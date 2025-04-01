Exklusivinterview - Usbekistans Präsident: "Historische Chance"

Das Gipfeltreffen zwischen Zentralasien und der EU in der historischen usbekischen Stadt Samarkand stellt eine wichtige Entwicklung in den Beziehungen zwischen Zentralasien und der Europäischen Union dar.

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Das Treffen findet in einer Zeit globaler geopolitischer Instabilität, wirtschaftlicher Risiken und klimatischer Herausforderungen statt, was wiederum neue Formen der internationalen Zusammenarbeit erforderlich macht.

Das Gipfeltreffen zielt darauf ab, die wirtschaftlichen Partnerschaften zu stärken: Da sich der Handel zwischen Zentralasien und der EU in den letzten sieben Jahren vervierfacht hat, will das Gipfeltreffen auf dieser Dynamik aufbauen und eine größere interregionale Zusammenarbeit anstreben, während gleichzeitig gemeinsame Herausforderungen angegangen werden.

Euronews sprach mit dem usbekischen Präsidenten Shavkat Mirziyoyev über die Ziele und Erwartungen des Gipfels sowie die historischen Verbindungen und gemeinsamen Interessen zwischen den beiden Regionen.

Euronews: In den letzten Jahren hat sich die Welt rasant verändert: geopolitische Instabilität, wachsende wirtschaftliche Risiken, klimatische Herausforderungen - all das erfordert neue Formen der internationalen Zusammenarbeit.

In diesem Zusammenhang scheint der Zentralasien-EU-Gipfel in Samarkand ein Wendepunkt in den Beziehungen zwischen den beiden Regionen zu sein. Warum erreicht die Interaktion gerade jetzt ein neues Niveau?

Shavkat Mirziyoyev: Unsere Regionen sind durch tiefe historische Wurzeln, übereinstimmende Interessen und den gemeinsamen Wunsch nach einer engen Partnerschaft verbunden. Wir haben eine klare Vorstellung von der Agenda der Interaktion mit der Europäischen Union, die auf einer fast dreißigjährigen Zusammenarbeit beruht.

Unsere Partnerschaft mit der Europäischen Union ist eine wechselseitige Beziehung, von der beide Seiten profitieren sollten.

Das Kooperationsformat zwischen Zentralasien und der Europäischen Union ist eine einzigartige Interaktionsplattform, die in ihrem Umfang und ihrer institutionellen Reichweite einmalig ist. Die Europäische Union, der 27 Staaten angehören, darunter die drei G7-Länder (Deutschland, Frankreich und Italien), ist der größte Integrationsverband, der auf interregionaler Ebene eine systemische Interaktion mit Zentralasien aufbaut.

Die Zusammenarbeit mit der EU deckt ein breites Spektrum an Bereichen ab - von Wirtschaft und Investitionen bis hin zu nachhaltiger Entwicklung, Sicherheit und digitaler Transformation - und basiert auf langfristigen strategischen Prioritäten.

Deutschland und die zentralasiatischen Länder sind zu regionalen strategischen Partnern geworden. Shavkat Mirziyoyev Präsident von Usbekistan

Wir treffen uns regelmäßig mit unseren europäischen Kollegen. Die Besuche von Staats- und Regierungschefs der führenden Länder der Welt in der Region sind deutlich häufiger geworden. Usbekistan hat eine strategische Partnerschaft mit Italien und Frankreich aufgebaut. Deutschland und die zentralasiatischen Länder sind zu regionalen strategischen Partnern geworden.

Heute baut die EU ihre Handels- und Investitionsbeziehungen mit den zentralasiatischen Staaten konsequent aus.

In den letzten sieben Jahren hat sich der Handelsumsatz zwischen den zentralasiatischen Ländern und der EU vervierfacht und beläuft sich auf 54 Milliarden Euro.

Wir freuen uns über das wachsende Interesse der europäischen Unternehmen an den Möglichkeiten für Handels- und Investitionsbeziehungen mit Usbekistan und anderen Ländern der Region.

Die positiven Prozesse, die in der Region zu beobachten sind, steigern das Interesse an Zentralasien und machen die Region zu einem wichtigen Partner der Weltmächte und führenden Staaten an der geopolitisch wichtigen Kreuzung der Hauptrouten zwischen Ost und West, Nord und Süd. Dies spiegelt sich in den "CA Plus"-Formaten wider, die die Aufrechterhaltung eines offenen Dialogs ermöglichen und günstige Bedingungen für eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit aller Beteiligten schaffen.

Unter diesen Bedingungen wird der Aufbau einer strategischen Partnerschaft zwischen den Ländern unserer Region und der Europäischen Union während des Gipfels in Samarkand neue Bereiche für die Entwicklung der interregionalen Zusammenarbeit und Interkonnektivität eröffnen.

Euronews: Können Sie uns mehr über die Wahl von Samarkand als Austragungsort des Gipfels erzählen? Welchen symbolischen Wert hat die Stadt für den Dialog und die Möglichkeiten?

Mirziyoyev: Samarkand ist eine Stadt, die seit Jahrhunderten ein Zentrum für Handel, Wissenschaft und Diplomatie ist. Ihr Ruhm beruhte auf ihrer Fähigkeit, Kulturen, Völker und Ideen zu vereinen. Heute wird sie wieder zu einer Plattform, auf der Europa und Zentralasien die wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit diskutieren können.

Samarkand nimmt in der jahrhundertealten Geschichte der internationalen Beziehungen zwischen den Völkern des riesigen Gebiets Zentral- und Südasiens und des Nahen Ostens einen besonderen Platz ein. Von hier aus stand Amir Temur, der Herrscher von Maverannahr, vor mehr als sechs Jahrhunderten in regem Kontakt mit den europäischen Monarchen, um einen freien und sicheren Handel zu gewährleisten.

Heute spielt Samarkand wieder eine besondere Rolle im internationalen Leben und bewahrt und vervielfältigt das historische politische und diplomatische Erbe des Landes in einem neuen, breiteren Format.

Historisch gesehen wird die Welt von Samarkand aus als eine unteilbare, nicht als eine geteilte gesehen. Das ist die Essenz eines einzigartigen Phänomens - des "Geistes von Samarkand", auf dessen Grundlage ein grundlegend neues Format internationaler Interaktion aufgebaut wird.

Euronews: Wie würden Sie die wichtigsten Veränderungen charakterisieren, die in den letzten Jahren in der Region stattgefunden haben, und welche Prioritäten setzen Sie für die Zeit des usbekischen Vorsitzes in den Zentralasiatischen Fünf?

Mirziyoyev: Zunächst einmal möchte ich betonen, dass Zentralasien aufgrund einer Reihe von Faktoren oberste Priorität in der Außenpolitik Usbekistans hat. Erstens: Wenn wir uns die politische Landkarte der modernen Welt ansehen, wird deutlich, dass die überwältigende Mehrheit der bewaffneten Konflikte, Konfrontationen und Gewaltausbrüche zwischen Nachbarstaaten stattfinden. Dies gilt für den Nahen Osten, den postsowjetischen Raum, Südasien, Afrika und andere Regionen der Welt.

Leider bildet Zentralasien da keine Ausnahme.

Immer wieder kam es zu bewaffneten Zusammenstößen, und die Situation wurde durch ungelöste territoriale Streitigkeiten, Wasser- und Energieprobleme, Verkehrs- und Kommunikationsfragen sowie Sicherheitsfragen erschwert.

Der Ansatz basiert auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt, Rücksichtnahme und Anerkennung der gemeinsamen Interessen. Shavkat Mirziyoyev Präsidenz von Usbekistan

All dies konnte nicht ewig so weitergehen. Die Widersprüche eskalierten, die Meinungsverschiedenheiten vertieften sich, und die entstehende unruhige Situation stellte eine ernsthafte Bedrohung für die Sicherheit der Region dar.

In Anbetracht dieser Situation haben wir die strategische Entscheidung getroffen, schrittweise konstruktive, gutnachbarschaftliche und für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen zu den Nachbarstaaten in Zentralasien aufzubauen. Der Ansatz basiert auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt, Rücksichtnahme und Anerkennung der gemeinsamen Interessen.

Zentralasien hat in den letzten Jahren einen tief greifenden Wandel durchlaufen und eine neue Identität als Raum des konstruktiven Dialogs, des Vertrauens und der umfassenden Zusammenarbeit erlangt. Möglich wurde dies durch den gemeinsamen politischen Willen der führenden Politiker unserer Länder, und heute können wir getrost von der Unumkehrbarkeit dieses Prozesses sprechen.

Als Usbekistan 2017 auf der 72. Tagung der UN-Generalversammlung die Initiative zu Konsultationstreffen ergriff, gingen wir von einem einfachen, aber wichtigen Gedanken aus: Keine externen Partner werden uns beim Aufbau von Frieden, Stabilität und Wohlstand in der Region helfen können, wenn wir nicht selbst mit einem vertrauensvollen und offenen Dialog beginnen.

Dieser Prozess hat sich als wirksam erwiesen. Heute lösen wir die komplexesten Fragen am Verhandlungstisch, koordinieren gemeinsame Initiativen und kommen zuversichtlich voran.

In diesem Jahr wird das 7. Konsultationstreffen in Taschkent stattfinden. Bei solchen Treffen diskutieren wir nicht nur die Tagesordnung und "stimmen unsere Uhren aufeinander ab", sondern treffen konkrete Entscheidungen, die das Gesicht der Region verändern. Eines der besten Beispiele aus jüngster Zeit ist die vollständige Klärung der Frage des Verlaufs der Staatsgrenze zwischen Kirgisistan und Tadschikistan. Das ist ein Durchbruch, auf den die Parteien seit vielen Jahren hingearbeitet haben.

Zur Belebung des Handels werden Grenzhandelszonen geschaffen, gemeinsame Investitionsfonds aufgelegt und große Infrastruktur- und Industrieprojekte durchgeführt.

Zentralasien entwickelt sich zu einem wichtigen Glied in den globalen Transportketten. Wir arbeiten aktiv an der Entwicklung der transkaspischen und transafghanischen Verkehrskorridore, die es unseren Ländern ermöglichen werden, den Zugang zu wichtigen globalen Märkten zu erweitern.

Zentralasien steht also nicht mehr am Rande der Geschichte, sondern entwickelt sich zu einer sich dynamisch entwickelnden Region, die ihre eigene strategische Agenda entwirft. Die politische Konsolidierung, das erreichte hohe Maß an Vertrauen und gemeinsame wirtschaftliche Initiativen in der Region haben neue Möglichkeiten für eine nachhaltige Entwicklung geschaffen.

Während seines Vorsitzes in der zentralasiatischen Fünfergruppe wird Usbekistan drei Schlüsselbereichen besondere Aufmerksamkeit widmen: Stärkung der regionalen Sicherheit, Vertiefung der wirtschaftlichen Integration und ökologische Nachhaltigkeit.

Wir stehen vor einer historischen Chance, unsere Region nicht nur nachhaltig, sondern auch wohlhabend zu machen. Ich bin überzeugt, dass wir durch gemeinsame Anstrengungen in der Lage sein werden, dieses Potenzial zu verwirklichen.

Euronews: Welche Reformen in Usbekistan fördern die Stärkung der wirtschaftlichen Partnerschaft mit der Europäischen Union, und welche Maßnahmen auf EU-Seite können die Beziehungen zu Zentralasien auf eine neue Ebene bringen?

Mirziyoyev: In Usbekistan sind wir konsequent dabei, ein günstiges Geschäftsumfeld zu schaffen, die Marktinstitutionen zu entwickeln und das Investitionsklima zu verbessern. Zu den wichtigsten Schritten in diese Richtung gehören die Einführung eines One-Stop-Shop-Systems für ausländische Investoren, die Liberalisierung des Devisenmarktes und die Senkung der Steuerlast für Unternehmen.

Infolgedessen hat die wirtschaftliche Zusammenarbeit unseres Landes mit der Europäischen Union eine positive Dynamik entwickelt. Im Jahr 2024 erreichte der Handelsumsatz Usbekistans mit den EU-Ländern 6,4 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 5,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Mehr als 1.000 Unternehmen mit europäischem Kapital sind inzwischen in Usbekistan tätig, und das Gesamtvolumen der Investitionsprojekte beläuft sich auf 30 Milliarden Euro. Wir gehen davon aus, dass die Unterzeichnung des Erweiterten Partnerschafts- und Kooperationsabkommens (EPCA) mit der EU neue Möglichkeiten zur Stärkung der Handels- und Investitionsbeziehungen eröffnen wird.

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Wir sind bereit, den EU-Markt in größerem Umfang mit hochwertigen, umweltfreundlichen Produkten zu beliefern, die den höchsten europäischen Standards entsprechen. In der modernen Welt wird die Entwicklung effizienter Transport- und Logistikkorridore immer wichtiger, und Zentralasien kann nicht nur als "Brücke" zwischen Europa und Asien dienen, sondern auch als aktiver Teilnehmer an globalen Wirtschaftsprozessen.

In diesem Zusammenhang schlagen wir vor, die Global-Gateway-Strategie der EU auf die wichtigsten Verkehrsprojekte in unserer Region abzustimmen und gemeinsam einen Aktionsplan zur Förderung des transkaspischen Verkehrskorridors zu entwickeln. Dies wird das Investitionswachstum, die Entwicklung der Infrastruktur und die Einführung innovativer Technologien fördern.

Um die wirtschaftliche Verflechtung auf ein qualitativ neues Niveau zu heben, ist es unerlässlich, die Handelsverfahren weiter zu vereinfachen, den Zugang zentralasiatischer Waren zu den europäischen Märkten zu verbessern und die technischen Normen und Zertifizierungsverfahren zu harmonisieren. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Beteiligung europäischer Unternehmen an Infrastrukturprojekten, die Entwicklung der digitalen Wirtschaft und die Förderung der innovationsorientierten Zusammenarbeit.

Wir unterstützen auch die Aktivierung von finanziellen Hilfsmechanismen, unter anderem durch die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Europäische Investitionsbank und andere internationale Finanzinstitutionen. Die Schaffung günstiger Bedingungen für das Wachstum kleiner und mittlerer Unternehmen in der Region unter Mitwirkung der europäischen Partner wird dazu beitragen, die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit zu stärken und den Lebensstandard der Bevölkerung zu verbessern.

Euronews: Zentralasien ist eine der wenigen Regionen mit bedeutenden Energiereserven und einem enormen Potenzial für die Entwicklung erneuerbarer Energien. Welche Rolle kann Ihre Region bei der Sicherung der Energiestabilität in Europa spielen, insbesondere in Anbetracht der jüngsten Trends hin zu erneuerbaren Energiequellen?

Mirziyoyev: Zentralasien kann ein verlässlicher Partner werden, der nicht nur in der Lage ist, eine stabile Energieversorgung zu gewährleisten, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur globalen Dekarbonisierung zu leisten.

Ein wichtiger Bereich der Zusammenarbeit liegt in dem laufenden Projekt, an dem die zentralasiatischen Länder beteiligt sind, um einen grünen strategischen Korridor durch das Kaspische und das Schwarze Meer nach Europa zu schaffen. Die Umsetzung dieser Initiative wird eine solide Grundlage für unsere für beide Seiten vorteilhafte Energiekonnektivität schaffen.

Eine wichtige institutionelle Plattform für die Zusammenarbeit im Bereich der erneuerbaren Energien könnte die Einrichtung einer Partnerschaft zwischen Zentralasien und der EU für saubere Energie sein. Diese Initiative würde die Zusammenarbeit bei der Produktion von grünem Wasserstoff, Ammoniak und Biokraftstoffen als nachhaltige Alternativen zu fossilen Brennstoffen erleichtern.

Derzeit bauen Usbekistan und andere Länder der Region ihre Kapazitäten im Bereich der erneuerbaren Energien aktiv aus. Die Umsetzung grüner Energie- und Klimaprojekte wird auch die Entwicklung eines Marktes für Emissionsgutschriften in Zentralasien unterstützen.

Dieser Mechanismus wird es Unternehmen ermöglichen, Investitionen in saubere Technologien zu tätigen, und dient gleichzeitig als Plattform für die internationale Zusammenarbeit im Emissionshandel.

Zusätzlich zu den 14 neu in Betrieb genommenen Solar- und Windkraftanlagen planen wir die Umsetzung von mehr als 50 ähnlichen Projekten mit einer Gesamtkapazität von 24.000 Megawatt.

In den nächsten fünf Jahren wollen wir den Anteil der erneuerbaren Energiequellen auf 54 % erhöhen. Dies wird dazu beitragen, die Treibhausgasemissionen um fast 16 Millionen Tonnen zu senken und Usbekistan bei der frühzeitigen Erfüllung seiner Verpflichtung zur Senkung der Emissionen um 35 % im Rahmen des Pariser Abkommens zu unterstützen.

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt ist die Modernisierung der Energiesysteme, die die Effizienz steigern und den CO2-Fußabdruck verringern wird.

Euronews: Wie schätzen Sie die Aussichten ein, Sicherheitsfragen auf dem bevorstehenden Gipfel zu erörtern? Welche Bereiche der Zusammenarbeit zwischen Zentralasien und der EU sind für Sie von besonderem Interesse?

Mirziyoyev: Wir sind Zeugen eines tiefgreifenden Wandels im System der internationalen Beziehungen. Die Welt befindet sich in einem tief greifenden Wandel, dessen Folgen nach wie vor schwer abzusehen sind.

Die Gewährleistung der regionalen Sicherheit war und bleibt eine der höchsten Prioritäten für die Länder Zentralasiens. Deshalb haben wir uns für 2023 das Ziel gesetzt, eine neue Agenda für die Zusammenarbeit zwischen Zentralasien und der EU in diesem Bereich in die Expertengespräche einzubringen.

Wir sind uns darüber im Klaren, dass unsere Region und die Europäische Union mit gemeinsamen Sicherheitsbedrohungen und Herausforderungen konfrontiert sind, einschließlich des Kampfes gegen Terrorismus, Extremismus und grenzüberschreitende Kriminalität wie den Drogenhandel. In dieser Hinsicht ist die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union im Bereich der Sicherheit einer der Schlüsselbereiche unserer Partnerschaft.

In Anbetracht der aktuellen Gegebenheiten halten wir es für unerlässlich, nicht nur die Zusammenarbeit im Rahmen bestehender Programme fortzusetzen, sondern auch neue Initiativen zu entwickeln, die auf die Bekämpfung von Cyberbedrohungen und Extremismus abzielen.

Euronews: Afghanistan ist nach wie vor ein Schwerpunkt der Außenpolitik Usbekistans. Während viele Länder davon absehen, mit der Übergangsregierung zusammenzuarbeiten und Afghanistan in die regionale und internationale Zusammenarbeit einzubeziehen, arbeitet Usbekistan aktiv mit seinem südlichen Nachbarn zusammen.

Was treibt Usbekistan in Bezug auf Afghanistan an, und wie sind die Aussichten, die hohe Intensität der Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern in dieser Frage aufrechtzuerhalten?

Mirziyoyev: Usbekistans Herangehensweise an Afghanistan war immer pragmatisch und langfristig strategisch ausgerichtet. Wir haben unseren Nachbarn nie isoliert oder uns von ihm abgewandt.

Wir haben immer geglaubt, dass die Entwicklung Afghanistans ohne ein konstruktives Engagement mit den Nachbarländern, einschließlich Usbekistans als engstem und wichtigstem Partner, unmöglich ist.

Man muss zugeben, dass viele, die anfangs mit unserer Afghanistan-Politik nicht einverstanden waren, nun gezwungen sind, deren Richtigkeit und Unvermeidlichkeit anzuerkennen.

Wir waren davon überzeugt, dass das frühere Regime in Afghanistan aufgrund mehrerer Faktoren nicht in der Lage sein würde, sich an der Macht zu halten: seine Unfähigkeit, die vollständige Kontrolle über das Staatsgebiet zu erlangen, seine mangelnde Bereitschaft zum Dialog mit der Opposition, seine fehlende Absicht, eine inklusive Regierung zu bilden, und die weit verbreitete Korruption, die alle Ebenen der früheren Regierung durchdrang.

Der jetzigen Führung ist es gelungen, die Lage in Afghanistan zu stabilisieren und ihre Ressourcen auf die Entwicklung der Infrastruktur, einschließlich Flughäfen, inländischer Eisenbahnnetze, Wasser- und Energieanlagen, sowie auf die Eindämmung des Opiumanbaus umzulenken.

Nach Angaben der Vereinten Nationen ist der Opiumanbau in Afghanistan nach dem Verbot des Drogenverkaufs durch die Taliban im Jahr 2023 um 95 % zurückgegangen. Es werden auch Anstrengungen unternommen, um ländliche Gemeinden zu unterstützen und eine alternative Landwirtschaft zu fördern, um eine Zukunft für Afghanistan ohne Opiumabhängigkeit zu schaffen.

Im heutigen Kontext sollte Afghanistan unter dem Gesichtspunkt der sich bietenden strategischen Möglichkeiten betrachtet werden. Es ist von entscheidender Bedeutung, Afghanistan in die globalen Wirtschaftsprozesse zu integrieren, unter anderem durch die Durchführung von Infrastrukturprojekten auf seinem Territorium.

In diesem Zusammenhang sind wir bereit, mit der Europäischen Union und anderen internationalen Partnern zusammenzuarbeiten, um gemeinsam eine positive Agenda und Initiativen zu fördern, die Afghanistan nicht nur bei der Überwindung der gegenwärtigen Krisen, sondern auch bei seiner langfristigen Entwicklung helfen werden. Die vorrangige Aufgabe in dieser Phase besteht unserer Ansicht nach darin, Afghanistan weiterhin im Bildungsbereich zu unterstützen.

Ich bin überzeugt, dass die Stabilisierung der Lage in Afghanistan und der Wiederaufbau des Landes im gemeinsamen Interesse der zentralasiatischen Länder und der Europäischen Union liegen.

Euronews: Wie können Zentralasien und die EU gemeinsam gegen Klimabedrohungen vorgehen und welche Möglichkeiten gibt es für eine Partnerschaft?

Mirziyoyev: Der Klimawandel ist eine Herausforderung, die nicht länger ignoriert werden kann. Zentralasien ist mit Dürren, Gletscherschmelze und Wasserknappheit konfrontiert, während Europa mit extremer Hitze, Waldbränden und Ökosystemveränderungen zu kämpfen hat.

Als eine der durch den Klimawandel am stärksten gefährdeten Regionen ist sich Zentralasien seiner Verantwortung bewusst und bereit, mit Europa an langfristigen Lösungen zu arbeiten.

Eine unserer wichtigsten Prioritäten ist das Vorantreiben der grünen Agenda in Zentralasien. Auf dem bevorstehenden Gipfeltreffen in Samarkand wollen wir das regionale Konzept für grüne Entwicklung vorstellen, das eine solide Grundlage für wirksame regionale Partnerschaften im Bereich der nachhaltigen Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen und der Einführung grüner Technologien schaffen soll.

Wir schlagen die Entwicklung einer grünen Partnerschaft zwischen der EU und Zentralasien vor, in der wir gemeinsam Projekte zu erneuerbaren Energien, zur Wiederherstellung von Ökosystemen und zur digitalen Klimaüberwachung finanzieren können.

Der Wasserschutz ist ein weiterer wichtiger Bereich, in dem wir bedeutende Möglichkeiten für eine Partnerschaft mit der Europäischen Union sehen, von der Modernisierung der Bewässerungsinfrastruktur bis hin zur gemeinsamen Gletscherüberwachung und der Einführung fortschrittlicher wassersparender Technologien. Wir freuen uns auch darauf, die Zusammenarbeit mit der EU auszubauen, unter anderem durch die Übernahme bewährter europäischer Verfahren bei öffentlich-privaten Partnerschaften.

Die Wiederherstellung von Ökosystemen und die Erhaltung der biologischen Vielfalt sind ebenfalls wichtige Prioritäten. Wir haben bereits das Grüne Band Zentralasiens ins Leben gerufen - ein groß angelegtes Aufforstungsprogramm zur Wiederherstellung degradierter Flächen, auch in der Aralsee-Region. Wir sehen ein großes Potenzial für die Zusammenarbeit mit der EU in diesem Bereich.

Darüber hinaus engagieren wir uns für die Verbesserung der Umwelterziehung und die Förderung der wissenschaftlichen Forschung. Letztes Jahr haben wir die erste Grüne Universität der Region gegründet, die als effektive Plattform für gemeinsame Forschung und die Umsetzung innovativer Lösungen dienen kann.

Euronews: Können Sie bitte Ihre Erwartungen an das bevorstehende Treffen auf höchster Ebene mitteilen? Welche Ergebnisse würden Sie gerne am Ende des Gipfels sehen?

Mirziyoyev: Das bevorstehende Gipfeltreffen wird wirklich historisch sein, da es zum ersten Mal die Staats- und Regierungschefs der fünf zentralasiatischen Länder und der EU an einem Ort zusammenbringen wird.

Wir gehen davon aus, dass der bevorstehende Gipfel ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Beziehungen zwischen Zentralasien und der EU sein wird. Shavkat Mirziyoyev Präsident von Usbekistan

Wir gehen davon aus, dass der bevorstehende Gipfel ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Beziehungen zwischen Zentralasien und der EU sein wird. In den letzten Jahren hat unsere Interaktion ein qualitativ neues Niveau erreicht.

Wir setzen auf die Vertiefung des politischen Dialogs und die Entwicklung neuer Mechanismen der Interaktion, die unsere Zusammenarbeit systematischer und auf langfristige Ziele ausgerichtet machen werden.

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt wird die Diskussion über die interregionale Zusammenarbeit sein, insbesondere in Bereichen wie Wirtschaft, Handel, Energie und Verkehr.

Eines der wichtigsten Ergebnisse des Gipfels wird die Unterzeichnung der Erklärung von Samarkand sein, die das gemeinsame Bestreben der Parteien zum Ausdruck bringt, eine strategische Partnerschaft aufzubauen.

Diese Erklärung wird nicht nur die getroffenen Vereinbarungen konsolidieren, sondern auch den Grundstein für die Vertiefung der Beziehungen zwischen unseren Regionen legen. Wir hoffen, konkrete Vereinbarungen über die Ausweitung der Investitionszusammenarbeit, die Umsetzung gemeinsamer Infrastrukturprojekte, die Unterstützung von Innovationen und digitalen Lösungen zu treffen.

Natürlich werden nach den Ergebnissen des Gipfels noch viele Fragen beantwortet werden. Wir können jedoch schon jetzt sagen, dass dieses Treffen ein Schritt in Richtung einer nachhaltigen, für beide Seiten vorteilhaften Partnerschaft zwischen der Europäischen Union und Zentralasien sein wird, die auf gemeinsamen Interessen, Vertrauen und dem Wunsch nach gemeinsamer Entwicklung beruht.

Euronews: Wenn Sie die Möglichkeit hätten, eine Botschaft an die europäischen Staats- und Regierungschefs und ihre Bürger zu richten, wie würde diese lauten?

Mirziyoyev: Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich an unsere europäischen Partner zu wenden.

Zentralasien ist offen für den Dialog und eine verstärkte Interaktion. Wir treten für eine konstruktive Zusammenarbeit ein, die auf den Grundsätzen des gegenseitigen Nutzens und des Vertrauens im Interesse einer nachhaltigen Entwicklung und der Verbesserung des Wohlergehens unserer Völker beruht.

Wir wissen es sehr zu schätzen, dass die Europäische Union unsere Bestrebungen nach Offenheit, Wohlstand und Stärkung der Subjektivität in der Region unterstützt. Es ist besonders wichtig, dass die EU unser Ziel teilt, Zentralasien in eine geeinte und dynamische Region zu verwandeln, die zu einer offenen und gleichberechtigten Partnerschaft mit allen Beteiligten bereit ist.

Der bevorstehende Gipfel wird ein wichtiger Meilenstein in unseren Beziehungen sein. Wir sind überzeugt, dass die Ergebnisse des Treffens in Samarkand neue Perspektiven für die weitere Zusammenarbeit eröffnen werden.