Innerhalb von zwei Wochen soll klar sein, ob sich Washington direkt militärisch in den Konflikt zwischen Israel und dem Iran einmischen wird oder nicht. Das hat US-Präsident Donald Trump am Donnerstag verkündet. Die Frist von 14 Tagen würde ausreichen, um zu entscheiden, ob eine diplomatische Lösung möglich sei.

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Der akute militärische Konflikt zwischen Israel und dem Iran dauert inzwischen den achten Tag an. Beide Seiten haben sich hunderte Raketeneinschläge geliefert. Dutzende Israelis wurden bei grenzüberschreitenden iranischen Angriffen getötet, während Teheran hunderte Todesopfer zu beklagen hat.

In den frühen Morgenstunden des Freitags vergangener Woche führte Israel einen Überraschungsangriff auf Teheran durch, der militärische und nukleare Einrichtungen zum Ziel hatte. Israel erklärte, es habe sich zu diesem Angriff entschlossen, um sein Überleben zu sichern. Israel sei zunehmend besorgt über das sich rasch entwickelnde iranische Atomprogramm.

Raketeneinschlag nahe Botschaftsviertel in Tel Aviv

Am Donnerstag schlug eine Rakete in der Nähe der Delegation der Europäischen Union in Tel Aviv ein, wie mehrere von Euronews befragte Quellen berichten.

Rauch steigt aus einem Gebäude des Soroka-Krankenhauses auf, nachdem es von einer aus dem Iran abgefeuerten Rakete getroffen wurde, in Beersheba, Israel, Donnerstag, 19. Juni. Leo Correa/Copyright 2025 The AP All rights reserved

Die Herkunft der Rakete war nicht sofort klar. Es wird vermutet, dass es sich um ein Geschoss handelte, das vom Iran gegen Israel abgefeuert wurde. Die Entfernung zwischen der EU-Delegation und dem Einschlag dürfte zwischen 400 und 500 Metern betragen, so zwei Quellen.

Der Anschlag ereignete sich am Donnerstag in der Nähe eines Viertels, in dem sich mehrere europäische Botschaften befinden, darunter die der Niederlande, Belgiens, Österreichs, Nordmazedoniens und Irlands, sowie in der Nähe des Hauptbahnhofs Tel Aviv-Savidor.

Ein Sprecher der Europäischen Kommission erklärte, das Personal sei in Sicherheit.

"Zwar wurde heute kein EU-Personal verletzt, doch nehmen wir mit großer Sorge zur Kenntnis, dass diplomatische Einrichtungen bei den Angriffen des Iran beschädigt wurden", so der Sprecher.

"Unter keinen Umständen sollten zivile Gebiete und Infrastrukturen sowie ausländisches diplomatisches Personal und Missionen angegriffen werden."

Verteidigungsminister Israels: Drohung an iranischen Militär Chamenei

Zuvor hatte Israels Verteidigungsminister Israel Katz dem Obersten Führer des Iran, Ajatollah Ali Chamenei, unter anderem auf der Plattform X gedroht. Teheran hatte ein großes Krankenhaus im Süden Israels angegriffen und Wohnhäuser in der Nähe von Tel Aviv getroffen. Mindestens 240 Menschen wurden verletzt.

Israels Militär "ist instruiert und weiß, dass dieser Mann auf keinen Fall weiter existieren darf, um alle seine Ziele zu erreichen", sagte Katz.

Merz fordert Mäßigung der militärischen Eskalation

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hat den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu aufgefordert, sein Vorgehen im Konflikt mit dem Iran zu mäßigen. Einer deutschen Regierungsquelle zufolge betonte Merz gegenüber Israel die Bedeutung "diplomatischer Lösungen".

Am Freitag wird Deutschland in seiner ständigen Vertretung in Genf zu Atomgesprächen mit seinen europäischen Partnern und dem iranischen Außenminister erwartet.

Auch der Iran scheint nicht bereit zu sein, die Angriffsreihe zu unterbrechen. Das Land hat versprochen, weiter zu kämpfen, um sein Land, sein Volk und seine Souveränität gegen die Bedrohung durch Israel zu verteidigen.

Patienten ruhen sich im Freien aus, nachdem das Soroka-Krankenhauses von einer aus dem Iran abgefeuerten Rakete in Beerscheba, Israel, getroffen wurde. 19. Juni 2025. Leo Correa/Copyright 2025 The AP All rights reserved

In einem Exklusivinterview des iranischen UN-Botschafters mit Euronews erklärte Ali Bahraini, dass die Hauptpriorität des Irans derzeit darin bestehe, "die Aggression zu stoppen, die Angriffe zu beenden".

"Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass es im Moment eine große Wahrscheinlichkeit für eine Art von diplomatischer Idee oder Initiative gibt, weil es für uns unangemessen wäre, wenn wir im Moment über irgendetwas anderes nachdenken oder reden würden, als die Aggressoren zu stoppen", so Bahraini.

Er wies jedoch darauf hin, dass Israel keine Instanz sei, "mit der man verhandeln kann", und fügte hinzu, dass die Antwort Teherans entschlossen sein müsse, um Israel zu zeigen, "dass es nicht in der Lage ist, die roten Linien gegenüber dem Iran zu überschreiten".

Bahraini kritisierte auch die EU, die seiner Meinung nach einen Teil der Schuld am Ausbruch des Konflikts trägt.

"Wir glauben, dass das Mindeste, was die Europäer tun können, darin besteht, Israel ausdrücklich zu verurteilen und ihre Unterstützung für Israel einzustellen", sagte der iranische Botschafter und ständige Vertreter bei den Vereinten Nationen in Genf, Ali Bahraini, in einem Interview für Euronews.

Mit Blick auf einen drohenden US-Angriff inmitten der jüngsten Drohungen Trumps versicherte Bahraini, dass der Iran entschlossen auf jeden Angriff Washingtons auf sein Land reagieren würde und fügte hinzu, dass Angriffe auf US-Boden nicht vom Tisch seien.