Nach Angaben der Vereinten Nationen vom Dienstag sind seit dem 28. März mehr als 180 Menschen bei Schiffsunglücken im Mittelmeer ums Leben gekommen oder werden vermisst. Seit Anfang 2026 wurden fast 1.000 Todesfälle gezählt.

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Die Internationale Organisation für Migration (IOM) der Vereinten Nationen erklärte (Quelle auf Englisch), dass in diesem Jahr bisher rund 765 Menschen im zentralen Mittelmeer ums Leben gekommen sind, was einem Anstieg von über 150 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht.

Im gesamten Mittelmeerraum wurden im Jahr 2026 mindestens 990 Todesfälle registriert", so die IOM, und fügte hinzu, dass es sich um einen der tödlichsten Jahresstarts seit 2014 handele, als sie mit der Erhebung dieser Daten begann.

Allein seit dem 28. März seien bei fünf Schiffsunglücken mindestens 181 Menschen ums Leben gekommen oder verschwunden, so die Agentur.

Beim jüngsten Vorfall am Sonntag wurden nach Angaben der Agentur mehr als 80 Migranten vermisst, als ihr Boot mit rund 120 Menschen an Bord im zentralen Mittelmeer kenterte, nachdem es von Tajoura in Libyen abgefahren war.

"Das Schiff nahm bei rauem Wetter Wasser auf und kippte um", so die IOM.

Zweiunddreißig Überlebende wurden von einem Handelsschiff und einem Schlepper gerettet und später von der italienischen Küstenwache nach Lampedusa gebracht, so die IOM weiter.

Bei einem früheren Schiffsunglück am 1. April waren mindestens 19 Migranten an Bord eines Schiffes vor Lampedusa tot aufgefunden worden, teilte die Agentur mit. 58 Menschen, darunter Frauen und Kinder, seien gerettet worden, einige von ihnen in kritischem Zustand.

Überlebende sagten, das Schiff sei in der Nacht vom 28. auf den 29. März aus Zuara in Libyen ausgelaufen.

"Nach drei Tagen auf See trieb das Schiff wegen eines Motorschadens, Treibstoffmangels und Nahrungsmangels ab, als sich die Wetterbedingungen verschlechterten", sagte die IOM und fügte hinzu, dass erste Zeugenaussagen darauf hindeuteten, dass viele Opfer vor den Rettungsmaßnahmen starben, möglicherweise aufgrund von Unterkühlung".

Ebenfalls am 1. April starben mindestens 19 weitere Migranten in der Ägäis in der Nähe von Bodrum in der Türkei, nachdem ein Schlauchboot auf dem Weg nach Griechenland gekentert war, so die IOM, die hinzufügte, dass mehrere" Menschen gerettet worden seien.

Die IOM berichtete auch von einem Schiffsunglück am 30. März in der Nähe von Sfax in Tunesien, bei dem 19 Menschen starben und etwa 20 vermisst wurden, sowie von einem weiteren Unglück am 28. März, bei dem mindestens 22 Menschen vor Kreta starben, nachdem sie aus dem Osten Libyens aufgebrochen waren.

"Diese Tragödien zeigen einmal mehr, dass immer noch viel zu viele Menschen ihr Leben auf gefährlichen Routen riskieren", sagte IOM-Chefin Amy Pope in der Erklärung.

"Die Rettung von Menschenleben muss an erster Stelle stehen. Aber wir brauchen auch stärkere, vereinte Anstrengungen, um Menschenhändler und Schmuggler daran zu hindern, gefährdete Menschen auszubeuten, und um sichere und reguläre Wege zu erweitern, damit niemand mehr zu diesen tödlichen Reisen gezwungen wird."

Die IOM hat bereits früher darauf hingewiesen, dass das zentrale Mittelmeer der tödlichste Migrationskorridor der Welt ist.

Zwischen 2014 und Ende 2025 starben mehr als 33.000 Migranten im Mittelmeer oder wurden vermisst, so das Missing Migrants Project der IOM.