Kroatien kauft deutsche Leopard-Panzer

Kroatien hat am Dienstag einen Vertrag über den Kauf von 44 Leopard-2A8-Panzern aus Deutschland im Wert von 1,48 Milliarden Euro unterzeichnet. Es handelt sich um eine der größten Verteidigungsanschaffungen des Adrialandes und markiert einen weiteren Schritt weg von Militärtechnik aus jugoslawischer Produktion.

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Verteidigungsminister Ivan Anušić setzte seine Unterschrift in Berlin im Beisein von Ministerpräsident Andrej Plenković und Bundeskanzler Friedrich Merz, wie das kroatische Verteidigungsministerium mitteilte.

„Kroatien verabschiedet sich schrittweise von östlicher Militärtechnologie und setzt auf westliche Systeme. Die Partnerschaft mit Deutschland ist ein zentraler Pfeiler unserer kontinuierlichen sicherheitspolitischen Zusammenarbeit“, sagte Plenković.

Der Auftrag ist Teil eines umfassenden Modernisierungsprogramms im Wert von zwei Milliarden Euro, das zudem 18 CAESAR-Haubitzen, 420 Tatra-Lkw und Ausrüstung zur Drohnenabwehr umfasst.

Berlin erstattete Zagreb 144,8 Millionen Euro für 30 M-84A4-Snajper-Panzer und 30 M-80-Schützenpanzer, die Kroatien Ende 2024 an Deutschland übergeben hatte und die anschließend an die Ukraine gingen. Diese Entschädigung senkte die Gesamtkosten des Leopard-Pakets.

„Mit den modernsten Leopard-2A8-Panzern setzen wir den Modernisierungsprozess unserer Streitkräfte konsequent fort“, erklärte Anušić.

Die neuen Panzer ersetzen die veralteten M-84-Modelle, eine jugoslawische Weiterentwicklung des sowjetischen T-72 aus den 1980er-Jahren.

Teilweise EU-finanziert

Kroatien wird den Kauf über das SAFE-Instrument der Europäischen Union zwischen 2026 und 2030 mit 1,14 Milliarden Euro finanzieren; die restlichen 343,5 Millionen Euro sollen bis 2033 aus dem Staatshaushalt gedeckt werden.

Die Lieferung ist für den Zeitraum 2028 bis 2030 vorgesehen und umfasst auch Simulatoren, Ersatzteile und umfassende logistische Unterstützung, wie aus Verteidigungskreisen verlautet.

Der Erwerb erfolgt im Rahmen eines gemeinsamen Beschaffungsprogramms unter deutscher Federführung, an dem auch Norwegen, Tschechien, Litauen und die Niederlande teilnehmen.

Als NATO-Mitglied hat Kroatien seinen Verteidigungshaushalt 2024 gegenüber 2023 um 22,2 Prozent und 2025 um weitere 18,2 Prozent erhöht, wie Ministeriumsberichte zeigen.

Das Land mit rund 3,8 Millionen Einwohnern plant, seine Verteidigungsausgaben bis 2027 auf über 2 Prozent des BIP und anschließend auf 2,5 Prozent sowie bis 2030 auf 3 Prozent zu steigern.

Seit Beginn der russischen Invasion 2022 hat Zagreb Militärhilfe im Wert von rund 181 Millionen Euro an die Ukraine geleistet – darunter die Ende 2024 übergebenen Panzer und Schützenpanzer, aber auch Kleinwaffen, Munition, M-46-Feldgeschütze und Schutzausrüstung.

Die kroatischen M-84-Panzer sollen inzwischen bei der 141. mechanisierten Brigade der Ukraine im Einsatz stehen.

Der von KNDS entwickelte Leopard 2A8 ist die jüngste Generation des deutschen Kampfpanzers und verfügt über verstärkte Panzerung sowie modernisierte digitale Systeme.