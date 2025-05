Afghanische Taliban nehmen an ihrer ersten UN-Klimakonferenz teil

WERBUNG

Die als COP29 bezeichnete Konferenz beginnt am Montag in Aserbaidschan und ist eine der wichtigsten multilateralen Gespräche, an denen auch die Taliban teilnehmen, die international nicht als legitime Regierung Afghanistans anerkannt werden.

Die Nationale Umweltschutzbehörde gab auf der Social-Media-Plattform X bekannt, dass eine technische Delegation nach Baku gereist sei, um daran teilzunehmen.

Der Leiter der Behörde, Matiul Haq Khalis, erklärte, die Delegation wolle die Konferenz nutzen, um die Zusammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft im Bereich Umweltschutz und Klimawandel zu verstärken. Die Delegation wolle den Zugang Afghanistans zu bestehenden Finanzmechanismen diskutieren, für Anpassungs- und Eindämmungsmaßnahmen gegen den Klimawandel.

Experten erklärten gegenüber The Associated Press, dass der Klimawandel zu zahlreichen negativen Auswirkungen auf Afghanistan geführt habe und das Land aufgrund seiner geografischen Lage und seiner schwachen Klimapolitik vor große Herausforderungen stelle.

"Der Klimawandel hat zu höheren Temperaturen geführt, die die Wasserquellen reduzieren und Dürren verursachen, was die landwirtschaftlichen Aktivitäten erheblich beeinträchtigt", sagte Hayatullah Mashwani, Professor für Umweltwissenschaften an der Universität Kabul. "Der Rückgang der Wasserverfügbarkeit und die häufigen Dürren stellen eine ernsthafte Bedrohung für die Landwirtschaft dar, was zu Ernährungsunsicherheit und Herausforderungen für den Lebensunterhalt führt.

Im August veröffentlichte die internationale Hilfsorganisation Save the Children einen Bericht, in dem es heißt, dass Afghanistan das sechstgefährdetste Land in Bezug auf die Auswirkungen des Klimawandels ist und dass in 25 der 34 Provinzen schwere oder katastrophale Dürrebedingungen herrschen, von denen mehr als die Hälfte der Bevölkerung betroffen ist.

Dem Bericht zufolge wird es in Afghanistan bis Ende 2023 die höchste Zahl von Kindern geben, die durch Klimakatastrophen obdachlos werden.

Professor Abid Arabzai von der Universität Kabul sagte, die Klimakonferenz werde dazu beitragen, internationale Unterstützung und Finanzierung für die Bewältigung der klimatischen Herausforderungen in Afghanistan zu sichern.

"Afghanistan kann seine Klimamaßnahmen und -verpflichtungen gegenüber der Weltgemeinschaft deutlich machen und sein internationales Ansehen verbessern", so Arabzai.