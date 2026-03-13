Kein Internet: Russen kaufen Straßenkarten, Walkie-Talkies und Pager

Die Hauptstadt Russlands scheint ins 20. Jahrhundert zurückzukehren. Aufgrund der Internet-Probleme in Moskau ist der Verkauf von Straßenkarten der Stadt um 170 % gestiegen. Das berichten russische Medien unter Berufung auf den Pressedienst des Unternehmens Wildberries and Russ (RVB). Nach deren Angabenist auf dem Marktplatz vom 6. bis 10. März im Vergleich zum 6. bis 10. Februar in Moskau der Umsatz von Walkie-Talkies um 27 Prozent, von Pagern für die Kommunikation mit Kunden und Mitarbeitern - um 73 Prozent und von Festnetztelefonen um ein 25 Prozent gestiegen.

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Seit vergangenem Donnerstag klagen die Menschen in Moskau über Probleme mit dem mobilen Internet. Vor allem diejenigen, die im Stadtzentrum leben oder arbeiten. Es ist uns gelungen, mit mehreren Bewohnern der russischen Hauptstadt zu sprechen. Aus Sicherheitsgründen sind ihre Namen im Artikel geändert worden.

Eleonora lebt im Südosten der Hauptstadt. In ihrer Nachbarschaft, so das Mädchen, funktioniert die Internetverbindung relativ normal. Allerdings kommt sie nicht ohne VPN aus. Aber im Stadtzentrum und in der Metro, sagt Eleonora, gibt es seit einer Woche Störungen. Tamara, die im Zentrum Moskaus arbeitet, erzählte Euronews dasselbe. Während ihrer Mittagspause musste sie in einem Supermarkt mit Bargeld bezahlen, weil das mobile Internet ausgefallen war.

Viele Medien berichten über ähnliche Situationen und betonen, dass die Menschen in Cafés und anderen Einzelhandelsgeschäften nicht mit einer Bankkarte bezahlen können und die Geschäfte die Zahlungsterminals wechseln müssen.

Aufgrund der Internetausfälle raten Theater in Moskau ihren Besuchern, elektronische Eintrittskarten auszudrucken oder im Speicher eines Smartphones zu speichern, um Probleme beim Besuch von Vorstellungen zu vermeiden. Solche Empfehlungen wurden u.a. in den sozialen Netzwerken des Kreml-Palastes, des Mossovet-Theaters, des Evgeny Vkhatangov-Theaters veröffentlicht.

Auch kein Internet im Gebäude der Staatsduma

Auch Politiker klagen über das Fehlen der üblichen Kommunikationsmittel. Der Abgeordnete Michail Deljagin ("Gerechtes Russland") berichtete, dass das "Duma"-WLAN im Gebäude nicht mehr funktioniert.

Der Gesetzgeber erklärte gleichzeitig, dass er sich nicht beschwert.

Eine Frage der Sicherheit der Bürger, sagt der Kreml

Nach Angaben der russischen Behörden wird der Mobilfunk abgeschaltet, um "die Sicherheit" der Bürger zu gewährleisten und "in strikter Übereinstimmung mit dem Gesetz". Der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow kommentierte die Mobilfunkausfälle in Moskau, St. Petersburg und anderen Großstädten mit den Worten:

"Alle Maßnahmen werden in strikter Übereinstimmung mit den verabschiedeten Gesetzen durchgeführt. Wie lange werden diese Maßnahmen andauern? So lange, wie zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind, um die Sicherheit unserer Bürger zu gewährleisten.

"Ich denke, dass hier und bei den Bürgern kein Zweifel daran bestehen kann, dass es in erster Linie darum geht, die Sicherheit zu gewährleisten. Alles geschieht in strikter Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung", bekräftigte Peskow.

Auf die Frage von Journalisten, ob die Unternehmen mit einer Entschädigung für die Verluste rechnen können, die ihnen durch diese Einschränkungen entstehen, sagte Peskow: "Die Probleme, die jetzt für die Unternehmen behoben werden, sollten auf jeden Fall ein Thema für Gespräche in unseren zuständigen Behörden werden, um Wege zu finden, diese Verluste zu minimieren."

"Und VPNs werden nicht helfen."

Die Einschränkung oder Sperrung jeglichen Internetverkehrs über VPN in Russland ist in rund 3-6 Monaten möglich. Das erklärte Andrei Svintsov, stellvertretender Vorsitzender des Staatsduma-Ausschusses für Informationspolitik, russischen Medien .

Auf die Frage, ob Telegram sowie zuvor gesperrte ausländische soziale Netzwerke in Russland über VPN verfügbar sein werden, antwortete Svintsov: "Ich denke, in 3-6 Monaten werden unsere speziellen Dienste die Möglichkeit haben, den VPN-Verkehr einzuschränken oder zu blockieren. Jeglicher Verkehr über VPN."

Zuvor hatte der Abgeordnete gesagt: "Roskomnadzor hat die technischen Möglichkeiten, den VPN-Verkehr zu überwachen. Sie werden nur langsam damit anfangen. Telegram wird auch über VPN verdummt werden. Wenn jemand denkt, dass jeder einfach ein VPN herunterladen und den Messenger weiter benutzen wird, muss ich ihn enttäuschen. Nichts wird funktionieren."

Internet-Zensur

Die russischen Behörden versuchen, die vollständige Kontrolle über den Informationsraum zu erlangen: Ausländische Plattformen werden blockiert oder ihre Nutzung wird extrem erschwert.

Der Wendepunkt war die Verabschiedung des Gesetzes über das souveräne Internet im Jahr 2019. Nach dem großangelegten Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 verstärkte der Kreml seine Kontrolle und begann, Facebook, Twitter und Instagram zu sperren. Und bereits 2012 wurde das einheitliche Register der verbotenen Websites im Lande eingeführt.

Im Juli 2025 verabschiedete die Staatsduma ein Gesetz zur Einführung von Bußgeldern für die vorsätzliche Suche im Internet nach Materialien, die auf der föderalen Liste extremistischer Materialien aufgeführt sind. Das Gesetz sieht auch Geldstrafen für die Werbung für VPN-Dienste vor und erkennt deren Nutzung als erschwerenden Umstand bei der Begehung einer Straftat an.