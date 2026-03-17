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Erdbeben der Stärke 6 erschüttert Kuba nach großem Stromausfall

Ein Straßenverkäufer wartet während eines Stromausfalls auf dem Malecon in Havanna auf Kunden, Montag, 16. März 2026.
Ein Straßenverkäufer wartet während eines Stromausfalls auf dem Malecon in Havanna auf Kunden, Montag, 16. März 2026. Copyright  Copyright 2026 The Associated Press. All right reserved
Copyright Copyright 2026 The Associated Press. All right reserved
Von Christina Thykjaer & Euronews
Zuerst veröffentlicht am
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Ein Erdbeben der Stärke 6 wurde am Dienstag in Kuba in einer Tiefe von 15 Kilometern registriert, so das Europäisch-Mittelmeerische Erdbebenzentrum, wobei bisher keine Opfer oder Sachschäden gemeldet wurden.

Ein Erdbeben der Stärke 6 hat Kuba am Dienstag erschüttert. Nach Angaben des Europäisch-Mediterranen Seismologischen Zentrums (EMSC) lag das Epizentrum in einer Tiefe von etwa 15 Kilometern, und die Erschütterung war in verschiedenen Gebieten der Insel spürbar. Nach Angaben der Behörden sind bisher keine Schäden oder Opfer zu beklagen.

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Kuba, insbesondere der Osten der Insel, liegt in einer Zone mit mäßiger seismischer Aktivität, in der Bodenerschütterungen relativ häufig vorkommen, aber selten schwerwiegende Folgen haben.

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