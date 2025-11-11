Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Zypern: Jeder fünfte ausländische Staatsbürger ist Russe

Archivfoto
Archivfoto Copyright  Petros Karadjias/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
Copyright Petros Karadjias/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
Von Ioannis Karagiorgas & euronews
Zuerst veröffentlicht am
Zypern: Jeder fünfte ausländische Staatsbürger ist Russe - Über 40.000 Russen leben im Land.

Nach Angaben des stellvertretenden Einwanderungsministeriums leben etwas mehr als 40.000 Russen dauerhaft und legal in Zypern. Insgesamt gibt es fast 200.000 ausländische Staatsangehörige, von denen die Russen den Löwenanteil ausmachen.

"Es handelt sich um Personen, die im Inland arbeiten, in der allgemeinen Beschäftigung, in Unternehmen mit ausländischen Interessen, sie sind Studenten, sie sind auch Familienangehörige zyprischer und europäischer Bürger", so der stellvertretende Staatsminister für Einwanderung, Nicolas Ioannides.

Weit abgeschlagen folgen Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs (16.279) und Nepals mit 15.607.

Die Liste der ausländischen Staatsangehörigen im Einzelnen:

Russland: 40.735

Grossbritannien: 16.279

Nepal: 15.607

Indien: 14.237

Syrien: 12.868

China: 9.407

Sri Lanka: 8.895

Philippinen: 8.807

Ukraine: 6.172

Ägypten: 4.860

Aus anderen Ländern: 37.810

Tausende von anhängigen Asylanträgen

Nach Angaben des stellvertretenden Einwanderungsministers Nicolas Ioannidis sind mehr als 16.000 Asylanträge und mehr als 16.000 Anträge von Personen mit internationalem Schutzstatus anhängig.

Weitere Quellen • ant1 Cyprus

