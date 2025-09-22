Was steht bei der UN-Generalversammlung auf dem Spiel?

Die Staats- und Regierungschefs der Welt versammeln sich in New York, um an der hochrangigen Woche der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) teilzunehmen, die am Dienstag eröffnet wird.

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Auf der UNGA, die am 9. September begann und bis zum 27. September dauert, werden die Vertreter der 193 Mitgliedstaaten und der beiden Beobachterländer, des Heiligen Stuhls und des Staates Palästina, sprechen, häufig als Staatsoberhäupter.

Es wird jedoch erwartet, dass palästinensische Vertreter an der diesjährigen 80. Auflage der UN-Generalversammlung per Videoschaltung teilnehmen werden, nachdem das US-Außenministerium Vertretern der Palästinensischen Autonomiebehörde, darunter Präsident Mahmoud Abbas, unter Berufung auf Verstöße gegen Verpflichtungen die Visa verweigert hat.

Der Krieg in der Ukraine wird ebenfalls ganz oben auf der Tagesordnung der Gespräche der Staats- und Regierungschefs stehen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am Mittwoch im Mittelpunkt stehen und seine Ansprache halten, da sich die russische Invasion in seinem Land der Vierjahresmarke nähert.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow soll ebenfalls eine Ansprache halten und Präsident Wladimir Putin ersetzen, die für Samstag geplant ist.

Auf der diesjährigen Versammlung werden auch Debatten über weitere Sanktionen gegen den Iran, über Klima- und Nachhaltigkeitsentwicklungsziele, über andere humanitäre Krisen und über Reformen der operativen Kapazität der UNO - die UN80-Initiative - erwartet, die ursprünglich im März angekündigt wurde.

Palästina

Die palästinensische Eigenstaatlichkeit wird voraussichtlich eines der wichtigsten Themen der diesjährigen UN-Generalversammlung sein. Dies geschieht in einer Zeit, in der der weltweite Druck auf Israel wegen der Kriegsführung im Gazastreifen, die sich bald dem zweiten Jahr nähert, und der daraus resultierenden humanitären Krise weiter zunimmt.

Ein Großteil der internationalen Gemeinschaft hat die israelische Regierung auch wegen ihrer Pläne im besetzten Westjordanland und der wachsenden Siedlungsbewegung kritisiert, die nach internationalem Recht als illegal gelten.

Als Reaktion darauf wird erwartet, dass viele Länder, darunter Frankreich, Belgien, Malta, Portugal, Kanada und Australien, auf der Sitzung am Montag die palästinensische Staatlichkeit offiziell anerkennen werden, um die Hoffnung auf eine Zweistaatenlösung am Leben zu erhalten.

Die Ankündigungen werden wahrscheinlich auf heftige Kritik des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu stoßen, der ebenfalls am UN-Hauptsitz in New York anwesend sein wird. Der israelische Premierminister wird am Freitag auf der Bühne der UN-Generalversammlung erwartet.

Sanktionen gegen den Iran

Die Staats- und Regierungschefs der Welt rennen gegen die Zeit, wenn es darum geht, ob diese Woche erneut Sanktionen gegen den Iran verhängt werden sollen.

Am Donnerstag läuft der 30-tägige Streitbeilegungsprozess zur Sicherung eines Atomabkommens mit Teheran aus, der von Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich, den so genannten E3, eingeleitet wurde.

Die E3-Länder haben ein sechsmonatiges Zeitfenster vorgeschlagen, um eine diplomatische Einigung mit dem Iran zu erzielen. Der UN-Sicherheitsrat hat am Freitag einen Resolutionsentwurf zur dauerhaften Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran abgelehnt und damit nur noch wenige Tage Zeit für eine Einigung gelassen.

Die europäischen Länder haben die Wiedereinsetzung von UN-Atominspektoren vor Ort gefordert, um die Bedenken über Teherans Bestand an angereichertem Uran auszuräumen, und eine Wiederaufnahme der Beziehungen zu den USA. Der Iran hält an seiner Haltung fest und leugnet jeglichen Wunsch, Atomwaffen zu erwerben.

Der diplomatische Kanal wurde nach dem Ende des 12-tägigen Krieges zwischen Israel und dem Iran wieder geöffnet. Im Juni startete Israel eine Militäroffensive gegen den Iran, um Drohungen zu begegnen, die Netanjahu als "schwerwiegende Folgen" für den Weltfrieden bezeichnete.

Die israelische Operation richtete sich gegen iranische Politiker, militärische Führer, Nuklearanlagen und Wissenschaftler sowie gegen militärische Einrichtungen. Die USA griffen nur wenige Tage nach dem Einmarsch Tel Avivs ein und führten Präzisionsangriffe auf die drei wichtigsten Atomanlagen des Landes durch.

US-Präsident Donald Trump gab kurz nach dem Angriff bekannt, dass sieben B-2-Tarnkappenbomber, die jeweils zwei Bunkerbomben trugen, die Anlagen in Teheran erfolgreich "auslöschten". Diese Einschätzung wurde auch von Netanjahu bestätigt, der behauptete, Trumps Angriffe hätten das iranische Projekt um Jahre zurückgeworfen.

Teheran hat die Angriffe der USA jedoch heruntergespielt, und der Oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei erklärte, Trumps Äußerungen seien "stark übertrieben".

Pariser Abkommen

Es wird erwartet, dass UN-Generalsekretär António Guterres am Mittwoch auch die Unterzeichner des Pariser Abkommens versammelt, um ihre Nationalen Klimaschutzziele (NDCs) zu aktualisieren.

Das 2015 verabschiedete Abkommen ist ein rechtsverbindlicher internationaler Vertrag, der darauf abzielt, die katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels zu bekämpfen, indem die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 ºC (vorzugsweise 1,5 ºC) über dem vorindustriellen Niveau gehalten wird.

NDCs sind nationale Klimaaktionspläne, die darauf abzielen, Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und Initiativen für saubere Energien voranzutreiben.

Das Pariser Abkommen sieht vor, dass die NDCs alle fünf Jahre mit immer höheren Zielen aktualisiert werden, wobei die Kapazitäten der einzelnen Länder berücksichtigt werden.

UN-Reform

Die angekündigte Reform der Vereinten Nationen, die als UN80-Initiative bezeichnet wird, soll ebenfalls auf der Hochrangigen Woche der UN-Generalversammlung behandelt werden.

Sie wurde erstmals im März als Reaktion auf die drastischen Mittelkürzungen bei den Vereinten Nationen vorgestellt, die die zwischenstaatliche Organisation in eine finanzielle Krise gestürzt haben.

Die UNO muss mit Kürzungen ihres regulären Haushalts in Höhe von über 500 Millionen Dollar (426 Millionen Euro) rechnen. Die Kürzungen umfassen Kürzungen von rund 15 % des Budgets und einen Personalabbau von fast 19 % (im Vergleich zu 2025) für das kommende Haushaltsjahr 2026.

Die Kürzungen erfolgen, da die UNO weiterhin mit chronischen Liquiditätsproblemen zu kämpfen hat, die mit den Beiträgen der Mitgliedsstaaten zusammenhängen und durch die Politik Trumps stark verschärft werden. Die USA haben in der Regel rund 22 % des Jahresbudgets der Organisation abgedeckt. Quellen bei den Vereinten Nationen zufolge hat die Trump-Regierung seit seiner Rückkehr ins Oval Office keine Zahlungen geleistet.

Guterres hatte zuvor einen revidierten Haushalt von 3,24 Milliarden Dollar (2,76 Milliarden Euro) angekündigt, der von rund 3,7 Milliarden Dollar (3,15 Milliarden Euro) abweicht.

Laut Guterres zielt die UN80-Initiative darauf ab, "die Vereinten Nationen agiler, integrierter und effizienter zu machen und sie besser in die Lage zu versetzen, auf die heutigen globalen Herausforderungen vor dem Hintergrund knapper werdender finanzieller Ressourcen zu reagieren".

Die Reform wird derzeit noch von den Mitgliedsstaaten diskutiert. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen ist ein guter Rahmen für weitere Gespräche zwischen den führenden Politikern der Welt.