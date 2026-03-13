Es ist zwar noch nicht April, doch das Wetter macht, was es will.

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An diesem Wochenende meldet sich in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz, in Hessen und im Saarland der Winter zurück. Meteorologen rechnen dort mit Regen, Wind und in den höheren Lagen wie dem Mittelgebirge sogar mit bis zu 10 cm Schnee.

Im Nordwesten sinken auch die Temperaturen auf rund 5 Grad. Autofahrer aufgepasst, in der Bild warnt der Meteorologe Dominik Jung vor Glatteis und Schneeschauern in den Mittelgebirgen an diesem Wochenende.

Im Südosten bleibt es allerdings noch frühlingshaft mild mit Temperaturen bis zu 19 Grad. Gegen Ende des Wochenendes kühlt es etwas ab, aber von einer Rückkehr des Winters kann in diesen Regionen nicht die Rede sein.

Hoch her geht es auf der Nordsee. Sturm Gina peitscht das Wasser auf und sorgt für Wellen mit einer Höhe bis zu sechs Metern.

Am Ende des Wochenendes verabschiedet sich die Kaltfront wieder und der Sonnenschein kehrt zurück.

Ab Montag steigen die Temperaturen wieder auf bis zu 20 Grad. Dann strömt warme Luft aus Spanien nach Mitteleuropa.

Gute Nachrichten gibt es auch für die Luftqualität. Das stürmische Wochenend-Wetter bringt frischen Wind und verbessert somit die momentan schlechte Luftqualität in Deutschland. Für die trockenen Böden bringen die Unwetter lang erhofften Regen.

Gefahrenstufe 4 in der Schweiz, bis zu 30 cm Schnee in Österreich

In mehreren Regionen der Schweiz schneit es an diesem Wochenende besonders heftig. Für den besonders betroffenen Kanton Tessin haben die Behörden sogar die Gefahrenstufe 4 ausgerufen. Im Rest der Schweiz gilt Gefahrenstufe 3.

Laut Wetterdiensten könnte in den Bergen sogar mehr als ein Meter Schnee fallen.

In den Alpen in Österreich wurden bis zu 30 cm Schnee erwartet, während es in Wien an diesem Samstag noch bis zu 19 Grad warm werden sollte.