Ein Mann aus Lettland ist in Österreich festgenommen worden, nachdem er damit gedroht hatte, in einem Zug von Wien nach Innsbruck Geiseln zu nehmen, wie die Polizei bekannt gab.

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Der 31-Jährige hatte am Montag gegen 13 Uhr in der Nähe von Innsbruck in Tirol mehrere Zugreisende bedroht. Wie die Behörden mitteilten hatte der Lette gesagt, er würde Geiseln nehmen, wenn die Polizei an Bord der Bahn komme. Augenzeugen berichteten, der Mann sei sehr aggressiv gewesen.

Großeinsatz am Hauptbahnhof Salzburg

Festgenommen wurde der Verdächtige , als der Zug im Salzburger Hauptbahnhof anhielt. An der Festnahme waren laut ORF das Einsatzkommando Cobra, die grenzpolizeiliche Einheit Puma und die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) beteiligt.

Ein von der Nachrichtenplattform NEXTA auf X geteiltes Video zeigt, wie einem Mann am Bahnhof Handschellen angelegt werden, und er dann von mehreren Polizeibeamten weggetragen wird.

Die Aufnahmen konnten von Euronews nicht unabhängig überprüft werden.

Der Verdächtige war nicht bewaffnet und seine Motive bleiben unklar, erklärte die Polizei.

Der Vorfall ereignete sich nur zwei Tage, nachdem ein Mann im britischen Huntingdon in einem Zug von Doncaster nach London 11 Menschen verwundet hatte.

Der 32-jährige Verdächtige wurde wegen mehrfachen versuchten Mordes angeklagt.