Ein Teil der Fahrbahndecke der Autobahn A1, der wichtigsten Autobahn Portugals, ist am Mittwochabend in der Gegend von Coimbra eingestürzt, nachdem am selben Nachmittag der Damm der Casais-Brücke über den Fluss Mondego gebrochen war.

Die Straße stürzte in der Nähe der Stelle ein, an der der Deich gebrochen war, bei Kilometer 191,2 der A1 in Nord-Süd-Richtung, teilte der Zivilschutz dem RTP mit.

Diese Situation trat ein, nachdem der Verkehr auf der Autobahn zwischen den Kilometern 198 und 189 in beiden Richtungen angehalten worden war. Es handelt sich um einen Abschnitt der Autobahn, der Coimbra Nord mit Coimbra Süd verbindet.

Wie die Ministerin für Umwelt und Energie, Maria da Graça Carvalho, auf einer Pressekonferenz am späten Mittwochnachmittag mitteilte, wurde die Maßnahme vom Zivilschutz "als Vorsichtsmaßnahme" und nicht wegen "unmittelbarer Gefahr" ergriffen.

Der Minister für Infrastruktur und Wohnungsbau, Miguel Pinto Luz, erklärte nach dem Einsturz des Fahrbahnbelags auf dem Abschnitt der A1, der direkt vom Bruch der Casais-Brücke betroffen war, dass das "Problem" "seit mehreren Tagen vom Nationalen Labor für Tiefbau überwacht" worden sei und dass seine Regierung sich der "Risiken" in diesem Gebiet bewusst sei.

Er erklärte auch, dass die Fahrbahn nachgab, nachdem die Kraft des Wassers sich unter sie "gegraben" hatte, und dass es "mehrere Wochen" dauern werde, die notwendigen Reparaturen an der A1 durchzuführen.

"Wenn wir die Sperrung einer Infrastruktur anordnen, wird diese Entscheidung natürlich nicht leichtfertig getroffen. Niemand ordnet die Schließung der A1 an, oder ordnet die Schließung einer absolut kritischen Infrastruktur für das Land an, ohne sich der kalkulierten Risiken bewusst zu sein", sagte der Leiter des Infrastrukturressorts.

Der stellvertretende Regionalkommandant des Zivilschutzes erklärte gegenüber TSF, dass der Verkehr auf der Autobahn bereits eingestellt worden sei und es keine Verletzten gegeben habe.

Premierminister räumt Möglichkeit neuer Brüche auf dem Mondego ein

Ministerpräsident Luís Montenegro hatte bereits am Mittwochnachmittag auf einer Pressekonferenz des Katastrophenschutzes zur Evakuierung der als gefährdet eingestuften Gebiete aufgerufen und neue Brüche im Deichsystem des Mondego nicht ausgeschlossen.

Damals versicherte er auch, dass "alle Präventivmaßnahmen" ergriffen worden seien und dass trotz der für diesen Donnerstag vorhergesagten Wetterbesserung" die Notwendigkeit, absolute Wachsamkeit aufrechtzuerhalten, nicht gemindert wird".

Laut einer auf der Website des portugiesischen Instituts für Meer und Atmosphäre (IPMA) veröffentlichten Erklärung wird jedoch eine weitere Verschlechterung zwischen "dem späten Nachmittag des 12. und dem Morgen des 13. erwartet ", mit "teils heftigen Regenperioden und Wind mit Böen von bis zu 80 km/h, fast überall im Land".

Denn in der Zwischenzeit wird das portugiesische Festland von "einem Frontensystem überquert, das mit einem Tiefdruckgebiet im Norden der Iberischen Halbinsel verbunden ist", das ein neues Tiefdruckgebiet mit dem Namen Oriana hervorbringen wird.

Der gleichen Quelle zufolge wird dieses "Tiefdruckgebiet das portugiesische Festland nicht direkt betreffen, da es sich bereits auf spanischem Gebiet entwickelt", obwohl seine Auswirkungen auch im Land zu spüren sein werden.

Das IPMA hat für verschiedene Teile des Landes bereits eine Warnung der Stufe Gelb vor Niederschlägen und Sturmböen herausgegeben", so das meteorologische Institut weiter.

Erdrutsche in verschiedenen Teilen des Landes

Die starken und anhaltenden Regenfälle der letzten Wochen auf dem portugiesischen Festland haben in verschiedenen Teilen des Landes weiterhin zu Erdrutschen geführt. Wie bereits von Euronews berichtet, zwang ein neuer Erdrutsch in Costa da Caparica am Mittwoch zur Räumung eines Gebäudes und zur Evakuierung von 31 Personen. Dies geschah, nachdem weitere Erdrutsche in der Region Costa da Caparica gemeldet worden waren.

In Ponte da Barca, im Bezirk Viana do Castelo, sind nach Angaben der Nachrichtenagentur Lusa 23 Personen von den vorsorglichen Evakuierungen der letzten Tage betroffen, ohne dass absehbar ist, wann sie in ihre Häuser zurückkehren können.