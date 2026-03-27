"Freiwillige" Milliarden: Putin bittet Russlands Oligarchen zur Kasse

Wladimir Putin hat Vertreter des Großkapitals aufgefordert, die russische Militäraktion in der Ukraine "freiwillig" zu finanzieren. Diese Information wurde am Donnerstag unter Berufung auf Quellen von The Bell veröffentlicht.

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Dem Bericht zufolge äußerte der russische Präsident diesen Aufruf während eines geschlossenen Treffens mit Spitzenmanagern der größten Unternehmen des Landes im Anschluss an den XXXV. Kongress der Russischen Union der Industriellen und Unternehmer.

Nach Angaben russischer Staatsmedien nahmen an dem Treffen unter anderem der russisch-usbekische Unternehmer Alisher Usmanow, die Chefs von Nornickel und VTB, Wladimir Potanin und Andrej Kostin, Alexander Djukow von Gazprom Neft sowie der Minister für wirtschaftliche Entwicklung, Maxim Reschetnikow, und der stellvertretende Leiter der Präsidialverwaltung, Maxim Oreschkin, teil.

Im öffentlichen Teil des Treffens sprach Putin ausführlich über Geopolitik. Er verwies dabei insbesondere auf das "stark gestiegene Maß an Unsicherheit und Stress auf den globalen Märkten" und auf die Notwendigkeit einer "engen Zusammenarbeit zwischen Staat und Wirtschaft". Der russische Präsident betonte, der Krieg im Nahen Osten füge "der internationalen Logistik, der Produktion und den Kooperationsketten erheblichen Schaden zu" und zog dabei Parallelen zur Coronavirus-Pandemie.

Putin warnt Unternehmer

Obwohl die Ölpreise stark gestiegen sind, warnte Putin die Unternehmer davor, die außerordentlichen Gewinne aus der Öl- und Gasförderung auszugeben.

"Es könnte die Versuchung bestehen, die Situation auszunutzen, opportunistische Einnahmen zu erzielen und sie, wie es heißt, 'aufzufressen', sie für Dividenden auszugeben oder, was den Staat betrifft, die Haushaltsausgaben aufzublähen", sagte er.

Laut Alexander Schochin, dem Vorsitzenden der Russischen Union der Industriellen und Unternehmer, geht der Präsident davon aus, dass die Krise im Nahen Osten vermutlich "in den nächsten drei oder vier Wochen" gelöst sein werde. Zugleich stellte er klar, dass "das Finanzministerium und die Unternehmen nicht damit rechnen sollten, für lange Zeit goldenen Regen zu haben", wie Schochin Reportern sagte.

"Der Kampf geht bis an die Grenzen des Donbass"

Am Rande des Kongresses erklärte Putin laut Quellen, er beabsichtige, die Militäraktion in der Ukraine trotz der wachsenden Belastung des Haushalts fortzusetzen. Diese Belastung habe den Kreml bereits dazu gezwungen, die Mehrwertsteuer auf 22 Prozent zu erhöhen. Zudem erklärte das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung am Donnerstag, es erwäge eine weitere Steuer auf übermäßige Gewinne in bestimmten Branchen.

"Sie haben gesagt, dass wir in den Krieg ziehen werden", so ein Gesprächspartner von The Bell, der den Kern des Gesprächs mit den Kongressteilnehmern wiedergab. "Wir werden bis an die Grenzen des Donbass gehen", fügte ein anderer hinzu.

Zum Abschluss des Treffens schlug der Präsident den Anwesenden vor, "freiwillige Beiträge" zum Staatshaushalt zu leisten, um die Militäraktion zu finanzieren. Quellen zufolge soll diese Idee von Rosneft-Chef Igor Setschin an Putin herangetragen worden sein, der sie zuvor in einem Brief an den russischen Präsidenten dargelegt hatte.

Noch während des Treffens ging der Oligarch Suleiman Kerimow auf Putins Forderung ein und versprach, 100 Milliarden Rubel zum Haushalt beizusteuern. Die Financial Times berichtet zudem, dass auch Oleg Deripaska einen finanziellen Beitrag zugesagt habe.

Der dringliche Appell erfolgte vor dem Hintergrund, dass mehrere Unternehmen wie die Russischen Eisenbahnen oder die Magnitogorsker Eisen- und Stahlwerke Personalabbau oder Arbeitszeitverkürzungen angekündigt haben, um ihre Rentabilität zu steigern.

Beschwerden über Internetausfälle

Laut The Bell beklagten sich die Teilnehmer des Treffens beim Präsidenten darüber, dass die regelmäßigen Internetausfälle im ganzen Land ihre Geschäfte beeinträchtigten.

Der Vorsitzende der Russischen Union der Industriellen und Unternehmer äußerte nach Abschluss des Kongresses gegenüber Reportern die Hoffnung, dass die Behörden eine "systemisch ausgewogene Lösung" finden würden.

"Wir verstehen natürlich, dass diese Fragen mit der Sicherheit des Landes zu tun haben, mit der Notwendigkeit, die Arbeit der Websites von der weißen Liste zu gewährleisten. Aber angesichts des hohen Durchdringungsgrades mobiler Technologien in unserem Leben hoffen wir, dass eine systemische, ausgewogene Lösung gefunden wird, auch wenn wir verstehen, dass dies keine einfache Aufgabe ist", sagte Schochin.

Wie Faridaily berichtet, wurde im offiziellen Teil des RSPP eine Folie mit den Ergebnissen einer Umfrage gezeigt. Demnach gaben 40 Prozent der Unternehmen an, ohne mobiles Internet nicht arbeiten zu können. Weitere 45 Prozent erklärten, Kommunikationsstörungen verursachten erhebliche Schwierigkeiten und beeinträchtigten ihre Wettbewerbsfähigkeit. Putin selbst äußerte sich jedoch nicht zu dem Problem der großflächigen Ausfälle und deren Folgen für die Wirtschaft.