Selenskyj entkräftet Russlands Behauptung, Kupjansk besetzt zu haben

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Freitag ukrainische Truppen in Kupjansk in der Region Charkiw besucht, das Moskau nach eigenen Angaben besetzt hat.

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Vor fast einem Monat, am 20. November, erklärte der russische Generalstabschef Waleri Gerassimow, Moskauer Truppen hätten die nordostukrainische Stadt mit einer Vorkriegsbevölkerung von etwa 26.600 Einwohnern erobert.

Kyjiw dementierte die Behauptungen, und die ukrainische Nationalgarde erklärte, sie habe in den vergangenen Tagen einen erfolgreichen Gegenangriff nördlich von Kupjansk durchgeführt und die russischen Truppen dort eingekesselt.

In einem Videoclip, den er am Freitag auf seinen Social-Media-Plattformen veröffentlichte, ist Selenskyj zu sehen, wie er vor einem von Kugeln zerfetzten Schild mit dem Namen der Stadt am Ortseingang von Kupjansk steht.

"Die Russen haben immer wieder von Kupjansk gesprochen - die Realität spricht für sich selbst", sagte Selenskyj in seinem Posting.

"Heute ist es extrem wichtig, Ergebnisse an der Front zu erzielen, damit die Ukraine Ergebnisse in der Diplomatie erzielen kann."

Die Geolokalisierung des Videos zeigt, dass Selenskyj weniger als zwei Kilometer von den russischen Stellungen und 500 Meter von der Grauzone entfernt steht, also in Reichweite der russischen Drohnen, Mörser und Artillerie.

Mindestens drei Dörfer nördlich und westlich von Kupjansk bleiben ebenfalls unter ukrainischer Kontrolle, wie das ukrainische Open-Source-Intelligence-Projekt DeepState gezeigt hat.

Auch die nördlichen Bezirke von Kupjansk werden als unter ukrainischer Kontrolle stehend dargestellt.

Am 20. November erklärte der russische Präsident Wladimir Putin, dass es den russischen Streitkräften gelungen sei, "etwa 15 Bataillone der ukrainischen Streitkräfte" in der Region Kupjansk zu blockieren, und lud Journalisten ein, "zu kommen und die umzingelten ukrainischen Armeeeinheiten zu sehen".