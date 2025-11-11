Zypern: Jeder fünfte ausländische Staatsbürger ist Russe - Über 40.000 Russen leben im Land.
Nach Angaben des stellvertretenden Einwanderungsministeriums leben etwas mehr als 40.000 Russen dauerhaft und legal in Zypern. Insgesamt gibt es fast 200.000 ausländische Staatsangehörige, von denen die Russen den Löwenanteil ausmachen.
"Es handelt sich um Personen, die im Inland arbeiten, in der allgemeinen Beschäftigung, in Unternehmen mit ausländischen Interessen, sie sind Studenten, sie sind auch Familienangehörige zyprischer und europäischer Bürger", so der stellvertretende Staatsminister für Einwanderung, Nicolas Ioannides.
Weit abgeschlagen folgen Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs (16.279) und Nepals mit 15.607.
Die Liste der ausländischen Staatsangehörigen im Einzelnen:
Russland: 40.735
Grossbritannien: 16.279
Nepal: 15.607
Indien: 14.237
Syrien: 12.868
China: 9.407
Sri Lanka: 8.895
Philippinen: 8.807
Ukraine: 6.172
Ägypten: 4.860
Aus anderen Ländern: 37.810
Tausende von anhängigen Asylanträgen
Nach Angaben des stellvertretenden Einwanderungsministers Nicolas Ioannidis sind mehr als 16.000 Asylanträge und mehr als 16.000 Anträge von Personen mit internationalem Schutzstatus anhängig.