit wird er nicht leiten - erst das zweite Mal in seinen zwölf Jahren als Papst. Es wird erwartet, dass ein Kardinal ihn ersetzen wird.

Am Freitag sagte der argentinische Kardinal Victor Manuel Fernández, als er für die Gesundheit des Papstes betete: "Sicherlich liegt es dem Heiligen Vater am Herzen, dass unser Gebet nicht nur ihm gilt, sondern auch all jenen, die in diesem besonders dramatischen und leidvollen Moment der Welt die schwere Last des Krieges, der Krankheit und der Armut tragen."

Der Vatikan hat zwei tägliche Updates über den Gesundheitszustand des Papstes veröffentlicht.