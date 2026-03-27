Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erklärt, dass Kyjiw angesichts der blockierten Unterstützung durch die Europäische Union nach neuen Partnerschaften sucht.

WERBUNG WERBUNG

"Wir werden in Europa blockiert", räumte Selenskyj ein und sagte: "Solange dieses Risiko besteht, müssen wir nach zusätzlichen Möglichkeiten suchen, um uns zu stärken."

"Der Nahe Osten und die Golfregion sind die richtige Richtung und eine ernsthafte Möglichkeit, die Ukraine zu stärken."

Das Kyjiwer Team verhandelt derzeit über die Zusammenarbeit der Ukraine mit mehreren Ländern der Nahost-Region. Selenskyj bestätigte am Donnerstag die Anfragen von Saudi-Arabien, Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Jordanien und Kuwait sowie von den USA bezüglich ihrer Militärstützpunkte im Nahen Osten.

"Die Ukraine bietet eine für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft an: Wir können diejenigen stärken, die uns stärken können", betonte Selenskyj und erklärte, dass die Ukraine ihr beispielloses Fachwissen bei der Abwehr iranischer Drohnen vom Typ Shahed anbieten könne.

"Als Gegenleistung für unsere Unterstützung verlangen wir entsprechende Unterstützung in Bereichen, in denen wir hier vor größeren Herausforderungen stehen - nämlich beim Schutz vor ballistischen Bedrohungen und bei den finanziellen Ressourcen für die Verteidigung."

Er bestätigte auch, dass ukrainische Teams in einigen dieser Länder bereits vor Ort sind.

"Egal, wie viele Patriots, THAADs oder andere Luftabwehrsysteme im Nahen Osten stehen, das allein reicht nicht für eine vollwertige Luftabwehr. Es gibt moderne Abfangjäger, die schwere Drohnenangriffe abwehren können."

FPV-Drohnen sind in einem Lager der Werkstatt des Unternehmens "General Cherry" in der Ukraine zu sehen, am 4. Dezember 2025 AP Photo

Die Ukraine hat ihre Bilanz bei der Abwehr von Drohnen deutlich verbessert. Bei dem jüngsten massiven Angriff Russlands am Dienstag schoss die ukrainische Luftabwehr 97 % der von Moskau abgeschossenen Drohnen ab.

Bei den meisten handelte es sich um Drohnen des Typs Shahed, die Teheran seit Beginn des Iran-Krieges gegen die Länder der Golfregion einsetzt.

Darüber hinaus setzen die Teheraner Streitkräfte zunehmend auch FPV-Drohnen gegen die Länder des Nahen Ostens ein.

FPV-Drohnen, die auch als zivile "Hochzeitsdrohnen" bekannt sind, sind kleine, billige Einwegdrohnen mit Ego-Perspektive, die ursprünglich für den Kampf umgerüstet wurden und zu einer der beliebtesten Waffen im Krieg Russlands gegen die Ukraine geworden sind. Die Ego-Perspektive (First-Person View, FPV) bezeichnet die Sicht aus der Perspektive des Piloten oder Geräts selbst, also so, als würde man "mit den Augen der Drohne" sehen.

Anwohner gehen am Montag, 3. November 2025, in der südukrainischen Frontstadt Cherson eine Straße entlang, die mit einem Anti-FPV-Drohnen-Netz bedeckt ist. AP Photo

Heute werden rund 60 % der Verluste der russischen Armee durch ukrainische FPV-Drohnen verursacht.

Laut Selenskyj stößt dieser Bereich ebenfalls auf großes Interesse.

"Wir sehen bereits, dass dort, im Nahen Osten und am Golf, nicht nur Shahed-Drohnen eingesetzt werden, sondern es gibt auch zunehmend Hinweise auf den Einsatz von FPV-Drohnen. Das ist moderne Kriegsführung, und wir müssen darauf vorbereitet sein", sagte er.

Nach Angaben des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine könnte die Kapazität der ukrainischen Verteidigungsindustrie im Jahr 2026 die Produktion von über 8 Millionen FPV-Drohnen pro Jahr ermöglichen, was für ein Land, das sich im Krieg befindet, und für ein NATO-Mitglied eine noch nie dagewesene Zahl darstellt.

Zum Vergleich: Die USA stellen pro Jahr etwa 100.000 militärische Drohnen her.

Die ukrainischen Drohnenhersteller hoffen auf lukrative Geschäfte für den Verkauf ihrer Produkte im Nahen Osten, was der ukrainischen Verteidigungsindustrie und der Wirtschaft insgesamt einen erheblichen Schub verleihen würde - zumal das Land Ende des Frühjahrs mit einem drohenden Finanzloch konfrontiert ist, das nur durch ein Darlehen in Höhe von 90 Mrd. EUR gedeckt werden könnte.