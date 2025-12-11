Wieviel wird die Energie aus Polens erstem Kernkraftwerk kosten?

Die Europäische Kommission hat ein Förderpaket für den Bau und den anschließenden Betrieb des ersten polnischen Kernkraftwerks genehmigt und es für mit den EU-Beihilfevorschriften vereinbar erklärt. Die Regierung hat sich die Mittel für den Bau des ersten polnischen Kernkraftwerks gesichert, dessen Kosten sich auf rund 45 Milliarden Euro belaufen. Die polnischen Behörden haben angekündigt, dass sie diese Investition mit Kapital in Höhe von rund 14 Milliarden Euro unterstützen wollen, was 30 Prozent der Gesamtkosten des Projekts abdecken würde. Noch im Dezember werden rund 1 Milliarde Euro, an das mit dem Projekt beauftragte Unternehmen gehen.

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Das Kraftwerk wird am Standort Lubiatowo-Kopalino in der Gemeinde Choczewo gebaut und ist eines der wichtigsten Elemente der Energiewende des Landes.

Die Durchführung der Investition erfolgt durch Polskie Elektrownie Jądrowe, die für den gesamten Vorbereitungsprozess verantwortlich ist. Gemäß einer Gesetzesänderung vom Februar 2025 soll das Unternehmen bis 2030 öffentliche Unterstützung in Höhe von bis zu 14 Milliarden Euro erhalten.

"Die Bauarbeiten werden bereits im Dezember beginnen können," erklärte Ministerpräsident Donald Tusk.

Wir tun etwas, wir reden nicht. Wir werden in der Tat in der Lage sein, den Bau mit genügend Schwung zu beginnen, so dass der Strom aus diesem ersten Kernkraftwerk in Polen so schnell wie möglich fließen wird Donald Tusk, premier Polski

"Der Bau beginnt, und wie Sie sich denken können, war dies eine absolut notwendige Bedingung, die gar nicht so einfach zu erreichen war," betonte Tusk und bezog sich dabei auf die Bemühungen Polens, die Genehmigung der EU für staatliche Beihilfen für das Atomprojekt zu erhalten.

Sitzung des Ministerrats, 9.12.2025. Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Wann wird das polnische Atom in Betrieb genommen und wann wird es gebaut?

Polen realisiert den Bau seines ersten Atomkraftwerks in Zusammenarbeit mit den US-Unternehmen Westinghouse und Bechtel. Der Zeitplan sieht vor, dass der Kernbeton für den ersten Reaktor im Jahr 2028 gegossen werden soll. Das Kraftwerk soll aus drei Blöcken mit AP1000-Technologie bestehen - jeder mit einer Kapazität von 1.250 MWe, insgesamt also 3.750 MWe. Der erste Block soll 2035 fertiggestellt werden und 2036 Strom ins Netz einspeisen. 2038 soll der dritte Block in Betrieb genommen werden.

Die Gesamtinvestitionskosten werden auf 45 Milliarden Euro geschätzt. Davon stammen 14 Milliarden Euro aus dem Staatshaushalt, der von der Europäischen Kommission als staatliche Beihilfe genehmigt wurde, während die restlichen Mittel auf dem Markt beschafft werden sollen. Anfang Oktober gab der Vizepräsident des PEJ, Piotr Piela, bekannt, dass 30 Geschäftsbanken aus der ganzen Welt ihr Interesse an einer Beteiligung an der Finanzierung bekundet hätten.

Prognosen für das Jahr 2040 gehen davon aus, dass das Kraftwerk eine Kapazitätsauslastung von rund 88,5 Prozent erreichen wird. Damit wird Polen zuverlässig und stabil mit Strom versorgt, und die Industrie kann sich über viele Jahre hinweg Energie sichern.

"Dies ist eine Investition in die Zukunft".

Das Projekt ist der Schlüssel zur Stärkung der Energieunabhängigkeit Polens und zur Reduzierung der CO2-Emissionen. Der stellvertretende Energieminister und Regierungsbevollmächtigte für strategische Energieinfrastruktur, Wojciech Wrochna, betont, dass der Bau des Kernkraftwerks ein Schritt ist, der dem gesamten Energiesektor langfristig zugute kommen wird.

"Es ist wichtig, dass Energie aus einem Kernkraftwerk Sicherheit und Netzstabilität bietet und dass es sich um saubere Energie handelt. All diese Elemente sind in der Entscheidung der Kommission berücksichtigt", sagte er auf der Pressekonferenz.

"Das Kraftwerk wird mit einer sehr hohen Last und zu relativ niedrigen Kosten betrieben werden", fügte Wrochna hinzu.

Eine Entscheidung, die sicher und gut für die Umwelt ist

Wie Professor Mikołaj Oettingen von der Abteilung für Energie und Brennstoffe an der AGH University of Science and Technology in Krakau in einem Interview mit Euronews betonte, hat Polen bereits vor 15 Jahren den Bau eines Kernkraftwerks in Betracht gezogen. Der Umsetzungsprozess wurde in letzter Zeit beschleunigt, da die richtigen wirtschaftlichen und politischen Bedingungen entstanden sind und die Entscheidungsträger die dringende Notwendigkeit erkannt haben, die Kernkraft in den nationalen Energiemix aufzunehmen.

"Die Kernenergie ist eine kohlenstofffreie Energiequelle, die für den stabilen Betrieb des Elektrizitätssystems unerlässlich ist. Sie stößt kein Kohlendioxid aus, und ihre Einführung wird es ermöglichen, längst veraltete Kohlekraftwerke zu ersetzen und so die CO2-Emissionen zu verringern und das Erreichen der Klimaziele zu unterstützen". - betonte Prof. Oettingen.

Der Experte wies darauf hin, dass Kernkraftwerke die effizientesten Energieerzeuger sind, unabhängig von den Wetterbedingungen. Die Einführung der Kernenergie in Polen wird daher eine stabile Grundlast-Energiequelle darstellen, die noch 60-80 Jahre lang betrieben werden kann.