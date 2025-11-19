Nach der Sprengung einer Bahntrasse verliert die russische Diplomatie in Polen an Boden: das letzte russische Konsulat im Land ist am Mittwoch geschlossen worden. "Ich habe die Entscheidung getroffen, die Genehmigung für den Betrieb des letzten russischen Konsulats zurückzuziehen" - erklärte Polens Außenminister Radosław Sikorski während einer Pressekonferenz am Mittwoch nach seiner Rede im Sejm.

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Der stellvertretende Ministerpräsident fügte hinzu, dass die Entscheidung der russischen Seite in den nächsten Stunden in einer offiziellen Mitteilung mitgeteilt werde. Gleichzeitig betonte Sikorski, dass die Schließung des Konsulats nicht den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Russland bedeute und noch nicht die vollständige Reaktion der Regierung auf die jüngsten Sabotageakte sei.

"Wir haben nicht vor, die diplomatischen Beziehungen abzubrechen, so wie auch andere Länder, auf deren Territorium Sabotageakte oder Terroranschläge verübt wurden, diese nicht abbrechen", sagte Sikorski. Das bedeutet, dass die russische Botschaft in Polen weiterhin in Betrieb sein wird.

Russlands Reaktion auf die Schließung seines Konsulats in Polen

Moskau reagierte auf die Entscheidung Polens. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, wurde von Reuters zitiert und kündigte an: "Russland wird als Reaktion auf die Schließung des Konsulats in Danzig die Zahl der Mitarbeiter der diplomatischen und konsularischen Dienste Polens in Russland reduzieren."

In seiner Rede vor dem Sejm bewertete Sikorski die jüngsten Ereignisse bei der Eisenbahn ausdrücklich als Eskalation seitens Russlands.

"Der russische [Militärnachrichtendienst, Anm. der Redaktion] GRU beauftragt routinemäßig Subunternehmer unter falscher Flagge, um seine schmutzige Arbeit zu erledigen. Diesmal war es nicht nur ein Ablenkungsmanöver wie zuvor, sondern ein Akt des Staatsterrors", sagte der Chef der polnischen Diplomatie. "Darauf werden wir reagieren, nicht nur diplomatisch", kündigte er an und fügte hinzu, dass in den kommenden Tagen weitere Informationen folgen würden.

Am Sonntag wurde ein Teil der Bahnstrecke zwischen Lublin und Warschau gesprengt. Ziel hätte auch ein Zug sein können, hieß es in den Ermittlungen.

Sikorski wird noch am Mittwochabend mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte sprechen und die EU-Außenminister am Donnerstag über die Einzelheiten der Vorfälle auf der polnischen Bahnlinie informieren.

Polen wird außerdem seine Verbündeten auffordern, die Bewegungsfreiheit russischer Diplomaten im Schengen-Raum einzuschränken.

"Es wäre gut, wenn sie außerhalb des Landes, in dem sie akkreditiert sind, keinen Agenten betreiben könnten", fügte der Minister hinzu und erinnerte daran, dass es schätzungsweise mehr als 2.000 russische Diplomaten in der EU gibt, von denen bis zu 40 Prozent Aufgaben wahrnehmen, die mit dem Diplomatenstatus nicht vereinbar seien.

Ablenkung auf der Schiene

Am Wochenende kam es zu zwei größeren Vorfälle auf der polnischen Schiene: auf dem Bahnhof Mika (Bezirk Garwolin, Mazowieckie) und auf dem Bahnhof Golab bei Pulawy (Lubelskie).

Am Dienstag gab Ministerpräsident Donald Tusk bekannt, dass die Dienste die Identität der Täter festgestellt haben - es handelt sich um zwei ukrainische Staatsbürger, die seit langem mit russischen Sonderdiensten zusammenarbeiten.

Einer von ihnen war zuvor von einem ukrainischen Gericht wegen ähnlicher Sabotageakte innerhalb der Ukraine verurteilt worden, der andere stammte aus dem Donbass. Beide reisten im Herbst dieses Jahres aus Belarus nach Polen ein und verließen das Land über den Grenzübergang Terespol, nachdem sie Sabotageakte verübt hatten.