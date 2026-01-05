Maduro plädiert bei erstem US-Gerichtstermin auf nicht schuldig

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro plädierte am Montag bei seiner ersten Anhörung vor einem US-Gericht auf nicht schuldig in Bezug auf Drogenvorwürfe – nur wenige Tage nachdem er in Caracas bei einer überraschenden US-Militäroperation festgenommen worden war.

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"Ich bin unschuldig. Ich bin nicht schuldig für alles, was hier erwähnt wird", sagte er vor Richter Alvin Hellerstein.

"Ich bin ein anständiger Mann, der Präsident meines Landes."

Maduro trat zusammen mit seiner Frau Cilia Flores auf, die ebenfalls auf ähnliche Anklagen nicht schuldig plädierte und dem Gericht erklärte, sie sei "völlig unschuldig".

Laut Gerichtsakten hat Maduro den Anwalt Barry Joel Pollack beauftragt, der vor allem für seine Verteidigung des Wikileaks-Gründers Julian Assange bekannt ist.

Der Richter, Alvin Hellenstein, ordnete an, dass beide in Untersuchungshaft bleiben und setzte einen neuen Anhörungstermin für den 17. März an.

Hellenstein ist mit 92 Jahren einer der dienstältesten noch aktiven Richter in den Vereinigten Staaten. Er hatte sich auch mit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 befasst.

Ein gepanzertes Fahrzeug fährt nach Verlassen des Bundesgerichts in Manhattan den FDR Drive hinunter, am 5. Januar 2026. AP Photo

Eine 25-seitige Anklageschrift, die am Samstag veröffentlicht wurde, beschuldigt Maduro und andere, mit Drogenkartellen zusammengearbeitet zu haben, um den Transport von Tausenden Tonnen Kokain in die USA zu erleichtern. Ihnen droht lebenslange Haft, falls sie verurteilt werden.

Er und seine Frau stehen seit Jahren unter US-Sanktionen, was es US-Bürgern illegal macht, Geld von ihnen zu erhalten, ohne zuvor eine Lizenz vom Finanzministerium zu beantragen.

Während die Anklage gegen Maduro besagt, dass venezolanische Beamte direkt mit der Bande Tren de Aragua zusammengearbeitet haben, kam eine US-Geheimdiensteinschätzung, die im April veröffentlicht wurde und auf Informationen aus den 18 Geheimdiensten der US-amerikanischen Gemeinschaft beruht, zu dem Schluss, dass es keine Koordination zwischen Tren de Aragua und dem Regime in Caracas gegeben habe.

Zu den weiteren Vorwürfen in der Anklage gehört, dass Maduro und seine Frau Entführungen, Prügel und Morde an denen befohlen haben, die ihnen Drogengelder schuldeten oder ihre Drogenhandelsoperationen sabotierten.

Dies schloss unter anderem die Ermordung eines lokalen Drogenbosses in Caracas ein, wie die Anklage darlegt.

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro während einer Militärzeremonie an seinem Amtseinführungstag für eine dritte Amtszeit in Caracas, am 10. Januar 2025. AP Photo

Maduros Frau wird ebenfalls beschuldigt, 2007 Hunderte von Tausend Dollar an Bestechungsgeldern angenommen zu haben, um ein Treffen zwischen „einem groß angelegten Drogenhändler“ und dem Direktor der venezolanischen Nationalen Antidrogenbehörde zu arrangieren. Dies führte zu weiteren monatlichen Bestechungsgeldern, von denen ein Teil an Maduros Frau ging, so die Anklage.

Als Strafangeklagter im US-Rechtssystem wird Maduro die gleichen Rechte wie jede andere Person haben, die eines Verbrechens beschuldigt wird, einschließlich des Rechts auf ein Gerichtsverfahren durch eine Jury gewöhnlicher New Yorker.

Maduros Anwälte werden voraussichtlich die Rechtmäßigkeit seiner Festnahme anfechten und argumentieren, dass er als souveräner Staatschef Immunität vor Strafverfolgung genieße.

Der panamaische Diktator Manuel Noriega versuchte 1990 erfolglos dieselbe Verteidigung, nachdem die USA ihn bei einer ähnlichen Militäroperation gefangen genommen hatten.

Jedoch erkennt die US-Regierung Maduro nicht als legitimen Staatschef Venezuelas an, insbesondere nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl von 2024.

Venezuelas neue Interimspäsidentin, Maduros Vizepräsidentin Delcy Rodríguez, hat von den USA verlangt, Maduro zurückzugeben, der jegliche Beteiligung am Drogenhandel bestreitet.

Am Sonntagabend schlug sie jedoch in einem Beitrag auf sozialen Medien einen versöhnlicheren Ton an, indem sie zur Zusammenarbeit mit Trump und zu „respektvollen Beziehungen“ mit den USA einlud.

Vor seiner Festnahme hatten Maduro und seine Verbündeten behauptet, die US-Maßnahmen seien Teil eines Versuchs, die reichen Öl- und Mineralressourcen Venezuelas zu kontrollieren.

Die USA nahmen Maduro und seine Frau am Samstag in einer Militäroperation fest und ergriffen sie in ihrem stark gesicherten Zuhause.

Auf den ersten Fotos und Videos nach der Festnahme, die auch von der US-Regierung verbreitet wurden, war er in Badeschlappen und einem grauen Nike-Trainingsanzug zu sehen. Dieser Jogginganzug geht inzwischen im Internet viral.

Beim Gerichtstermin trug Maduro am Montag Handschellen sowie beige Kleidung und rote Schuhe.

Menschen protestieren vor dem Bundesgericht in Manhattan vor der Anklageverlesung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro, am 5. Januar 2026. AP Photo

Trump sagte, die USA würden Venezuela vorübergehend „verwalten“, doch Außenminister Marco Rubio erklärte am Sonntag, dass die USA das Land nicht im Alltag regieren würden, abgesehen von der Durchsetzung einer bestehenden "Ölquarantäne".

Trump deutete am Sonntag an, dass er Washingtons Einfluss weiter auf die westliche Hemisphäre ausdehnen wolle.

Während er sich an Bord der Air Force One äußerte, nannte er Kolumbiens Präsidenten Gustavo Petro "einen kranken Mann, der gerne Kokain herstellt und es in die Vereinigten Staaten verkauft. Und er wird das nicht mehr lange tun."

Er forderte Rodríguez aus Venezuela auf, den "totalen Zugang" zu ihrem Land zu gewähren, andernfalls würden Konsequenzen folgen.

EU: "Willen des Volkes akzeptieren"

26 EU-Staaten haben indes eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet, in der sie die Wiederherstellung der Demokratie in Venezuela fordern und den Respekt vor dem Willen des venezolanischen Volkes betonen. Diese Maßnahmen gelten als der einzige Weg, um die derzeitige Krise auf friedliche Weise zu lösen, so der Wortlaut der Erklärung, die von allen EU-Mitgliedstaaten außer Ungarn unterzeichnet wurde.

Die EU fordert alle Beteiligten auf, Zurückhaltung zu üben, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Der Respekt vor dem Willen des venezolanischen Volkes sei der entscheidende Schritt zur Wiederherstellung der Demokratie im Land.

Der UNO-Sicherheitsrat wird am Dienstag über den US-Militäreinsatz beraten. Venezuela hat die Dringlichkeitssitzung beantragt, die um 16 Uhr MESZ stattfindet.