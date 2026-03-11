Eine ungarische Erkundungsmission wurde in die Ukraine entsandt, um den Status der Friendship-Ölpipeline zu überprüfen. Das vierköpfige Team wird von Gábor Czepek, dem Parlamentarischen Staatssekretär des Energieministeriums, geleitet. Zu den anderen drei Mitgliedern des Teams gehören ein Experte für die Ölindustrie, ein Staatsbeamter mit Erfahrung in internationalen Beziehungen und ein Energiemarktanalyst.

Czepek meldete sich am Mittwochmorgen live vom Grenzübergang Záhony. In seinem Video sagte er, die Aufgabe der Delegation sei es, den Status der Friendship-Ölpipeline zu ermitteln und die Voraussetzungen für eine schnellstmögliche Wiederaufnahme der Öllieferungen zu schaffen.

"Es gibt eine neue Situation, der Nahostkonflikt hat die Lage verschärft. Die Seewege sind jetzt schwierig und Europa steht vor einer Ölkrise. In dieser Situation ist derjenige strategisch im Vorteil, der über Pipelines und nicht nur über den Seeweg liefern kann. Ungarns Position ist also ein strategischer Vorteil, und die Energiepolitik der vergangenen vier Jahre, in denen wir die Schließung der östlichen Ressourcen, die Schließung der Friendship-Ölpipeline nicht zugelassen haben, ist für das Land von entscheidender Bedeutung."

Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht klar, ob die Ausschussmitglieder über die Grenze gelassen werden würden. Doch um 11 Uhr veröffentlichte der Außenminister einen weiteren Beitrag auf Facebook, in dem es hieß, dass sie auf dem Weg nach Kyjiw seien und daher wahrscheinlich in die Ukraine einreisen würden.

Die Beziehungen zwischen der ukrainischen und der ungarischen Regierung sind feindselig geworden

Zwischen Ungarn und der Ukraine ist es wegen der Freundschaftspipeline zu ernsthaften diplomatischen Spannungen gekommen. Die Öllieferungen über die Pipeline wurden am 27. Januar nach einem russischen Anschlag gestoppt. Die ungarische und die slowakische Regierung behaupten, die Pipeline sei inzwischen repariert worden und die ukrainische Regierung weigere sich aus rein politischen Gründen, die Öllieferungen wieder aufzunehmen.

"Präsident Selenskyj will mit der Ölblockade ungarische Familien und Unternehmer bestrafen. Er erpresst und droht damit, eine pro-ukrainische Regierung in Ungarn an die Macht zu bringen. Das werden wir nicht zulassen", schrieb Ministerpräsident Viktor Orbán am 10. März auf Facebook.

Die ukrainische Regierung bestreitet, dass die Pipeline schon wieder in der Lage ist, Öl zu liefern, und behauptet, dass für die Reparaturarbeiten ein Waffenstillstand erforderlich sei. In der vergangenen Woche hatte Wolodymyr Selenskyj erklärt, er zögere, die Pipeline reparieren zu lassen, weil Russland mit dem Verkauf von Öl aus der Pipeline seinen Krieg gegen die Ukraine finanziere.

Viktor Orbán sagte, dass er bis zur Wiederherstellung der Öllieferungen keine EU-Entscheidung unterstützen werde, die die Ukraine begünstigt, und dass er ein Veto gegen den 90-Milliarden-Euro-Kredit einlegen werde, den die EU-Mitgliedstaaten der Ukraine ohne die Beteiligung Ungarns gewähren wollen. Daraufhin sagte Selenskyj, dass er, falls jemand ein Veto gegen den Kredit einlege, den ukrainischen Soldaten die Kontaktdaten dieser Person mitteilen werde, damit sie in ihrer eigenen Sprache mit ihr sprechen könnten.