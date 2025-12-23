Meteorologen: Kältestes Weihnachten seit 15 Jahren - hier wird es weiß

Frostige Feiertage stehen bevor. Wetterexperte Dominik Jung erklärt, dass Deutschland "eines der kältesten Weihnachten seit Langem" erwarte. Grund dafür sei Kaltluft aus Osteuropa, die ab dem 24. Dezember nach Deutschland strömt.

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Diplom-Meteorologe Jung erwartet, dass vor allem Heiligabend und der erste Weihnachtsfeiertag besonders kalt werden. Am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags könnte die gefühlte Temperatur bis zu minus 15 Grad erreichen. Dazu: Sonnenschein.

Weiße Weihnachten in München, überall: bitterkalt

Jung hält Schneefall (sprich: einige wenige Zentimeter) an Heiligabend vor allem im Süden und Osten Deutschlands möglich – also in Bayern und Teilen Baden-Württembergs, Sachsens und Thüringens.

Der DWD bleibt mit seiner Schneefall-Prognose näher am Süden: Vom Schwarzwald über den Alpenrand bis zum Bayerischen Wald. Laut DWD erwartet München an Heiligabend rund vier Zentimeter Neuschnee. Auch das amerikanische GFS-Modell kommt zu ähnlichen Ergebnissen: Demnach soll dort auch am 1. und 2. Weihnachtstag noch Schnee liegen. Die Tagestemperaturen werden laut verschiedenen Wetterportalen zwischen minus zwei und null Grad liegen.

Nach der Niederschlagsprognose des DWD wird der Schneefall am Flughafen München gegen Mittag beginnen und seinen Höhepunkt etwa zur Zeit der Bescherung erreichen. Übrigens: In der bayrischen Landeshauptstadt gab es an Heiligabend zuletzt vor 20 Jahren Schnee.

Für ganz Deutschland sieht auch der DWD kalte Weihnachten voraus, konkret: das kälteste Weihnachten seit vielen Jahren. Die bundesweiten Durchschnittstemperaturen werden laut Prognosen über die drei Feiertage hinweg im Bereich von etwa minus zwei bis minus drei Grad liegen.

In einigen Mittelgebirgslagen werden Tiefstwerte um minus zehn Grad erwartet. Auch andernorts wird es am Donnerstagmorgen voraussichtlich eisig kalt, mit Temperaturen zwischen minus zwei und minus acht Grad.

Das letzte Mal, dass es an Weihnachten eine derart kalte Witterung gegeben habe, war nach Angaben des DWD im Jahr 2010.