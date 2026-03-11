Die Ukraine hat Teams mit Militärexperten nach Katar, in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Saudi-Arabien entsandt, um diese Länder bei der Abwehr von Drohnen zu unterstützen.

Insgesamt elf Länder haben Kyjiw um Hilfe bei der Abwehr von Drohnen des Typs Shahed im Iran-Krieg und bei den laufenden Angriffen Teherans auf die Golfstaaten gebeten, wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag erklärte.

"Bis jetzt gibt es 11 Anfragen von Nachbarländern des Iran, europäischen Staaten und den USA", so Selenskyj. "Es besteht ein deutliches Interesse an der Erfahrung der Ukraine beim Schutz von Menschenleben, an Abfangjägern, elektronischen Kampfführungssystemen und Schulungen".

Der Präsident der Ukraine sagte, Kyjiw habe alle Anfragen nach "Sicherheitsunterstützung von unserer Seite bei der Abwehr von "Shahed"-Drohnen und anderen ähnlichen Herausforderungen" eingehend geprüft.

Er erklärte, die Ukraine sei bereit zu helfen, aber nur, wenn es Kyjiw im Gegenzug ermögliche, "das Leben der Ukrainer und die Unabhängigkeit der Ukraine zu schützen".

"Einige Anfragen wurden bereits mit konkreten Entscheidungen und spezifischer Unterstützung beantwortet", sagte Selenskyj.

Er gab nicht an, welche Länder keine Unterstützung der Ukraine im Drohnenkrieg erhalten werden.

Ein weiterer Aspekt für die Ukraine, wenn es darum geht, anderen Ländern zu helfen, ist sicherzustellen, dass die eigene Luftabwehr intakt und stark genug bleibt.

"Die Ukraine hat seit langem vorgeschlagen, dass die Partner ihre gemeinsamen Fähigkeiten zum Schutz von Menschenleben verbessern und stärken", wiederholte der Staatschef.

"Wir haben über eine gemeinsame Verteidigung gegen Drohnen und Raketen gesprochen sowie über die Zerstörung der entsprechenden Produktionsanlagen von Regimen der Aggressoren - einer Waffenproduktion, die bei Angriffen, auch bei den jetzigen, eingesetzt wird."

Bereits zuvor hatte die Ukraine Abfangdrohnen und ein Team von Spezialisten zum Schutz der US-Militärstützpunkte in Jordanien entsandt. Nach der offiziellen Anfrage aus Washington habe die Ukraine "sofort" zugestimmt und das Team am folgenden Tag, dem 6. März, losgeschickt.

Soldat mit Abfangdrohne vor einem Flug in der Ukraine, am 4. Dezember 2025 AP Photo

Iran und Russland unterstützen sich gegenseitig

Seit dem Beginn von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine im Februar 2022 ist der Iran einer der engsten Verbündeten Russlands.

Teheran belieferte Russland zunächst mit Drohnen des Typs Shahed für den Angriff auf die Ukraine und gab später die Technologie weiter, so dass Moskau die Produktion im eigenen Land aufbauen konnte.

"Jede 'Shahed'-Produktionsstätte ist bekannt", sagte Selenskyj am Montag. Russland habe sich nun, nachdem Moskaus Krieg in das fünfte Jahr geht, mit der Lieferung von im Inland hergestellten Drohnenkomponenten an Teheran revanchiert.

"Das iranische und das russische Regime unterstützen sich gegenseitig, und es tauchen immer mehr Informationen auf, auch über russische Komponenten in "Shaheds", die Irans Nachbarn angreifen."

Wenn die Ukraine Tomahawks aus den USA hätte...

Der in den USA ansässige Think-Tank Institute for the Study of War (ISW) hat unterdessen erklärt, dass die US-amerikanisch-israelische Angriffskampagne auf Raketen- und Drohnenproduktions-Stätten und Depots im gesamten Iran abzielt.

"Die Vereinigten Staaten haben der Ukraine seit langem die Waffen verweigert, die notwendig sind, um russischen Einrichtungen das Gleiche anzutun", insbesondere die Tomahawk-Raketen, so das ISW.

"Die Ukraine hat daher wiederholt um in den USA hergestellte Tomahawk-Raketen gebeten, eine Bitte, die die USA im Herbst 2025 schließlich ablehnten."

Die ISW-Analysten sind überzeugt, dass die Bereitstellung einer "kleinen Anzahl" von Tomahawks durch die USA an die Ukraine "die ukrainischen Streitkräfte wahrscheinlich in die Lage versetzen würde, wichtige Produktions- und Lagereinrichtungen für Raketen und Drohnen tief im russischen Hinterland erheblich zu beschädigen oder sogar zu zerstören".

Doch ohne die Tomahawks ist Kyjiw ausschließlich auf seine eigenen Langstreckendrohnen und -raketen angewiesen.

"Die ukrainischen Streitkräfte sind in der Lage, Drohnenangriffe mit großer Reichweite gegen einen bedeutenden Teil des russischen Hinterlands durchzuführen, aber die Nutzlast dieser Drohnen ist begrenzt und nicht geeignet, besser geschützte Objekte oder große Einrichtungen zu zerstören", so das Institute for the Study of War.

Laut ISW hätten Tomahawks die russischen Angriffe mit Langstreckenraketen und Drohnen gegen die ukrainische Energieversorgung und zivile Infrastruktur im Winter erheblich beeinträchtigen können.