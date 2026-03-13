Berlin: Rolltreppenchaos im Hauptbahnhof – Finnland soll helfen

Er ist einer der größten und neuesten Kreuzungsbahnhöfe Europas und trotzdem geplagt von Problemen: 35 der 52 Rolltreppen am Berliner Hauptbahnhof stehen still – sehr zum Leidwesen der rund 300.000 Reisenden, die hier täglich samt Gepäck die Gleise wechseln müssen.

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Jetzt macht sogar Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) Druck: "Der Regierende Bürgermeister erwartet von der Deutschen Bahn, dass die Probleme mit den Rolltreppen in Berlin möglichst schnell behoben werden", zitiert der Tagesspiegel die dpa.

Fahrgäste tragen Koffer, Berlin 12.03.2026 Euronews/Johanna Urbancik

Ein Sprecher der Deutschen Bahn teilt Euronews mit: "In dieser Woche haben Techniker von DB und KONE mit der Reparatur der defekten Rolltreppen am Berliner Hauptbahnhof begonnen." Dafür seien extra Spezialisten aus Finnland angereist. Weltweit seien Ersatzteile bestellt worden. Wie lange das Rolltreppen-Chaos noch andauert, ist unklar.

"Der Ausfall der Rolltreppen im Berliner Hauptbahnhof ist auf einen Fehler der Technik der Rolltreppen zurückzuführen. Der Fehler liegt beim Hersteller“, erklärt Detlef Neuß vom Fahrgastverband Pro Bahn. „Die Rolltreppen können plötzlich stehen bleiben, was möglicherweise zu Stürzen der Fahrgäste führen kann“, so Neuß. „Dort, wo die Rolltreppen außer Betrieb sind, soll der barrierefreie Zugang zu den Bahnsteigen durch funktionierende Aufzüge gewährleistet sein."

Kaputte Rolltreppe am Berliner Hauptbahnhof, Berlin, 12.03.2026 Euronews/Johanna Urbancik

Zuvor hatte der SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach dem Tagesspiegel gesagt: "Es ist mir fast peinlich, das zu fordern, aber kann der Regierende Bürgermeister der deutschen Hauptstadt bitte einmal die Deutsche Bahn anrufen und zum Klartext einladen, oder ist neben Rolltreppen am Hauptbahnhof auch die Verantwortung fürs große Ganze außer Betrieb?"

Wie lange es dauert, bis am Berliner Hauptbahnhof wieder Normalbetrieb einkehrt, ist noch offen.