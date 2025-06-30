Trumps "Big Beautiful Bill": So dramatisch ging es im US-Senat zu

Die Senatssitzung am späten Samstagabend war dramatisch: Die Republikaner haben eine wichtige Verfahrensfrage geklärt. Das Paket von US-Präsident Donald Trump, das Steuererleichterungen, Ausgabenkürzungen und erhöhten Abschiebegelder vorsieht, soll bis zum Stichtag am 4. Juli durchgebracht werden.

Das Ergebnis fiel mit 51:49 Stimmen aus. Nach einer turbulenten Nacht: Vizepräsident JD Vance war noch im Kapitol, um ein mögliches Unentschieden zu verhindern.

Im Plenarsaal spielten sich angespannte Szenen ab. Die Abstimmung geriet ins Stocken und zog sich mehr als drei Stunden hin, weil sich die verweigerten Senatoren zu Verhandlungen zusammensetzten und private Treffen außerhalb des Plenarsaals abhielten. Am Ende sprachen sich zwei Republikaner gegen den Antrag aus und schlossen sich damit den Demokraten an.

Die Republikaner nutzen ihre Mehrheit im Kongress, um den Widerstand der Demokraten beiseite zu schieben, aber sie mussten eine Reihe von politischen Rückschlägen hinnehmen. Nicht alle Republikaner sind mit dem Vorhaben einverstanden, die Ausgaben für Medicaid, Lebensmittelmarken und andere Programme zu kürzen, um die Kosten für die Verlängerung von Steuererleichterungen in Höhe von 3,8 Billionen Dollar zu decken.

"Es ist an der Zeit, diese Gesetzgebung über die Ziellinie zu bringen", sagte der Mehrheitsführer im Senat, John Thune, R-S.D.

Kritik wächst, aber die Republikaner sind entschlossen

Vor der namentlichen Abstimmung veröffentlichte das Weiße Haus eine Erklärung zur Verwaltungspolitik, in der es heißt, dass es die Verabschiedung des Gesetzes "nachdrücklich unterstützt". Trump selbst war am Samstag auf seinem Golfplatz in Virginia.

Bei Einbruch der Dunkelheit wetterte Trump jedoch gegen die Verweigerer. Er drohte, gegen einen Republikaner, Senator Thom Tillis aus North Carolina, vorzugehen, der angekündigt hatte, er könne den Gesetzentwurf wegen der gravierenden Kürzungen bei der medizinischen Versorgung nicht unterstützen. Er befürchte, dass viele Menschen in seinem Bundesstaat ohne Gesundheitsversorgung bleiben würden. Tillis und Senator Rand Paul aus Kentucky stimmten dagegen. Der Präsident telefonierte am späten Samstagabend vom Oval Office aus, so eine mit den Gesprächen vertraute Person, die nicht befugt war, sich öffentlich zu äußern, und die anonym bleiben wollte.

Der Druck wurde von allen Seiten erhöht - Elon Musk kritisierte das Paket erneut als "völlig verrückt und zerstörerisch".

Der "New Big Beautiful Bill Act" wurde am Freitag kurz vor Mitternacht veröffentlicht, und es wird erwartet, dass sich die Senatoren in den kommenden Tagen durch nächtelange Debatten und Änderungsanträge quälen werden. Sollte der Senat das Gesetz verabschieden können, würde es für eine letzte Abstimmungsrunde an das Repräsentantenhaus zurückgehen, bevor es das Weiße Haus erreichen könnte.

Ein entscheidender Moment für die GOP

Angesichts der knappen republikanischen Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat brauchen die Politiker fast alle Abgeordneten an Bord. Einer neuen Analyse des überparteilichen Congressional Budget Office zufolge würde der Gesetzentwurf die Zahl der Menschen ohne Krankenversicherung bis 2034 um 11,8 Millionen erhöhen.

Der Vorsitzende der Demokraten im Senat, Chuck Schumer aus New York, sagte, die Republikaner hätten den Gesetzentwurf "mitten in der Nacht" vorgestellt und hätten es eilig, ihn fertigzustellen, bevor die Öffentlichkeit den Inhalt vollständig kenne. Er erzwang sofort eine vollständige Lesung des Textes am späten Samstag im Senat, was Stunden dauern würde.

Die Wochenendsitzung könnte für Trumps Partei, die einen großen Teil ihres politischen Kapitals in sein zentrales innenpolitisches Projekt investiert hat, entscheidend sein. Trump drängt den Kongress, das Projekt zu Ende zu bringen, und hat die "Wichtigtuer" unter den GOP-Verweigerern ermahnt, sich zu fügen.

Nach der Abstimmung am Samstag postete Trump auf seiner Social-Media-Plattform: "Heute Abend haben wir mit dem 'GREAT, BIG, BEAUTIFUL BILL' einen 'großen Sieg' im Senat errungen", und dankte den führenden GOP-Senatoren namentlich.

Ein Wochenende auf Abruf

Die Gesetzgebung ist eine ehrgeizige, aber komplizierte Reihe von Prioritäten der Republikaner. Im Kern geht es darum, viele der Steuererleichterungen aus Trumps erster Amtszeit dauerhaft zu sichern, die andernfalls am Jahresende auslaufen würden, wenn der Kongress nicht handelt, was zu einer möglichen Steuererhöhung für die Amerikaner führen würde. Der Gesetzentwurf würde neue Steuererleichterungen einführen, darunter keine Steuern auf Trinkgelder, und 350 Milliarden Dollar für die nationale Sicherheit bereitstellen, unter anderem für Trumps Massendeportationsprogramm.

Aber die Kürzungen bei Medicaid, Lebensmittelmarken und Investitionen in grüne Energie sorgen auch für Uneinigkeit in den Reihen der Republikaner.

Die Republikaner verlassen sich auf die Kürzungen, um die entgangenen Steuereinnahmen auszugleichen, aber einige Gesetzgeber sagen, dass die Kürzungen zu weit gehen, insbesondere für Menschen, die Gesundheitsleistungen über Medicaid erhalten. Unterdessen drängen die Konservativen, die sich um die Verschuldung des Landes sorgen, auf stärkere Kürzungen.

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, hat seine Kollegen über das Wochenende nach Hause geschickt, sie sollen dann auf Abruf nach Washington zurückkehren.