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Erdbeben der Stärke 6,2 im Westen Japans

Erdbeben
Erdbeben Copyright  Wikipedia
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Von Euronews
Zuerst veröffentlicht am
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Die Japanische Meteorologische Agentur (JMA) warnte, dass in den Präfekturen Shimane und Tottori eine Woche lang Erdbeben der Stärke 5 und mehr auftreten könnten.

Die Präfekturen Shimane und Tottori im Westen Japans wurden am Dienstag von mehreren Erdbeben erschüttert. Das erste Beben ereignete sich um 10.18 Uhr Ortszeit und hatte eine Stärke von 6,2.

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Während die Behörden keine offiziellen Angaben zu Todesopfern oder Schäden machten, berichtete der öffentliche Rundfunk NHK, dass vier Menschen ins Krankenhaus eingeliefert wurden und einige Gebäude beschädigt wurden.

Das Epizentrum des ersten Bebens, das sich in einer Tiefe von 10 Kilometern ereignete, wurde im Osten der Präfektur Shimane angegeben. Während das Beben in einem weiten Gebiet im Westen Japans zu spüren war, wurden über Fernsehsender und Mobiltelefone Frühwarnungen ausgelöst.

Die Japanische Meteorologische Agentur (JMA) gab bekannt, dass nach dem Erdbeben keine Tsunami-Gefahr bestand. Nach dem ersten Beben wurden 12 Nachbeben registriert.

Die JMA gab bekannt, dass westlich von Tottori ein Alarm der Stufe 4, der höchsten Stufe für langperiodische Bodenbewegungen, beobachtet wurde. Dies war landesweit der erste Alarm der Stufe 4 nach dem starken Erdbeben, das die Noto-Halbinsel im Januar 2024 erschütterte.

Die JMA warnte, dass Erdbeben der Stärke 5 und mehr noch eine Woche lang auftreten könnten.

Im Dezember wurde Japan von einem Erdbeben der Stärke 7,5 in der Präfektur Aomori erschüttert, bei dem zahlreiche Menschen verletzt wurden. Am 1. Januar 2024 starben 698 Menschen bei einem Erdbeben der Stärke 7,6 auf der Halbinsel Noto, und es kam zu weitreichenden Zerstörungen.

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