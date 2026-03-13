Arnaud Frion ist der erste französische Armeeangehörige, der seit Beginn des Krieges im Nahen Osten getötet wurde. Bei dem Angriff wurden außerdem mehrere Menschen verletzt.
Der Adjutant Arnaud Frion ist der erste französische Soldat, der seit Beginn des Krieges im Nahen Osten getötet wurde.
Emmanuel Macron gab seinen Tod in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf seinem X-Account bekannt.
Arnaud Frion gehörte dem 7. Bataillon der Alpenjäger in Varces an. Macron erklärte auf X, Arnaud Frion sei für Frankreich gestorben. Und der Stabschef der französischen Streitkräfte sprach von einer "tiefen Ergriffenheit".
Der französische Generalstab hatte kurz zuvor eine Erklärung herausgegeben, in der er einen Drohnenangriff und mehrere verletzte französische Soldaten in der Region Erbil ankündigte.
Die Armee erklärt, dass die in der Region eingesetzten französischen Soldaten "an Ausbildungsmaßnahmen zur Terrorismusbekämpfung bei irakischen Partnern beteiligt sind."
Der Drohnenangriff richtete sich gegen einen Stützpunkt in Mala Qara, etwa 40 km südwestlich von Erbil.
Die pro-iranische bewaffnete Gruppe Ashab al-Kahf hatte ihrerseits angekündigt, "alle französischen Interessen im Irak und in der Region" ins Visier zu nehmen. Die pro-iranische Gruppe verweist auf die Stationierung der Charles de Gaulle in der Region und ruft die Bewohner von Iranisch-Kurdistan dazu auf, mindestens 500 Meter von einem Stützpunkt entfernt zu bleiben, auf dem sich das französische Militär befindet.
Ashab al-Kahf bekannte sich jedoch nicht direkt zu dem Angriff.