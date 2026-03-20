Nach Stillstand: Selenskyj drängt auf Neustart der Ukraine-Gespräche

Wolodymyr Selenskyj erklärte am Donnerstag, dass eine ukrainische Delegation in die Vereinigten Staaten reisen werde, um die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Krieges schrittweise wieder aufzunehmen.

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"Die Gespräche haben eine Pause eingelegt, und es ist an der Zeit, sie wieder aufzunehmen", sagte der ukrainische Präsident in seiner Abendansprache.

Obwohl viele EU-Staats- und Regierungschefs davor gewarnt haben, den Krieg in der Ukraine durch den Konflikt mit dem Iran in den Hintergrund treten zu lassen, haben die anhaltenden US-amerikanisch-israelischen Angriffe und die daraus resultierende Eskalation den diplomatischen Prozess faktisch zum Stillstand gebracht.

Da die USA infolge steigender Energiepreise und Störungen in der Straße von Hormus einige Sanktionen gegenüber Russland gelockert haben, hat Moskau nun weniger Anreize, sich auf die bereits mühsam ausgehandelte Kompromisse im Rahmen der Friedensgespräche einzulassen.

In seiner Rede vor den Staats- und Regierungschefs der EU erklärte Selenskyj, diese Lockerungen spülten "beträchtliche Mittel in Putins Kriegshaushalt".

Viele EU-Regierungschefs kritisierten die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Sanktionen gegen russisches Öl aufzuheben, und argumentierten, dies unterstütze indirekt die russischen Kriegsanstrengungen gegen die Ukraine.

Gleichzeitig fällt es ihnen jedoch schwer, sich auf neue Sanktionen zu einigen.

"Russland muss auch wirtschaftlich verlieren – und genau dafür sind Sanktionen da", sagte Selenskyj.

Die EU hat ein 20. Sanktionspaket gegen Russland vorgeschlagen, das jedoch wegen eines Streits zwischen Ungarn und der Slowakei mit Kyjiw über die Druschba-Pipeline ins Stocken geraten ist.

Budapest blockiert zudem ein 90-Milliarden-Euro-Darlehen der EU an die Ukraine – Gelder, die Selenskyj als "kritische Ressource zum Schutz von Menschenleben" bezeichnete.

"Wir in der Ukraine hoffen, dass Europa einen Ausweg aus dieser sehr schwierigen Situation findet – insbesondere angesichts der Destabilisierung der europäischen Unterstützung für die Ukraine", fügte er hinzu. "Wir haben verhindert, dass sich Russland in diesem Krieg stärker fühlt", sagte Selenskyj und ergänzte: "Der Aggressor muss geschwächt werden – das ist der Schlüssel zur Beendigung des Krieges."

Moskau spürt die Schwerpunktverlagerung der USA

Selenskyj erklärte, Washington habe in den vergangenen Tagen seine Bereitschaft zur Wiederaufnahme der Verhandlungen signalisiert.

"Aber mit welcher Haltung wird die russische Seite dieses Mal zu den Gesprächen kommen?", fragte er.

Er fügte hinzu: "Es hängt von uns allen ab, ob Russland mit dem Gefühl in diese Gespräche geht, seine Position habe sich deutlich verbessert. Und das liegt nicht nur an der Lage rund um den Iran, die die Ölpreise weltweit steigen lässt."

Signale aus Moskau deuten jedoch in eine andere Richtung.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte, die Verhandlungspause könne beendet werden, sobald die Zeitpläne aller Beteiligten – insbesondere der USA – abgestimmt seien.

Washington sei derzeit stärker mit der Lage im Nahen Osten beschäftigt, so Peskow.

"Sobald die Zeitpläne aller drei Parteien abgestimmt sind – insbesondere die unserer amerikanischen Vermittler, die sich dann wieder intensiver den ukrainischen Angelegenheiten widmen können –, hoffen wir, dass die Unterbrechung endet und wir die nächste Runde der trilateralen Gespräche abhalten können."

Neue Einnahmequelle für Kyjiw?

Während die Unterstützung der EU für die Ukraine aufgrund des ungarischen Vetos gegen Kredite, des stockenden Sanktionspakets und des blockierten EU-Beitrittsprozesses ins Stocken geraten ist, hat Kyjiw möglicherweise neue Partner und Einnahmequellen erschlossen.

Angesichts der Eskalation im Nahen Osten haben mehrere Staaten der Region die Ukraine um Unterstützung gebeten – insbesondere wegen ihres Know-hows bei der Abwehr iranischer Drohnen vom Typ Shahed.

Selenskyj erklärte, elf Länder hätten Kyjiw um Hilfe gebeten. Bereits mehr als 200 ukrainische Militärexperten seien zur Drohnenabwehr im Nahen Osten im Einsatz, weitere 34 stünden "einsatzbereit" zur Verfügung.

"Das sind Militärexperten, die wissen, wie man sich gegen Shahed-Drohnen verteidigt", sagte er. "Unsere Teams sind bereits in den Emiraten, in Katar, Saudi-Arabien und auf dem Weg nach Kuwait."

"Es gibt konkrete Möglichkeiten, wie diese Länder unser Land und unsere Verteidigung unterstützen können – vor allem im Bereich der Luftverteidigung", fügte er hinzu.

Ukrainische Drohnenhersteller hoffen zudem auf lukrative Geschäfte im Nahen Osten. Dies könnte der Verteidigungsindustrie und der gesamten Wirtschaft des Landes einen erheblichen Schub geben – insbesondere vor dem Hintergrund eines drohenden Finanzdefizits, das ohne ein 90-Milliarden-Euro-Darlehen kaum zu schließen wäre.