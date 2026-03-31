Mitten in Hamburg: Wolf beißt Frau ins Gesicht

Mitten in der Hamburger Innenstadt hat die Polizei eine eher ungewöhnliche Festnahme gemacht: Dort fasste sie einen Wolf, der zuvor eine Frau angegriffen haben soll.

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Spätabends hat ein Wolf eine Frau in Hamburg Altona angefallen und gebissen. Nach Angaben der Bild-Zeitung soll die Frau dadurch Verletzungen im Gesicht erlitten haben. Zur Behandlung ist sie ins Krankenhaus gekommen. Die Polizei äußerte sich zu dem Vorfall nicht weiter.

Der Wolf wurde in den vergangenen Tagen des Öfteren im Hamburger Umfeld gesehen. Am Wochenende noch wurde er im Hamburger Westen gesichtet, bevor er am Montagabend in Altona unterwegs gewesen sein soll. Nach dem Angriff wurde er schwimmend in der Binnenalster entdeckt.

Wolf eingefangen: Seine Zukunft ist noch unklar

Dort zog die Polizei ihn mit einer Schlinge aus dem Wasser. Der Festsetzungsprozess soll über eine Stunde gedauert haben, das Tier hat sich Angaben zufolge anfangs noch zur Wehr gesetzt. Letztendlich konnte das Tier jedoch unversehrt an den Abteilungsleiter für Stadtjäger vom Bezirksamt Altona und einen Tierarzt übergeben werden.

Dem Tier gehe es gut, wie der NDR den Abteilungsleiter für Stadtjäger zitiert. Es sei aufgeregt und müsse nun erst mal zur Ruhe kommen, sagte er dem Medium. Der Wolf wurde anschließend in den Wildpark Klövensteen gebracht. Wie es mit ihm weitergeht, soll in Absprache mit der Umweltbehörde im Laufe des Dienstags geklärt werden.

Ob es sich bei dem eingefangenen Tier um den Wolf handelt, der am Wochenende unter anderem im Stadtteil Blankenese gesehen worden war, ist laut Polizei noch nicht sicher. Ein Sprecher der Leitstelle soll laut Spiegel gesagt haben, dass man es für wahrscheinlich halte. Von mehreren Wölfen im Stadtgebiet würde nicht ausgegangen.

Stadt Hamburg zuvor: von dem Tier gehe keine Bedrohung aus

In einer Pressemitteilung der Stadt Hamburg vom Montag hatte es noch geheißen, dass von dem Tier nach Expertenmeinung derzeit keine Bedrohung ausgehe. "Wie bei jeder Begegnung mit einem freilebenden Wildtier ist jedoch ein vorsichtiger Umgang geboten", hieß es weiter in der Mitteilung der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft Hamburg (BUKEA).

Der Wolf soll zwar mehrfach am Wochenende in Hamburg gesichtet worden sein, zeige aber dne Angaben der Stadt zufolge ein stark ausgeprägtes Fluchtverhalten, reagiere äußerst scheu und ziehe sich zurück, sobald Menschen oder Hunde seinen Weg kreuzen würden.

Die Stadt teilte außerdem Hinweise im Falle einer direkten Begegnung. "Wer unvermittelt auf den Wolf trifft, sollte stehen bleiben, durch Klatschen auf sich aufmerksam machen, Abstand halten und dem Tier die Möglichkeit geben, sich zurückzuziehen", heißt es weiter. Hundebesitzer in bestimmten Stadtteilen sollen ihre Tiere vorsorglich an der Leine lassen.

Nach Einschätzungen von Naturschutzexperten könnte es sich um einen jungen Wolf in der Abwanderungsphase von seinem Rudel handeln. Das bedeutet, der Welpe könnte auf der Suche nach seinem eigenen Revier sein. Dabei hätte er sich ungewohnt in der Stadt verirrt. Die Umgebung bei Tag bedeute für das Tier enormen Stress, mahnte die Behörde.

Seit dem Jahr 2013 wurden in Hamburg insgesamt 21 Wolfsnachweise eindeutig bestätigt. Zuletzt wurde Mitte März ein verendeter Wolf auf der Autobahn 25 in Höhe der Auffahrt Curslack nach einem Wildunfall aufgefunden