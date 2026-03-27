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FBI-Chef Kash Patel von pro-iranischer Gruppe Handala gehackt worden

Die vandalisierte Homepage einer saudischen Website zeigt Parolen in Farsi-Sprache und die Worte "Hacked by Iranian Hackers" in London, 8. Juni 2017
Die vandalisierte Homepage einer saudischen Website zeigt Parolen in Farsi-Sprache und die Worte "Hacked by Iranian Hackers" in London, 8. Juni 2017 Copyright  AP Photo
Copyright AP Photo
Von Gavin Blackburn
Zuerst veröffentlicht am Zuletzt aktualisiert
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Eine dem Iran nahestehende Hackergruppe soll Daten des FBI-Chefs Kash Patel veröffentlicht haben. Darunter Fotos und private Emails des US-Amerikaners. Das gab die Gruppe Handala selbst bekannt.

Eine pro-iranische Hackergruppe hat am Freitag behauptet, sie habe ein persönliches E-Mail-Konto des FBI-Direktors Kash Patel gehackt. Nach eigenen Angaben sollen sie scheinbar Jahre alte Fotos von ihm zusammen mit einem Arbeitslebenslauf und anderen persönlichen Dokumenten online gestellt haben.

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Viele der Aufzeichnungen scheinen mehr als ein Jahrzehnt alt zu sein.

"Kash Patel, der derzeitige Leiter des FBI, der seinen Namen einst mit Stolz auf dem Hauptquartier der Behörde anbrachte, wird nun seinen Namen auf der Liste der erfolgreich gehackten Opfer wiederfinden", heißt es in einer von der Handala-Gruppe veröffentlichten Nachricht.

Der Nachricht waren mehr als ein halbes Dutzend Fotos von Patel beigefügt - darunter eines, auf dem er neben einem antiken Sportwagen steht, und ein weiteres mit einer Zigarre im Mund.

Die Gruppe erklärte auch, dass sie E-Mails und andere Dokumente von Patels Konto zum Herunterladen bereitstellt. Viele der Aufzeichnungen scheinen sich auf seine persönlichen Reisen und Geschäfte zu beziehen, die mehr als 10 Jahre zurücklagen.

FBI-Direktor Kash Patel sagt während einer Anhörung des Geheimdienstausschusses des Senats zur Untersuchung weltweiter Bedrohungen in Washington aus, 18. März 2026
FBI-Direktor Kash Patel sagt während einer Anhörung des Senatsausschusses für Nachrichtendienste zur Untersuchung weltweiter Bedrohungen in Washington aus, 18. März 2026 AP Photo

"Das FBI ist sich bewusst, dass böswillige Akteure es auf die persönlichen E-Mail-Informationen von Direktor Patel abgesehen haben, und wir haben alle notwendigen Schritte unternommen, um die mit dieser Aktivität verbundenen potenziellen Risiken zu mindern", so das FBI in einer Erklärung.

"Die fraglichen Informationen sind historischer Natur und betreffen keine Regierungsinformationen."

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Es war nicht klar, wann der von Handala behauptete Hack stattgefunden haben könnte. In Nachrichtenberichten vom Dezember 2024, bevor Patel als Direktor bestätigt wurde, hieß es, Patel sei von der Behörde darüber informiert worden, dass er als Teil eines iranischen Hacks ins Visier genommen worden sei.

Handala ist eine pro-iranische und pro-palästinensische Hackergruppe, die sich Anfang des Monats für die Störung der Systeme von Stryker, einem in Michigan ansässigen Medizintechnikunternehmen, verantwortlich erklärte.

Handala erklärte, der Angriff sei eine Vergeltung für mutmaßliche US-Angriffe, bei denen Kinder in einer Schule im Iran getötet wurden.

Der Direktor einer der Tochtergesellschaften von FireEye spricht mit Journalisten über die Techniken des iranischen Hackings in Dubai, 20. September 2017
Der Direktor einer der Tochtergesellschaften von FireEye spricht mit Journalisten über die Techniken des iranischen Hackings in Dubai, 20. September 2017 AP Photo

Sie sind ein prominentes Beispiel für die Proxy-Gruppen, die mutmaßlich im Auftrag des Iran Cyberangriffe durchführen.

Das Justizministerium hob Handala in einer Ankündigung von letzter Woche hervor, in der es mitteilte, es habe vier Webdomänen beschlagnahmt, die mit iranischen Hacking-Programmen und der Bedrohung von Dissidenten in Verbindung stehen.

Die Trump-Regierung hat eine Belohnung von bis zu 10 Millionen Dollar (8,6 Millionen Euro) für Informationen ausgesetzt, die zur Identifizierung von Mitgliedern der Handala-Gruppe führen.

Weitere Quellen • AP

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